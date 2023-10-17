Ключевая ставка ЦБ снова поднялась. 13% → 15%. Что это значит?

27 октября Набиуллина не просто представила новую ключевую ставку ЦБ, но и повысила прогноз на следующий год. Ориентир — 12,5–14,4% (в сентябре прогноз был 11,5–12,5%). Это значит, что времена очень дорогих денег закончились. Начались времена безумно дорогих денег. Как и на ком это всё отразится?

Стоит вспомнить, что буквально за день–два до повышения консенсус-прогноз был 14%. Повышения-то ждали почти все, но не сразу до 15%. Но логика понятна. Инфляция не притормозилась, доллар вообще от ставки не зависит, народ продолжает брать кредиты как не в себя (а скоро ведь распродажи и праздники). Не поднять ЦБ не мог, поднять сильнее уже бессмысленно — выглядит со стороны как-то примерно так. А теперь поразмышляем, что означает повышение ставки для инвесторов и как это отразится на акциях, облигациях, рубле и недвижимости, а также на гражданах.

Облигации

Бизнес получил очередной удар в виде более дорогих долгов. 15%, особенно в долгосрочной перспективе — это крайне мощно. Рефинансировать старые и брать новые долго станет дороже, доходность облигаций очевидно увеличится, но вместе с этим повысятся и риски. Хорошей практикой в таких случаях считается снижение уровня своего риск-профиля. С ОФЗ или с каким-нибудь выпуском РЖД будет порядок, но вот с ВДО уже стоит быть осторожнее. Ну и можно посмотреть на фонды денежного рынка — всегда только рост.

Индекс гособлигаций RGBI продолжал снижение ещё с прошлого повышения ставки ЦБ, предвидя новое значение, и уже болтается на новом минимуме в 117 пунктов.

Ниже стоимость облигаций — выше доходность, тут всё предельно очевидно. Но в разных выпусках разных эшелонов коррекция может продолжаться и далее. Риски у сильно закредитованных эмитентов выросли, да и в целом хорошей практикой будет понижение своего аппетита к рискам. Если раньше бодны с рейтингом BB+ казались ок, теперь-то даже BBB+ уже не выглядят даже как почти ок. Дорогие деньги с нами надолго, так что можем увидеть скоро купоны по 19–20%. Смотрю, например, на ВУШ, Электрорешения, Эр-Телеком, ТГК-14, Глобал Факторинг Нетворк, которые я покупал летом — знатно просели.

Акции

Здесь всё не так однозначно. Наш рынок изолирован, физлица делают 80%+ объёмов, нерезидентов нет, а юрлица не спешат возвращаться в акции, потому что им важнее защитить капитал. Они выбирают валюту, золото и не высовываться.

Альтернативы есть далеко не у всех. Выйти из РФ и зайти в США так просто могут далеко не только лишь все. И тут в дело вступает иранский сценарий, он же турецкий. Нужно только инфляцию до 50% в год разогнать. Акции выступают защитой от девальвации, куда доллар, туда и индекс. Но компании платят дивиденды, так что на дивидендах и фантазиях инвесторов индекс может продолжать рост и дальше. Хоть до бесконечности.

Помним о том, что бизнесу сложнее развиваться, поскольку придётся привлекать более дорогие деньги. Сильнее скажется на тех, кто сильнее закредитован, рефинансирование долга будет дороже. Также стоит помнить, что высокая ставка смещает фокус инвесторов с акций на депозиты и облигации, так что приток капитала на рынок акций снизится. В теории. Помним, что наш рынок — песочница. Ну и нужно искать бенефициаров повышения ставки. Кто приходит в голову? В первую очередь — Московская биржа.

Многие компании смотрят в сторону IPO как на возможность получить просто деньги, необходимые для развития. Просто потому что кредиты и облигации — дорого.

Рубль, доллар

Чем выше ставка, тем недоступнее становится национальная валюта, что ведёт к её удорожанию. Но это же рубль, поэтому с ним что угодно может случиться. В базовом сценарии должен дорожать. Эксперты видят доллар и по 85–90, и по 110–120. Поскольку 110–120 он рано или поздно стоить точно будет, необязательно ждать его по 85.

Кстати, особо внимательные заметят корреляцию индекса с курсом доллара. Так что необязательно покупать доллары в обменниках:

Жёсткая ДКП (звучит как БДСМ) может повлиять на курс краткосрочно, но не оставить падение рубля при гигантском росте денежной массы. Короче говоря, курс ограничен только фантазией каждого отдельного гражданина. Будет подарок в виде укрепления рубля — нужно пользоваться. Не будет — радоваться тому, что есть.

Депозиты, кредиты

Тут всё максимально прозрачно. Ставки растут и по вкладам, и по кредитам. Любители жить в кредит будут беднеть, любители сберегать будут богатеть. В цифрах, так-то все будут беднеть из-за инфляции. Спасибопожалуйста, никаких секретов от вас у меня нет.

Недвижимость

Рынок первички продолжает плыть по течению льготных программ. А вот вторичка — всяко дорого. Думаю, она незначительно снизится, (пока что она только растёт) сделки будут совершаться с планом рефинансирования под более низкую ставку через 1–2–3 года. Брать кредит на 30 лет под 20% без такого плана — чистейшее харакири.

Что, всё?

Если в августе ставка 12% воспринималась как краткосрочная мера, то теперь Набиуллина ясно дала понять, что это не так. На полтора–два года как минимум. Компании, инвесторы и не инвесторы — все только сейчас поняли, что рано расслабились.

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