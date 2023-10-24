СПб Биржа всё? Что будет дальше?

Новости про санкции приехали печальные, но вряд ли можно сказать, что неожиданные. СПб Биржа попала в SDN-лист. Что будет с американскими и гонконгскими акциями, которые торгуются на СПб?

Что случилось?

Биржа попала под санкции с рядом других компаний. С 18:00 мск 2 ноября 2023 года площадка приостановила торги ценными бумагами. СПб Биржа планирует начать биржевые торги 6 ноября 2023 года.

Информация для инвесторов и участников торгов о времени возобновления торгов, режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения биржевых сделок будет размещена на официальном сайте СПБ Биржи.

Или не будет размещена, потому что торгов-то может больше и не быть. Но это самый радикальный вариант развития событий. Биржу запретят, деньги заблокируют, валюту отменят, интернет станет чебурашкой. Ну или что-то на иранском. Даже не на китайском.

Попадание в SDN-лист приводит к обычным для этого статуса последствиям: блокировке активов, в учёте прав на которые участвует подсанкционное лицо, и невозможности для американских лиц совершать с ним какие-либо сделки.

Американские акции

Ну тут всё понятно. Не будет больше у российских брокеров акций компаний США. Ну вот, опять богатеть на чисто российских активах. Заблокируют ли их на неопределённый период? Посмотрим. Возможно, что дадут продать, поговаривают про сроки до конца января. У меня американские акции уже давно в глухой блокировке.

Гонконгские акции

Тут всё сложнее. Если по американским риски уже реализовались, то по гонконгским либо реализовались, либо могут реализоваться, либо дружественная цепочка настолько дружественная, что всё будет ок. Если уж так случится, что гонконгские акции продолжат торговаться, то всё равно лучше туда не лезть. У меня гонконгских акций немного (много и не планировалось), посмотрим, что дальше будет.

Ну и что?

Ну и всё. Не будет большы сыра. Зато будет продолжаться деформация российского рынка для инвестиций. Больше денег будет оставаться внутри рынка российских акций. Вон даже никому не нужные китайско-армянские пиджаки проводят успешные IPO, потому что на безрыбье и Henderson как рыба.

Акции сильных компаний, познавших на себе все санкции, будут расти и дальше. Они будут и от инфляции защищать, и даже стараться её опережать.

Долговой рынок будет веселиться дальше, пока не пройдёт череда громких дефолтов. Инвесторы в бетон будут и дальше брать бетон, потому что вера тверда, и бетон тоже будет защищать, от инфляции или от дождя — каждому своё.

Рынок становится ещё более замкнутым, капиталу всё сложнее выходить за периметр (но он будет выходить, не без этого). Российский рынок будет расти, у него уже выбора нет из-за отсутствия альтернатив или повышенных рисков в альтернативных вариантах. Растёт спрос — растут цены. Спроса будет больше. А СПб Биржа — ну всё, чем она торговать-то будет? Билетами на экскурсии по Фонтанке на лодочках? Разве что так.

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