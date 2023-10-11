Туземун рубля начался, больше IPO, дивиденды, новые облигации. Воскресный инвестдайджест

Рубль наконец-то послушал рекомендации аналитиков и начал потихоньку укрепляться ниже 96 рублей за доллар, дальше — ниже. Всё больше компаний хотят провести IPO. Мало новых выпусков бондов. А я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

Рубль начал укрепление

Началось то, чего все ожидали. На фоне приближения налогового периода экспортёры начали постепенно наращивать продажи валютной выручки в преддверии налогового периода. В этом месяце объём уплачиваемых налогов будет особенно высоким, учитывая уплату квартального НДД (налога на дополнительный доход) и выросшие нефтяные цены. А происходят продажи «под контролем уполномоченных представителей властей». Всё идёт по плану.

Пока что курс упал за неделю со 97,24 до 95,32 рубля за доллар. Дальше — больше, эксперты называют сначала 92, а дальше может быть и ещё ниже. Инфляция на сентябрь — 6%. А туземунить на инфляции можно в линкерах. Но лишь официально =( Инфляция в сентябре-то снова растёт.

Многие акции коррелируют с курсом доллара, так что от падения рубля можно защититься и в них. Или в замещающих облигациях.

Индекс

Доллар растёт — индекс растёт. Доллар падает — индекс растёт. Фантастика, что вообще происходит-то? Индекс Мосбиржи с 3 193 до 3269 пунктов. Повторение сентябрьских максимумов. Ну да, нефть и Сбер тащат. Нефть по 92,5, нефтяники довольны. А их в индексе много. Кроме того, скоро будут объявлять дивиденды.

Больше IPO

Ещё свежи воспоминания об IPO Астры, а уже Henderson в ноябре выйдет на биржу! Акции для стильных инвесторов, а по их стратегии они вообще-то импортозамещают Hugo, Boss и Hugo Boss, не говоря уже про всех этих ушедших гуччей, зар и эйчэндэмов.

Также до конца года алкаши ждут завод Кристалл, цыгане ждут Мосгорломбард, а автолюбители ждут АЗС Трассу. Не ужасно, но и не отлично, не могу сказать, что мне какая-то из этих компаний очень нравится.

Кроме того, на биржу вернулся ВК. Теперь с православным листингом.

Дивиденды

Дивидендный календарь поредел на отсёкшихся Алросу и ДЗРД, зато его пополнили Ростелеком, ВУШ, Селигдар, Позитив, Мордовэнергосбыт Банк Кузнецкий. Размер дивов у Ростелекома неплохой, если не помнить о том, когда он в последний раз платил. ВУШ держит слово — приятно. Позитив и выплатит мало, и ещё допэмиссию проведёт по слухам (выпустят новые акции для мотивации сотрудников, что приведет к размытию доли миноритариев).

Также повалились прогнозы. От Альфа-Банка тут, от Сбера тут.

Новые облигации

Разместились/собрали заявки: ГТЛК, Аренза, Т1, Моторика, Элемент Лизинг, Сибстекло, АйДи Коллект, АБЗ-1, Афанасий и другие. Я участвовал в Элемент Лизинг.

Также на очереди: Sunlight, Лизинг Трейд, Киви (к) и другие, пока мало интересного в ожидании новой ставки ЦБ. Но всё равно ждём новые бонды, не пропустите.

Если кому интересны надёжные эмитенты с высоким рейтингом, то собрал список самых доходных из них. И ещё — очень полезный пост про риски в облигациях.

Святой рандом

Рандом сделал свой выбор, это оказался НКНХ.

Замещайки

Начал добавлять в портфель замещающие облигации, пока что — Газпром Капитал ЗО31-1-Д. Но выбор есть, кому-то лучше подойдут более короткие, а кому-то более длинные выпуски. Мне нравится этот. Скоро будет пост про ещё один любопытный выпуск.

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