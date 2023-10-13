Укрепление рубля, астра-номическое IPO, нефть, дивиденды, новые облигации. Воскресный инвестдайджест

Никто не пришёл покупать доллар по 100 рублей, так что в обменнике объявили курс по 97. Экспортёры полгода будут продавать валютную выручку, мы будем ждать новую ключевую ставку, инвесторы Астры будут потирать ладошки.

Я же пополнил свой портфель новыми активами, а также рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

Доллар за 97 и инфляция

Доллар на неделе начал наполнять баки топливом и готовиться взлетать на 110, но пришёл приказ отставить туземун. Экспортёры будут продавать валюту полгода, чтобы сдержать курс рубля.

Этого хватило на то, чтобы курс упал за неделю со 100,40 до 97,24 рубля за доллар. Кажется, на ближайшие полгода курс будет ходить ниже сотки, поэтому можно присмотреться к его покупке на будущее, особенно если цены будут хорошие (например, некоторые эксперты говорят даже про 80, но кто ж им верит). Инфляцию сдерживает КС. А туземунить на инфляции можно в линкерах. Но лишь официально =( Инфляция в сентябре-то снова растёт, как так-то. +5,2% с начала года.

Многие акции коррелируют с курсом доллара, так что от падения рубля можно защититься и в них. Или в замещающих облигациях.

А Путин посмотрел на курс и сказал, что 97 рублей за доллар — ну это многовато, так что будем посмотреть, куда смогут опустить пониже.

Индекс

На фоне укрепления рубля и нефти укрепляется и индекс Мосбиржи. Но укрепляется он в стремлении лежать в боковике и никуда не ходить, пока статус — всё сложно. Кажется, тут всё не так работает, как кто-то может понять. 3 193 — зафиксировали такое значение индекса Мосбиржи.

IPO Астры

Ох-ох, поучаствовал я в IPO Астры так поучаствовал! Я подал заявку на 100 акций, это должно было быть 33 000 рублей. Что в итоге? А 4 штуки, вот что в итоге. Кому-то исполнили больше, кому-то меньше. Тем не менее всех поздравляю с новой бумагой из ит-сектора. В первый день рост +40%. Ну посмотрим, посмотрим… IPO-то астра-номическое, так получается?

Дивиденды

Дивидендный календарь редеет. Закрылись реестры по Новатэку, Ренессансу, Татнефти. Новатэк и Татнефть у меня в портфеле есть, жду деняжки. Новых дивидендов не появилось. Остаются Алроса, ДЗРД и Авангард.

Новые облигации

Разместились/собрали заявки: Фаворит, Маэстро, Т1, Быстроденьги (к), ЯТЭК, Роделен, Чистая планета, Охта Групп, АБЗ-1 и другие, за всеми и не уследить. Я участвовал в Роделене.

Также на очереди: Моторика, Аренза, Sunlight. Ну и на мой взгляд самое интересное — Элемент. Чего избегаю: свежие выпуски Охта Групп, Агротек, АБЗ-1, Феррум, ГрупПро. Ждём новые бонды, не пропустите.

Снижаем планку по рискам

На мой взгляд, сейчас не лучшее время котлетить эмитентов с низким рейтингом. Посмотрел, кто из A- и выше даёт самую высокую доходность. Приемлемо.

Кроме того, стоит внимательно смотреть на параметры. Например, лесенки, как у АБЗ-1, Охта Групп или БА.

И да, совсем надёжных корпоративных облигаций нет. Особенно в ВДО. Так что диверсификация — наш друг. Кроме того: флоатеры и линкеры, но там своя атмосфера.

Криптопортфель

Написал отчёт за сентябрь и в октябре пополнил портфель на 3 500 рублей. Криптопенсия сама себя не накопит. Или накопит? Да не, всё отберут и раздадут рабочим, так что лучше идти на завод.

Что ещё

Недвижка продолжает дорожать. Кстати, продолжаю брать фонды Парус, сделал большой обзор по нему и его фондам. Нефть опять поднялась выше 90 — для нас это всегда гуд. Магнит выкупит акции у нерезидентов. Интересно, что там у них ещё есть, у нерезидентов этих. Ну и вроде бы всё, ничего не забыл?

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