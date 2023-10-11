Дивидендные акции Китая: нефтегазовый сектор

Продолжаю изучать китайские дивидендные акции на Гонконгской бирже, доступные через СПб. Как мы знаем, в Китае любят дивиденды не меньше, чем в РФ, а платят их в HKD. В первую очередь я уже посмотрел финсектор, а теперь настала очередь нефтяников. Меня интересуют в первую очередь дивидендные акции, поскольку моя стратегия основана на получении кэшфлоу.

К сожалению, на данный момент через СПб на Гонконге доступно крайне мало акций, нефтяников всего-то 4 компании, но не абы какие, а действительно достойные внимания. Кроме банков и нефтянки также в планах есть посмотреть и другие сектора постепенно, не пропустите.

Sinopec (China Petroleum & Chemical Corp) Class H

Это крупнейшая в Китае и в мире нефтегазовая компания. Китайская нефтяная и химическая корпорация занимает также 2 место в мире по количеству АЗС. По объёмам добычи нефти соревнуется за лидерство с PetroChina. Любит платить дивиденды.

Тикер: 0386.

ISIN: CNE1000002Q2.

Дивиденды за последние 5 лет: 9,78%, 8,07%, 5,39%, 18,68%, 11,97%.

Средняя доходность: 10,78%.

PetroChina Company

Вторая в Китае и в мире нефтегазовая компания. Первая по объёмам добычи нефтегазовая компания страны. Уважает акционеров и благодарит их за доверие высокими дивидендами.

Тикер: 0857.

ISIN: CNE1000003W8.

Дивиденды за последние 5 лет: 4,77%, 4,53%, 10,08%, 9,51%, 14,97%.

Средняя доходность: 8,77%.

Shanghai Petrochemical (Sinopec Shanghai Petrochemical Company)

Китайская нефтехимическая компания, дочерняя компания Sinopec. Производит синтетические ткани, смолы, пластик, нефтепродукты и всё прочее, что можно сделать из нефти. Дивиденды зв 2022 год пропустили из-за убытков, также был пожар на заводе. Возможно, заплатят за 2023, посмотрим.

Тикер: 0338.

ISIN: CNE1000004C8.

Дивиденды за последние 5 лет: 9,44%, 6,24%, 8,69%, 7,98%, 0,00%.

Средняя доходность: 6,47%.

China Oilfield Services Limited

Один из главных бенефициаров роста шельфовой добычи нефти в Китае. Ключевым рынком для компании является Китай с 84% выручки, хотя COSL работает и в других странах Азии, Европы и Южной Америки. Специализация на шельфовой добыче приводит к высокой зависимости от состояния бизнеса China National Offshore Oil Corporation, которая не только лидер в Китае по шельфовой добыче, но и владеет долей 50,53% в China Oilfield Services. Дивдоходность не самая высокая.

Тикер: 2883.

ISIN: CNE1000002P4.

Дивиденды за последние 5 лет: 1,35%, 1,60%, 3,73%, 3,15%, 2,11%.

Средняя доходность: 2,39%.

Планирую добавлять в свой китайский портфель акции первых двух компаний — Sinopec и PetroChina. Дивидендная доходность выше 5% в HKD — более чем приемлемо. Возможно, к ним позже прибавится и Shanghai Petrochemical. COSL пока не планирую покупать.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.