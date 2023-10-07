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Пенсии

Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать, но они никогда не получат даже столько. А что нужно, чтобы получать?

Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать, оказалось, что им в среднем достаточно 47 000 рублей по данным СуперДжоб. Средняя пенсия в России сегодня — (барабанная дробь) 19 476 рублей! Оптимисты!
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Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать, но они никогда не получат даже столько. А что нужно, чтобы получать?

Давайте посчитаем, какой капитал нужен для того, чтобы столько получать прямо сегодня на пенсии. Опираться будем лишь на свои силы. Люди в среднем хотят получать пенсию в 2,4 раза больше, чем средняя пенсия на сегодняшний день, значит нужно заполучить где-то 1,4 пенсии.

От города к городу данные, понятное дело, разнятся. К примеру, в Москве хотят получать 51 тысячу, в СПб — 48 тысяч, а в Ярославле — 42 тысячи. При этом молодёжи достаточно было бы 46 тысяч, а более взрослым — 47 тысяч.

Сколько-сколько? Молодёжь там что, совсем обленилась, что ли?

Но это в нынешних деньгах, к моменту выхода на пенсию они будут другими. Инфляция сожрёт стоимость денег кому-то в 2 раза, кому-то в три-четыре. И это при позитивном сценарии.

Итак, средняя пенсия сейчас — 19-20 тысяч рублей у пенсионеров, кто вышел на пенсию по возрасту, стажу и другим поводам, когда пенсию платит государство официально. Мало? Ещё как мало! Даже в сравнении со средней (50-60 тысяч) и медианной (40-50 тысяч) зарплатой — крайне мало. Я указываю примерные значения, которые фигурируют у Росстата по РФ без Москвы и нескольких жирных регионов, но у неопределённого количества людей есть ещё неофициальные доходы, так что медиана может быть и повыше.

33% пытаются

Огромное количество людей живёт в кредит, ничего не сберегает и никуда не инвестирует, как, к примеру я или многие мои знакомые. Тут даже не столько важны активы для инвестиций, сколько сам факт. И я не говорю про трейдеров, для которых на биржу — это на работу. Я про людей, которые зарабатывают деньги вне биржи и инвестируют (акции, облигации, недвижимость, фонды, вклады в банках — каждому своё). Около 7% или около того от активного населения сберегают финансы через инвестиции, раза в 3-4 больше копят какие-то суммы в банках. Кто-то хранит валюту под подушкой. Всего сбережения есть у 33% населения. Их объединяет то, что на пенсии у них будет (в зависимости от нормы сбережений и эффективности выбранных инструментов) дополнительная пенсия. Скорее всего, больше, чем от государства, если они поставят себе именно такую цель. Дивиденды, рента, купоны, доходность от депозитов или лучше микс из этого — для диверсификации. Валютные (даже в юанях или HKD) активы тоже не стоит забывать.

8,4 млн

Чтобы получить желаемую пенсию, нужно к 19 000 рублей добавить ещё 28 000 в среднем. Если считать по правилу 4%, то нужен капитал 8,4 млн рублей в нынешних деньгах. Вот столько сегодня нужно, чтобы получать желаемую среднюю пенсию пенсионеру, который получает среднюю государственную пенсию.

К моменту пенсии каждого отдельно взятого человека эта сумма будет своей. Но в нынешних деньгах — столько. В зависимости от своих возможностей, желаний и фантазий можно посчитать в нынешних деньгах под себя. Ежегодно нужно увеличивать на размер инфляции, и так до выхода на пенсию.

Конечно, можно считать, что достаточно доходности 10%, чтобы жить на неё. Но при таком раскладе 10% будет хватать всё меньше и меньше (инфляция сделает своё чёрное дело). Поэтому 4% тратим, а 6% реинвестируем, перекрывая (стараясь перекрыть) инфляцию. Тут никаких хитростей, всего три правила. Больше зарабатывать, меньше тратить, разницу инвестировать. И так до пенсии.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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