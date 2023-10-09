Мартышкин портфель. Итоги второго месяца инвестиционного эксперимента

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут. А с портфелем я чуть припозднился, данные по прошедшим выходным, сейчас уже можно заглянуть по ссылкам «в будущее» третьего месяца.
Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.
Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.
Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.
Ссылка на народный портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366
Лукойл тащит весь портфель с почти +18%. Также в плюсе СНГ-ап, Новатэк, Роснефть и Северсталь. В небольших минусах Сбер, ГМК и Газпром. В ощутимом минусе МТС и Яндекс.
Мартышкин портфель: Казаньоргсинтез, Окей, СаратовЭнерго-ао, ТГК-2-ап, Коршуновский ГОК, Татнефть-ап, ТНС-Кубань, Лукойл, Русгрэйн, Соллерс.
Ссылка на мартышкин портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597362/
Мартышкин портфель потерял половину доходности с сентября, но всё равно в плюсе 8 из 10 акций. И то в солидном минусе только Русгрэйн с -16%. ТНС Кубань около нуля. Лучше всего выросли акции СаратовЭнерго (+47%), на втором месте Коршуновский ГОК (+23%).
Результаты двух месяцев (по месяцам через слэш):
Народный портфель: +0,5% / +2,72%.
Мартышкин портфель: +22,16% / +11,55%.
Мартышка бодро начала, но откатилась назад, растеряв половину доходности. Народный портфель растёт медленно, но верно. Но уже через месяц всё может измениться с точностью до наоборот.
Дивиденды
И мартышка, и народный портфель получили зарплату.
Народный портфель получил дивиденды от Новатэка, это были первые дивиденды.
Итого: +24 821.
Мартышка получила дивиденды от Татнефти, тоже первые.
Итого: +54 354.
Мартышка заработала больше и на росте акций, и на дивидендах. Что сказать, бывает.
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