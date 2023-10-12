Топ 10 корпоративных облигаций с высоким рейтингом и доходностью до 16% прямо сейчас

Список также протестирован моим портфелем, то есть, эти компании там есть кроме Борца, Черкизово и ГТЛК. Но их тоже смотрел, по Черкизово смотрел в плане акций. ГТЛК — сильнейшая государственная лизинговая компания, Борец — нефтянка (оборудование). По всем остальным эмитентам делал обзоры по облигациям, не везде по указанным выпускам, но всё же. Скоро будут и новые, не пропустите.
Интерлизинг, A-
Лизинговая компания из Санкт-Петербурга. Входит 30 крупнейших лизинговых компаний России.
Выпуск: Интерлизинг 001Р-06.
ISIN: RU000A106SF2.
Дата погашения: 24.08.2026.
Доходность: 16,2%.
Делимобиль, A+
Российский сервис краткосрочной аренды автомобилей, лидер отрасли каршеринга.
Выпуск: Каршеринг Руссия 001P-02.
ISIN: RU000A106A86.
Дата погашения: 22.05.2026.
Доходность: 15,5%.
ВУШ, A-
Электросамокаты и электровелосипеды, лидер в РФ по кикшерингу и байкшерингу.
Выпуск: ВУШ БО 001P-02.
ISIN: RU000A106HB4.
Дата погашения: 02.07.2026.
Доходность: 15,4%.
ВИС Финанс, A/A+
Холдинг создаёт объект транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты государственно-частного партнёрства.
Выпуск: ВИС ФИНАНС БО-П04.
ISIN: RU000A106EZ0.
Дата погашения: 25.08.2026.
Доходность: 15,4%.
Синара Транспортные Машины, A
Машиностроительный холдинг Группы Синара, занимается производством и сервисным обслуживанием поездов.
Выпуск: Синара Транспортные Машины 1P2.
ISIN: RU000A103G00.
Дата погашения: 22.07.2026.
Доходность: 15,1%.
ЭР-Телеком (ДомРу), A-
Один из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг в России.
Выпуск: ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-02.
ISIN: RU000A1058K7.
Дата погашения: 24.12.2024.
Доходность: 15,0%.
ГТЛК, AA-
Государственная транспортная лизинговая компания, полностью принадлежащая Министерству транспорта.
Выпуск: ГосТранспортЛизингКомп БО-06.
ISIN: RU000A0JVWJ6.
Дата погашения: 20.10.2025.
Доходность: 14,9%.
Сэтл-Групп, A
Застройщик, девелопер и инвестиционная компания в СПб.
Выпуск: Сэтл-Групп БО 002P-01.
ISIN: RU000A1053A9.
Дата погашения: 13.08.2025.
Доходность: 14,9%.
Черкизово, AA-/A+
Крупнейший в России производитель мясной продукции, ориентированный на потребителя.
Выпуск: ГруппаЧеркизово БО-001Р-05.
ISIN: RU000A105C28.
Дата погашения: 23.10.2025.
Доходность: 14,7%.
Борец, A+
Компания, специализирующаяся на разработке, производстве и обслуживании оборудования для добычи нефти.
Выпуск: Борец Капитал 001Р-01.
ISIN: RU000A105ZX2.
Дата погашения: 19.03.2026.
Доходность: 14,7%.
Как видим, даже у компаний с высоким рейтингом можно найти доходность до 16%, правда эффективную доходность, а купонная доходность всё же будет ниже. В нынешних условиях стоит взвешивать риски и, возможно, есть смысл обратить внимание на ещё более надёжных эмитентов, чем тех, что мы выбирали даже этим летом.
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