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Инвестиции

Мосбиржа в сентябре: новые инвесторы пришли, а уже всё, рост закончился

Мосбиржа поделилась итогами сентября 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель сентябрьского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню сентябрь с августом, так проще оценить динамику.
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Мосбиржа в сентябре: новые инвесторы пришли, а уже всё, рост закончился

Если сравнивать с сентябрём прошлого года, то рост составил впечатляющие 67%.

Наконец-то упали объёмы торгов акциями — на 17% м/м! Также упали объёмы на срочном рынке, а вот золото продолжает пользоваться популярностью. Физлица продолжают нести на биржу свои деньги.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября 2023 года достигло 27,5 млн (+690 тысяч за сентябрь), ими открыто 47,5 млн счетов (+1,55 млн счетов за сентябрь), а всего с начала года пришло более 4 млн человек. Только вот не успели они, нужно было приходить пораньше, примерно так на год.

Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, в сентябре составило 3,5 млн человек (3,4 млн в августе). Растёт количество активных инвесторов, а сентябрь стал рекордным. Я, один из этих 3 млн людей, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Доля частных инвесторов в торгах на фондовом рынке в сентябре в этот раз не увеличилась и составила 81% (в августе 82,7%). Физлица продолжают отдуваться за себя и того парня (юрлицо), при этом они активно пополняют счета новыми деньгами. Объём вложений частных инвесторов на рынке облигаций в сентябре составил 67,7 млрд рублей, на рынке акций – 24,8 млрд рублей, в БПИФы – 23,3 млрд рублей.

Общий объём торгов в сентябре немного снизился на 2,7% и составил 124,1 трлн рублей (127,5 трлн в августе).

Данные: https://www.moex.com/a1718

Акции

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями упал на 17% и составил 2 713,5 млрд рублей (3 268,1 млрд рублей в августе). Это 2,18% всего объёма (было 2,56%). На фоне экономической ситуации интерес к акциям снизился. Индекс опустился с годовых максимумов, дивидендный сезон осенью слабый, ключевую ставку подняли. Самыми популярными акциями остаются всё те же Сбер и Газпром. Вряд ли в ближайшее время это изменится.

Народный портфель (топ-10 акций по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: акции Сбербанка ( ао 29,5% и ап 7,3% соответственно), Газпрома (16,6%), ЛУКОЙЛа (13,8%), Сургутнефтегаза-п (7,1%), Норникеля (6,7%), Роснефти (5,6%), Яндекса (5,5%), НОВАТЭКа (4,4%) и Татнефти (3,6%). Татнефть вытеснила Магнит из десятки на дивидендах.

Облигации

Объём торгов облигациями упал на 29,6% и составил 1 265,5 млрд рублей (1 797,5 млрд рублей в августе). Облигации снова уступили акциям по объёму, отрыв гигантский — в 2+ раза. Доля от всех торгов — 1,01% (было 1,41%).

В сентябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 77 облигационных займов (в августе было 70) на общую сумму 2 866,0 млрд рублей (в июле 3 397,2 млрд), включая объём размещения однодневных облигаций на 2 451,3 млрд рублей (в августе 2 421,9 млрд), которые как обычно портят всю статистику.

Размещений было много, несмотря на поднявшуюся ставку ЦБ. Например, СОПФ Дом РФ, ДАРС, Делимобиль, Ника, Джи-Групп, БА — самые интересные на мой взгляд, которые были. Не все успели до поднятия ставки ЦБ. Лично я участвовал в ДАРС, Делимобиле и Джи.

Прочее

Срочный рынок снизился на 5% и составил 8,9 трлн рублей (9,3 трлн рублей в августе) или 7,22% всего объёма. Играют в основном на рубль против доллара и юаня, а также на газ и индексы.

Валютный рынок снизился на 6,6% и составил 32,2 трлн рублей (34,1 трлн рублей в августе). Это 25,9% объёма. Рост прекратился, но объёмы всё ещё огромные. Рубль стремительно падает, держать валюту считается хорошей практикой (всегда).

Денежный рынок не изменился и составил 76,5 трлн рублей (76,6 трлн рублей в июле). 61,6% от всего объёма.

Рынок золота и других металлов. В этом году очень сильно выросли объёмы торгов золотом и другими металлами. Сентябрь — не исключение.

Объём торгов составил 49,9 млрд рублей (53,5 млрд рублей в августе), в том числе объём торгов золотом – 49 млрд рублей.

Уже 8 месяцев подряд держатся высокие объёмы торгов золотом, закупка продолжается. Золото считается защитным активом, который поможет при девальвации рубля. Девальвация рубля как раз происходит прямо сейчас. Доллар и евро штурмуют новые высоты.

Что в итоге?

В сентябре наконец-то объёмы снизились, оно и логично, инвесторы заняли оборонительные позиции, стали покупать меньше акций, больше облигаций. Позитив на рынке пропал. Очень активно продолжают брать золото. Ключевая ставка ЦБ может подняться снова в октябре. Если смотреть на индекс RTS, то в долларах наш индекс в данный момент снижается, в рублях топчется на месте.

Смотрите внимательно. В долларах RTS упал с 1060 до 987 пунктов. Рублёвый индекс больше не хочет расти вместе с долларом. Синий — индекс RTS, золотой (но только по цвету) — индекс Мосбиржи:

Всё ещё подавляющее большинство торгов на фондовом рынке ведётся физлицами — 81% всего объёма. Они приносят на биржу новые деньги, что оказывает влияние в том числе и на удержание индекса. Второй фактор роста — девальвация рубля, многим компаниям слабый рубль идёт в плюс, в частности экспортёрам. Игроки из числа юрлиц всё ещё настроены консервативно осторожно идут на рынок акций. Валюта и золото защищают от инфляции. Рубли — продают, пока кто-то их покупает.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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