Топ 10 корпоративных облигаций с высоким рейтингом и доходностью до 16% прямо сейчас

Тише едешь — дальше будешь. Кажется, что сейчас как раз то самое время, когда стоит снизить планку риска и пореже смотреть на эмитентов с низким рейтингом, а взглянуть на более надёжные компании. Выбрал 10 ликвидных корпоративных выпусков от 1 до 3 лет с постоянным купоном и без оферты. Без М.Видео и без Роснано. Рейтинг от A- и выше, даже без BBB+.

Список также протестирован моим портфелем, то есть, эти компании там есть кроме Борца, Черкизово и ГТЛК. Но их тоже смотрел, по Черкизово смотрел в плане акций. ГТЛК — сильнейшая государственная лизинговая компания, Борец — нефтянка (оборудование). По всем остальным эмитентам делал обзоры по облигациям, не везде по указанным выпускам, но всё же. Скоро будут и новые, не пропустите.

Интерлизинг, A-

Лизинговая компания из Санкт-Петербурга. Входит 30 крупнейших лизинговых компаний России.

Выпуск: Интерлизинг 001Р-06.

ISIN: RU000A106SF2.

Дата погашения: 24.08.2026.

Доходность: 16,2%.

Делимобиль, A+

Российский сервис краткосрочной аренды автомобилей, лидер отрасли каршеринга.

Выпуск: Каршеринг Руссия 001P-02.

ISIN: RU000A106A86.

Дата погашения: 22.05.2026.

Доходность: 15,5%.

ВУШ, A-

Электросамокаты и электровелосипеды, лидер в РФ по кикшерингу и байкшерингу.

Выпуск: ВУШ БО 001P-02.

ISIN: RU000A106HB4.

Дата погашения: 02.07.2026.

Доходность: 15,4%.

ВИС Финанс, A/A+

Холдинг создаёт объект транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты государственно-частного партнёрства.

Выпуск: ВИС ФИНАНС БО-П04.

ISIN: RU000A106EZ0.

Дата погашения: 25.08.2026.

Доходность: 15,4%.

Синара Транспортные Машины, A

Машиностроительный холдинг Группы Синара, занимается производством и сервисным обслуживанием поездов.

Выпуск: Синара Транспортные Машины 1P2.

ISIN: RU000A103G00.

Дата погашения: 22.07.2026.

Доходность: 15,1%.

ЭР-Телеком (ДомРу), A-

Один из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг в России.

Выпуск: ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-02.

ISIN: RU000A1058K7.

Дата погашения: 24.12.2024.

Доходность: 15,0%.

ГТЛК, AA-

Государственная транспортная лизинговая компания, полностью принадлежащая Министерству транспорта.

Выпуск: ГосТранспортЛизингКомп БО-06.

ISIN: RU000A0JVWJ6.

Дата погашения: 20.10.2025.

Доходность: 14,9%.

Сэтл-Групп, A

Застройщик, девелопер и инвестиционная компания в СПб.

Выпуск: Сэтл-Групп БО 002P-01.

ISIN: RU000A1053A9.

Дата погашения: 13.08.2025.

Доходность: 14,9%.

Черкизово, AA-/A+

Крупнейший в России производитель мясной продукции, ориентированный на потребителя.

Выпуск: ГруппаЧеркизово БО-001Р-05.

ISIN: RU000A105C28.

Дата погашения: 23.10.2025.

Доходность: 14,7%.

Борец, A+

Компания, специализирующаяся на разработке, производстве и обслуживании оборудования для добычи нефти.

Выпуск: Борец Капитал 001Р-01.

ISIN: RU000A105ZX2.

Дата погашения: 19.03.2026.

Доходность: 14,7%.

Как видим, даже у компаний с высоким рейтингом можно найти доходность до 16%, правда эффективную доходность, а купонная доходность всё же будет ниже. В нынешних условиях стоит взвешивать риски и, возможно, есть смысл обратить внимание на ещё более надёжных эмитентов, чем тех, что мы выбирали даже этим летом.

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