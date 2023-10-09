Самый трэш. Облигации с самыми большими рисками и с самой высокой доходностью, которой может и не быть

Привет, котлетеры и туземунщики, увлекающиеся высокорискованными инвестициями в ВДО. Помним, что ВД = ВС (высокий доход = высокий риск). Посмотрим сегодня облигации, где доходность просто зашкаливает и будоражит, а облигация шепчет: «войди в меня, я обещаю тебе 100500%».

Посмотрим на несколько случаев, которые могут ввести в заблуждение, и на несколько выпусков, которые лучше оставить инвесторам, которые готовы принять на себя повышенные-повышенные риски.

Для тех, кто любит ограничивать себя в рисках по облигациям:

Топ 10 корпоративных облигаций с высоким рейтингом и доходностью до 16% прямо сейчас.

Облигации с защитой от инфляции — ОФЗ-ИН.

Флоатеры — облигации с переменным купоном и привязкой к ключу или RUONIA.

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Неликвидные выпуски

Первым делом скажу про низколиквидные бумаги. Если ликвидности нет от слова совсем, доходность может показываться по последней сделке, а стакан может быть пуст, причём не наполовину. Видишь, к примеру, доходность 55%, но в стакане купишь пару бумаг с доходностью 5%. Опа, а продать-то уже и некому будет.

Как быть: выбирать ликвидные облигации, в которых стакан полностью полон.

На самом деле, довольно много облигаций с низкой ликвидностью. Даже у дорогих фондов недвижимости типа РД или АБ7 с ликвидностью дела обстоят лучше, чем у некоторых выпусков, которые держат крупные покупатели, и никому не отдают.

Оферта

Доходность к оферте — ещё одна ловушка, в которую попадаются любители ВДО. Ммм, 25% к завтрашней оферте, а после неё эмитент купон снизит, доходность станет 10% (хорошо, если хотя бы так). Или не снизит, и доходность станет 11-12%. Всегда стоит смотреть, а нет ли там оферты, к которой рассчитывается доходность. О том, что доходность к завтрашней оферте 25% сожрётся комиссией за покупку, надеюсь, тоже все понимают.

Как быть: смотреть не только на срок, но и на срок оферты, если он есть. Не знаешь, что такое оферта или как продать облигации в дату оферты — лучше оставить их на потом (давай уже после праздников).

Ещё можно следить за выпусками на размещениях, например, я про них много пишу, не пропустите.

Кредитные риски

Риски, что эмитент не сможет выполнить свои обязательства. Например, обанкротится. Причины могут быть разные, от пожара на заводе до изменений рыночной конъюнктуры. Вчера бизнес развивался, от клиентов не было отбоя, а сегодня оказалось, бизнес перестал быть конкурентоспособным и резко начал утрачивать позиции. Или там, например, «очередной Чубайс» — думаете, он такой один?

Примеры:

М.Видео — доходность выше 20-22%, компания работает в убыток, нарушены ковенанты с банками. Серьёзная конкуренция с онлайном.

Роснано — глубоко убыточная компания без денег. Доходность выше 50%. Чубайс. Ну такое.

Пионер Лизинг — потеря крупного контрагента, низкая достаточность капитала. Понижение прогноза от рейтинговой компании. Доходность до 19%. Опасно.

Феррони — сгоревший завод. Сложно. Там и оферта, и доходность 25%+.

АПРИ — бесконечное рефинансирование, высокая долговая нагрузка. Доходность до 19%.

Не факт, что все эти ребята дефолтнутся, возможно, что беда придёт, откуда не ждали. Но лучше застраховаться от рисков диверсификацией и снижением планки своего риск-профиля. Не самые простые времена сейчас.

Как быть: оценить отчётность эмитента, прочитать аудиторское заключение, прочитать последний отчёт о присвоении рейтинга от рейтинговых компаний. Взвесить все риски. Помнить про диверсификацию.

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