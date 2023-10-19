Итоги 28 месяцев инвестиций. 2,722 млн рублей

1 ноября, значит пора доставать зимний пуховик и подводить итоги октября! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 28 месяцев позади. Погнали!

Инвестиции

Было на 1 сентября 2 613 336 ₽:

Депозит: 1 002 901 ₽.

Биржевой: 1 610 435 ₽.

Открывал зонт по причине дождливой погоды, и из него на меня посыпались забытые в нём 103 000 рублей. Естественно, все деньги решил проинвестировать, они пошли на брокерские счета.

Основной покупкой стал выпуск замещающих облигаций Газпром Капитал ЗО31-1-Д. Про него я как раз подробно писал, меня он устраивает и сроком, и доходностью в долларах. Часть денег пошли на покупку HKD под дальнейшие покупки китайских дивидендных акций из финансового и нефтегазового секторов.

Само собой, покупал облигации и акции, а также фонды.

Облигации: Джи-Групп, Роделен, Элемент Лизинг на размещениях, немного УК Орг и Плаза — в них риски повышенные.

Акции: НКНХ-ап (это был рандом), Астра (на IPO мне досталось ну совсем немного — 4 акции).

Фонды: Парус (ЛОГ, НОРД), Тинькофф «Замещающие облигации».

На очереди IPO Henderson, но я считаю, что мне не стоит в нём участвовать. А если уж кому и хочется поучаствовать, то не на всю котлету.

Результат октября сделало ужесточение ДКП. Облигации, которых у меня приличная доля, скорректировались в стиле антитуземуна. АБ7 и РД, конечно же, тоже. По данным Интелинвест доходность портфеля снизилась до около 11,56% по XIRR. Но просадка в итоге небольшая совсем, хотя второй месяц подряд примерно в ноль. Стоит понимать, что после разворота ДКП пойдёт бодрый рост, если не будет других сюрпризов.

Октябрь детально так:

Депозит: 1 002 901 + 8 764 (проценты) = 1 011 665 ₽.

Биржевой: 1 610 435 + 103 000 (пополнение) - 2 136 ₽ (отрицательный рост) = 1 711 299 ₽.

Суммарно: 2 613 336 + 103 000 (пополнение) + 6 628 (рост) = 2 722 964 ₽.

Ставка ЦБ снова поднялась с 13% до 15%. Облигации продолжили спускаться, так как стало понятно, что теперь это надолго. Моя стратегия предполагает покупку новых выпусков бондов на размещениях, но сейчас есть ощущение, что ближайшие размещения будут не самыми топовыми. Так что в данный момент смотрю больше на замещайки и рублёвую вторичку. Выбор эмитентов должен быть ещё более осмысленным и осторожным. Одновременно с этим нужно понимать, что рано или поздно ДКП начнёт смягчаться, а облигации начнут дорожать. Если говорить про акции, то я и так их всегда брал немного, так что буду продолжать брать в скромных количествах.

Итого (за всё время):

Депозит: 810 000 → 1 011 665 ₽ (+201 665 или +24,90%).

Биржевой: 1 527 000 → 1 711 299 ₽ (+184 299 или +12,07%).

Суммарно: 2 337 000 → 2 722 964 ₽ (+385 964 или +16,52%).

Доходность XIRR: 11,56%.

Средняя сумма пополнения: 83 464 ₽ в месяц.

Когда только начинал, ставил планку в 66 000 в месяц. Но сейчас, конечно, хотелось бы увеличить до 100 000, пока не всегда получается. В октябре, правда, получилось.

А вот так это выглядит на графике

Доходность октября получилась 0,25% или 3% в переводе на годовые. Портфель вырос на 109к, перешагнул отметку в 2,7 млн. За текущую сумму можно купить 3 Лады Гранты, 2 Лады Весты или 9,39 метра в Сочи по цене объявлений 290к за метр. 10 метров к концу года пока ещё реалистичны.

Моя стратегия

Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность 10-12% годовых. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты. В принципе, даже для достижения ранней пенсии такая стратегия бы тоже подошла.

Целевое распределения активов в портфелях ценных бумаг такое: облигации (в том числе замещающие) 50%, фонды недвижимости 15%, акции 35% (5% китайские). Сейчас примерно 49%/14%/31% (94%) + заблокированные активы, фонды и деньги под покупку замещаек (6%). Это только по биржевой части без депозита. Когда он закроется, буду решать по ситуации.

Благодаря Интелинвесту, куда я добавил все-все свои портфели, удалось посчитать настоящую доходность вложений по XIRR. Она равна на данный момент 11,56%. Биржевая часть портфеля (акции, облигации, фонды) даёт 12%. Депозиты — 11,3%.

Доходность по XIRR снижается, была в районе 14%+, теперь уже менее 12%. Но тут стоит понимать, что инструменты с фиксированным доходом восстановятся при смене курса ДКП, по поводу акций гадать бессмысленно. Даже с учётом просадки доходность в пределах целевой. Новые облигации будут давать доходность ещё выше, что в итоге приведёт к росту доходности. Активного управления в моём портфеле мало, так что рефлексией по поводу того, что надо было покупать/продавать, не занимаюсь.

В ближайших планах — наращивание доли валютных активов (замещающие облигации, китайские дивидендные акции, фонд замещаек). С января продолжу пополнение ИИС, который позволит получить вычет в размере 52 000. За этот год вычет ожидается примерно в марте.

Почему покупать валютные активы — это хорошая практика? Потому что даже несмотря на то, что курс доллара непредсказуем, на дистанции он всегда растёт. Но какой он будет — не знаю, конечно же.

Что ещё?

Заплатил налоги, попил пивка, посмотрел несколько фильмов и даже ФНЛ. На стадион не ходил — это уже перебор по уровню кайфа.

Мой телеграм-канал подрос с 5 800 до 7 000 подписчиков (+1 200, круто). Ростом доволен. Новый рекорд.

Пополнил криптопортфель. Он в зачёт не идёт, про него раз в месяц пишу в канале. Пополняю его примерно на 3–3,5к рублей в месяц, портфелю уже 6 месяцев, в канале будет отчётик. Перешёл с Бинанса на Байбит.

Продолжаю изучать рынок китайских дивидендных акций. Уже есть финсектор и нефтегаз. Кроме того, начал изучать замещайки. Ну и фонды недвижимости, само собой, изучил Парус.

Пару раз играл в Resident Evil Village. Всё никак не добью, не хватает времени.

Третий месяц подряд получал кэшбэк в супермаркетах по Альфе. А с премкой даже повышенный — 7%.

У моего стикерпака уже более 25 000 установок (+3 100). У второго стикерпака с Пепе Инвестором 670 установок (+70).

Планы на ноябрь: поиграть в RE Village. Пополнить БС на 100к. Поменять шины. Пить пивко, пока осень.

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