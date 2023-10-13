Пенсионный криптофонд. Месяц 5

Ежемесячно пополняю криптопортфель на ~3 000 рублей и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за сентябрь. Пятый месяц позади, погнали смотреть.

Не знаю, будет ли тут кому-то интересно, раньше эту рубрику сюда не постил. Но подумал, а почему нет, если да.

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на ~3 000 рублей. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50.

Крипта у меня не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты. По API тянутся сделки в Интелинвест — удобно. Но как-то криво — неудобно.

Было на 1 сентября:

BTC: 0,010088

Эквивалент в RUB: 25 468 ₽

Эквивалент в USD: 258,98 $

Пополнил на 3 200 рублей (32,5 доллара). Купил битка и эфира. Крипта в сентябре штурмовала какие-то там отметки, не знаю, какие именно, персонального криптоменеджера, который смог бы мне всё объяснить, у меня нет, так что в итоге крипта подросла.

Бинанс решил уйти из РФ, так что я начал искать альтернативы. Поскольку я ничего не смыслю в криптобиржах, по комментариям к моему посту в канале и в блогах определил двух лидеров по количеству советов: HTX (ex-Huobi) и Bybit (совсем не Huobi). Так как определиться между ними не мог, бросил монетку, и теперь мой криптофонд в Байбит. Перенос занял кучу «sooq, это что криптозначит?» и «криптокек, а что, так можно было?», а также 10 минут времени.

Инфошум по крипте стабилен. Одни эксперты говорят, что крипта пойдёт вверх, другие говорят, что крипта пойдёт вниз, а особо экспертные эксперты говорят, что она может пойти как вниз, так и вверх. В сентябре прогноз снова сбылся, крипта пошла вверх. Получились такие результаты.

Стало на 1 октября:

BTC: 0.01138030

Эквивалент в RUB: 25 468 + 3 200 (пополнение) + 2 607 (рост) = 31 275 ₽

Эквивалент в USD: 258,98 + 32,5 (пополнение) + 32,38 (рост) = 323,86 $

Итого (за всё время):

BTC: 0.01138030

Эквивалент в RUB: 22 834 → 31 275 ₽ (+ 8 441 ₽ или +36,96%)

Эквивалент в USD: 289,13 → 323,86 $ (+34,73 $ или +12,01%)

Просадка августа полностью восстановилась в сентябре, снова какой-то плюсик нарисовался. Рубль сам по себе чувствует себя не очень, так что доходность ожидаема, а вот доходность в долларах как-то даже удивляет, что творит эта чёртова крита!

Планирую пополнить в октябре на очередные ~3 500 рублей. Криптопенсия сама на себя не накопит. Буду дальше криптобогатеть и криптотуземунить, показывая, как блокчейн точно защитит пенсионеров от низкой пенсии, но это не точно.

Также задумался, может быть, добавить ещё какую-то монету? Например, TON от Дурова. Поговаривают, что если он дорастёт до 1 000 долларов, то Дуров вернёт стену. Что думаете? Или какие-то другие варианты есть интересные?

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