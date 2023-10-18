Квазиоблигации или теория обратной эволюции Дарвина

Как известно из теории Дарвина, акция произошла от облигации, взяв от неё доход (купон превратился в дивиденд), но отбросив привязку к номиналу, фиксированные по датам и размерам выплаты. И вот этот рептилоид стал не менее популярным инструментом. Но обратная эволюция превратила некоторые акции в квазиоблигации или в так называемых дойных коров.

Отличие от дивидендных аристократов в том, что дивиденды плюс-минус не меняются. У аристократов — повышаются (в теории, на практике-то даже аристократы могут оступиться).

Квазиоблигация — это вообще ни разу не облигация, просто из-за регулярного получения дивидендов она похожа на облигацию. Это акция компании, которая чаще всего уже никуда не растёт в силу специфики бизнеса, а дивиденды выжимаются акционерами, к примеру, на развитие других их бизнесов.

В этом плане квазиоблигации схожи не только с облигациями, но и с фондами недвижимости. Взято тот же РД или АБ7. Они 4 раза в году выплачивают рентный доход (прямо как купон или дивиденд). Атриум и Парус вообще платят ежемесячно — будто сдаёте квартиру квартирантам. Фонды недвижимости имеют потенциал роста, как и квазиоблигации, но в них не будет иксов за неделю, как в акциях роста.

Duck-test

Утиный тест, или дак-тест (англ. duck-test) — тест на очевидность происходящего. Подразумевает, что сущность какого-либо явления можно идентифицировать по типичным внешним признакам. Суть теста выражается следующим утверждением: если это выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.

Проводим дактест. По дак-тесту квазиоблигация является акцией — и точка.

Квазиоблигации подходят инвесторам, которые выбрали доходную стратегию инвестирования — получение кэшфлоу от инвестиций любыми способами. Будь то рентный доход, купоны или дивиденды. Они не подходят инвесторам, которые летят на Луну сквозь призму роста стоимости акций.

Доходность квазиоблигаций может быть разной, но чтобы уж наверняка, стоит ориентироваться на дивдоходность в 6–12%.

Примеры

Принято считать, что здесь отрасли, в которых сложно прыгнуть выше потолка, где рынок уже сложился. Это, конечно же, телеком и энергетика. МТС, Ростелеком, Юнипро, ФСК, Что-то-там-энерго и т. п. Также сюда можно отнести бизнес, основанный на получении дохода от ренты. У нас такого маловато — например, Центр Международной Торговли, ну и всё.

Если взять сырьевиков и экспортёров, там все чуть сложнее. Да, из них регулярно выжимают дивиденды, но тут сильнее зависимость от конъюнктуры рынка. Лукойл, НЛМК, ФосАгро, Роснефть, Татнефть, Башнефть, Новатэк, ММК, ТМК, Северсталь — что-то пограничное с перевесом в аристократию. Ну и санкции, конечно же, вносят свою лепту.

Если посмотреть на акции Китая, то там к квазиоблигациям можно отнести и банки, и нефтегазовую промышленность (как раз про них уже рассказал). Дивиденды платят стабильно и в валюте. Но выбор через СПб Биржу сильно ограничен, зато представлены самые крупные компании по секторам.

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