10 самых ожидаемых IPO: Красное и Белое, Калужский ликёро-водочный завод, сеть бензоколонок, главный конкурент Группы Позитив и другие

Кто тут у нас за любой кипиш кроме блокировки акций? Поскольку никто не любит, когда акции блокируются, всё больше и больше внимания инвесторов приковывают отечественные IPO. Да и компании хотят туда пойти, ведь в нынешних условиях это отличный способ привлечь капитал, ведь облигации и кредиты стали совсем уж дорогими.

Разговоров и слухов о новых размещениях намного больше, чем честности мажоритариев по отношению к миноритариям, поэтому каждую новую компанию на бирже стоит рассматривать внимательно. Я уже писал про IPO ВУШ, Генетико, CarMoney, Астру и Henderson, которые прошли долгий путь от слов к делу. Оказалось, что даже китайско-армянские костюмы востребованы неплохо, не говоря уже про самокатчиков и МФО.

В 2024 году ожидлается шквал новых акций. А вот дебютных облигаций всегда много, правда пока что их временно мало, но скоро будут, не пропустите.

Какие же IPO самые ожидаемые? По моему мнению, естественно. Влезть в головы других инвесторов я не могу.

Евротранс (АЗС Трасса)

Эту компанию ждут уже в конце ноября, процесс запущен. Сначала был хайп с Боярским и бондами, потом всё это перетекло в сторону акций. Будет каналья или тысяча чертей? Как по мне, так и то, и другое.

КЛВЗ Кристалл

Все алкаши России ждут калужский ликёро-водочный завод. Он раньше разливал качественную бормотуху всех цветов, в том числе и прозрачную, а после ухода из страны неправославных брендов стали лить в бутылки по списанным рецептам. Но это не Белуга, как вы понимаете (надеюсь), да и вообще Кристалл находится даже не в Калуге, а в Обнинске. Планирует привлечь до 1,5 миллиардов рублей через первичное размещение акций на Мосбирже в четвертом квартале 2023 года. Не так давно (весной) вышли с облигациями.

Аренза

Лизинговая компания, которая частично принадлежит АФК Системе. Но она довольно мелкая пока что. ЛК сейчас на бирже нет (ну не считая вороха их облигаций). Возможно, будет, но нет понимания по времени.

Selectel

Ещё одна айтишка. Облачные технологии, например, у них одни из самых востребованных. Компания мне очень нравится, облигации их есть, отчётность в порядке. Без дат пока.

Mercury Retail Group (Красное и Белое)

Пристанище интеллигенции ещё в 2021 году планировало привлечь 1–1,5 млрд долларов на IPO. Но не срослось. Слухи ходят, но не более того. Если не удастся купить акции, всегда можно купить у них пивка по акции. Но компанию очень хотят видеть на бирже — это факт. Можно даже будет выпить реплику Егермейстера за IPO, если выйдут Меркьюри, и Кристалл.

F.A.С.С.T. (ex-Group-IB)

Факктов ждут, потому что это, во-первых, айтишка, а во-вторых, пример Группы Позитив заразителен. Отделившись от глобалов, а также попрощавшись с основателем Сачковым, которого посадили, компания может появиться на бирже. А может и не появиться, пока информации маловато. Но это не мешает её ждать.

Мосгорломбард

Цыганам должно понравиться. Хотели до конца года выйти. Кстати, им в следующем году будет 100 лет. Они провели год назад pre-IPO, даже дивиденды платили — 14% по префам и 6% по обычке.

ИКС Холдинг

Большой айтишный холдинг, в котором штук 30 компаний. Активно растёт, а на активный рост нужны деньги. IPO в помощь, господа айтишные. Это как скрестить АФК Систему и Астру — что-то такое получится по идее. Хотят выйти в 2024.

Совкомбанк

Ещё один банк на бирже — это просто прекрасно и необходимо. У нас их слишком мало, так что даже Совок не помешает. Если честно, не интересовался им никогда, но повод будет, надеюсь. Обещают уже зимой.

Делимобиль

Ну и замыкает мой личный топ ожиданий Делимобиль. Это как ВУШ, только ещё интереснее, но больше всего интересует вопрос о том, будет ли вообще IPO или нет. Давно не было никаких слухов даже про них. А вот их бонды тоже присутствуют у меня в портфеле.

А вы кого ждёте больше всего? В кого хотели бы котлетить, а на ком туземунить, котлетеры и туземунщики?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.