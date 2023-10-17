igotosochi
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Главное, чтобы костюмчик сидел. IPO Henderson

Уже совсем скоро пройдёт IPO текстильщика (в современном мире эту тему чаще называют фэшн ритейлом) Henderson. В клетку с голодными инвесторами планируют вбросить акций из допэмиссии минимум на 3 млрд, а также акции владельца-основателя и просто стильного парня Рубена Арутюняна на 0,3 млрд. Начало торгов ожидается 2 ноября. Го смотреть, что по стилю.
49
Главное, чтобы костюмчик сидел. IPO Henderson

Ну что, очередное IPO, а я по традиции решил в нём разобраться и понять, стоит ли в нём участвовать. Я уже делал обзоры на предыдущие:

  • ВУШ — кикшеринг.

  • Генетико — биотех.

  • CarMoney — микрофинансовая организация.

  • Астра — ИТ-компания.

Все они в той или иной степени оправдали ожидания, как минимум мои. Ну и теперь порадовать нас решили модники.

Henderson? Что ещё за сын Гендера?

Henderson появился в России в 1998 году. Тогда он принадлежал польскому ритейлеру LPP Group, но в 2003–2004 он переуступил права на него «Тами и КО» стиляги Рубена Арутюняна. Сейчас сеть включает 159 магазинов в России и Армении. В Армении всего 2 магазина. В настоящее время магазины проходят процесс переформатирования, увеличивается площадь, что даёт лучший выхлоп. Компания старается занять нишу ушедших из РФ брендов, но так-то они в этом не одиноки. Доля рынка растёт, но не взрывными темпами. Шьются в Азии. Но это яснопонятно.

Выручка «Тами и КО» в 2022 году составила почти 12,44 млрд рублей (9,54 млрд рублей — в 2021), чистая прибыль — 1,52 млрд рублей (0,58 млрд — в 2021).

Компания занимает 2,1% от рынка, прогноз, что за 5 лет рынок вырастет в 1,5 раза. Думаю, что это в пределах инфляции, если не хуже, то есть, рынок не вырастет. Надежда на то, что компания займёт большую долю рынка, но кажется, что за 2 года ушедшие бренды успешно заменились.

Диапазон цены на размещении соответствует рыночной капитализации в размере от 21,6 млрд до 24,3 млрд рублей без учёта ожидаемой дополнительной эмиссии (3 млрд). С учётом — 24,6–27,3 млрд. Основную часть предложения составит допэмиссия в объеме до 3 млрд рублей, акции еще на 0,3 млрд рублей может продать акционер-основатель. «Общий размер IPO может составить до 3,63 млрд рублей, а доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить до 15%», — говорит Henderson. Компанию уже оценили большие дяди. Альфа-банк насчитал 25–31,6 млрд, БКС— 28–31 млрд Тинькофф — 42,2 млрд.

Если IPO состоится, Арутюнян также передаст пакет акций в размере около 10,5% на реализацию долгосрочной программы мотивации сотрудников. Средства планируется потратить на развитие.

По показателю P/E (цена / прибыль), который получается в районе 21, компания выглядит дороговато. Дивидендная история, о которой ниже, тоже не впечатляет так, чтобы вкотлечивать в неё. Если с айтишкой такие фокусы проходят, то для костюмов справедливо было бы уполовинить цену. Это же не гуччи хьюго босс.

Дивиденды

По словам компании, выплата дивидендов — важная (но не важнейшая) составляющая политики компании. Она предусматривает не менее 50% чистой прибыли с выплатой дважды в год при показателе Чистый долг / EBITDA менее 2,5.

С долговой нагрузкой у компании проблем нет. Она ниже 2. Но стоит разместить пару выпусков облигаций — и можно будет попрощаться с мечтами о дивидендах.

А что по размеру дивидендов? Грубо оценим (без мата, но примерно). При ожидаемой Чистой прибыли за 2023 год в размере 2 млрд на одну акцию получится около 24 рублей дивидендов на одну акцию. Это дивдоходность до 4%, если за точку отсчёта брать цену в 600 рублей. Но по итогам размещения и по финальной отчётности дивиденды могут оказаться и меньше, естественно, всё зависит от прибыли, цены акции и показателя Чистый долг / EBITDA. На горизонте 5 лет дивдоходность может составить и до 7–10%, если выплачивать будут более 50%, а прибыль будет расти.

В сухом фэшн-остатке

В любом случае, появление нового эмитента — это хорошо. Компания выглядит крепким середнячком. Продают годные, судя по мнениям из интернета, костюмы, поняли, что большой магазин лучше конвертит шопоголиков в выручку — увеличивают площади. Развиваются достаточно консервативно, взрывного роста не ждём. Лично мне их продукция не то что не близка, она мной не востребована от слова совсем, возможно, отсюда и скептицизм. Не самое хайповое размещение, но объём небольшой, может быть, и выкупят. Я на IPO стильного г-на Арутюняна и его компании смотрю сдержанно.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

igotosochi

igotosochi

маркетолог

54 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Бесплатно с УСН

    Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год

    В 2024 году можно будет применять УСН при доходе до 265,8 млн рублей.

    Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год
    83
    Бесплатно с Декретный отпуск

    Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как внешнему совместителю оформить декретный отпуск.

    Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс
    96

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

    Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
    2,6 тыс.
    Бесплатно с Воинский учет

    Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю

    Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?

    Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю
    377
    Бесплатно с Учет расходов

    Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс

    Разбираемся в том, что относят к материальным затратам, какими они бывают и как их учитывать.

    Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс
    209

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Бесплатно с Увольнение

    Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ

    Иногда увольняемый сотрудник отказывается поставить подпись, что он ознакомлен с приказом, или возникают иные обстоятельства, по которым получить визу увольняемого невозможно. Но ТК требует, чтобы подпись была. Как выйти из ситуации?

    Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ
    678
    Бесплатно с Счета-фактуры

    Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур.

    Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс
    189

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить
    Бесплатно с Сальдо ЕНС

    Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами

    Имущественные налоги физлиц заранее списывают с сальдо ЕНС (в том числе, у ИП). Но если у ИП не хватит денег на другие налоги, это списание отменяют. А потом снова проводят списание, как только у ИП на ЕНС появляются деньги.

    Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами
    9
    841
    Бесплатно с Бухгалтерский учет

    Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс

    Рассказываем основные правила учета доходов и расходов при использовании метода начисления в бухгалтерском учете.

    Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс
    177
    Бесплатно с Чеки

    Чек самозанятого: что в нем проверить. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, что проверить в чеке самозанятого и на какие графы обратить особое внимание.

    Чек самозанятого: что в нем проверить. Мини-курс
    479
    Бесплатно с Трудовые отношения

    Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор

    Гибким называется такой график, при котором трудящийся самостоятельно – хотя и по согласованию с работодателем, – определяет, когда начинать рабочий день и когда его завершать (ст. 102 ТК).

    Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор
    363
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Бесплатно с Уведомление по ЕНП

    Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года

    В уведомлении за октябрь не будет взносов. Будет и НДФЛ с 23 августа по 22 сентября и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

    Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года
    1
    2,4 тыс.
    Бесплатно с Налог на прибыль

    Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников.

    Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс
    887

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Бесплатно с IT-компании

    Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году

    IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.

    Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году
    16,7 тыс.
    Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить

    Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    5
    2,1 тыс.
    Бесплатно с Увольнение

    Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс

    В мини-курсе разбираем, какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

    Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс
    681
    Бесплатно с Первичные документы

    Срок хранения первичной документации. Мини-курс

    Рассказываем в мини-курсе, как по нормам законодательства соблюсти срок хранения первичной документации.

    Срок хранения первичной документации. Мини-курс
    754
    Бесплатно с Налоговая оговорка

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды

    Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды
    765
    Бесплатно с Налоговые льготы по НДС

    Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году

    Общепит на ОСНО уже сейчас должен прикинуть, как не потерять льготу по НДС в 2024 году. У компаний с обособками равнение будет идти на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.

    Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году
    497
    Бесплатно с НДС

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс
    525