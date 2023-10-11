Олло, продовай! Обязательная продажа валюты для экспортёров показала доллару кузькину мать

Пожили при курсе в 100 рублей за доллар — и точка. Дальше будет лучше. Всё из-за решения не просить, а заставлять широкий список экспортёров укреплять рубль методом продажи грязной зелёной бумажки, не менее грязного евро и православной рупии, а также юаня и вот это вот всё. Доллар моментально потерял несколько процентов.

Цель

Цель — укрепление (обязательно положительное) курса рубля, чтобы он не летел на Луну (выше сотки), поскольку психологически это значение является неприемлемым.

Указ носит чёткое название «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортёрами по внешнеторговым договорам (контрактам)». Ну вот, опять укреплять.

Нюансы

6 месяцев — срок, когда компании обязаны продавать валютную выручку на российском рынке.

Компании обязаны подавать план в Банк России об этих продажах.

Кто не будет продавать — получит по жёпе. Для этого процессы будут контролироваться Росфинмониторингом.

Кого коснётся?

43 группы компаний из чёрной и цветной металлургии, зерна, леса, химии, ТЭК. Пока без названий, но можно предположить, что это коснётся в первую очередь газовиков, нефтяников и горняков, например, Лукойл, Газпром, Новатэк, Кузбассразрезуголь, Новосибирскхлебпродукт и прочие «росресурсвалютэкспорты».

Что будет?

Что будет — понятно, но непонятно. Доллар моментально испугался и укатался до 96, постепенно укатываясь всё ниже и ниже. Это только на новостях. Можно предположить, что у правительства есть желание попасть на 85, возможно, котелок сможет наварить и ниже — кейс с долларом по 50 в прошлом году ещё будоражит умы. Не думаю, что дойдёт до таких значений, но эксперты называют от 80 до 95. На то они и эксперты, чтобы давать разные прогнозы. Тоже давайте прогнозы в комментариях, кстати.

Мы не знаем, какую долю выручки должны будут продавать экспортеры. Мы сейчас можем только взять попкорн или гадальный шар. Мы не знаем, какой будет курс, но пока что будем жить с курсом до сотки. До апреля так.

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