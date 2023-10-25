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Инвестиции

Курс рубля, санкции к СПб Бирже, дивиденды, новые IPO и облигации. Воскресный инвестдайджест

Рубль укрепляется четвёртую неделю подряд, уже ниже 93 рублей за доллар. СПб Биржа попала в SDN-лист, под угрозой всё, что нажито непосильным трудом и вложено в американскую экономику, а может быть, и в китайскую.
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Норникель решил провести сплит, появились новые смельчаки на рынке облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

Это уже любопытно. Рубль продолжает укрепление

Экспортёры продолжают укреплять рубль. Всё идёт по плану — указу о продаже валютной выручки. За эту неделю курс упал с 94,12 до 92,42 рубля за доллар. Рубль укрепляется 4 недели подряд, есть вероятность, что доллар опустится и ниже. Эксперты называют уже 90, а особо смелые ждут и по 80 (жаль, что не по 50). Инфляция на октябрь — 6%. А туземунить на инфляции можно в линкерах. Но лишь официально =( Но инфляция в ноябре пока на холде.

Многие акции коррелируют с курсом доллара, так что от падения рубля можно защититься и в них. Или в замещающих облигациях — я сейчас сфокусирован именно на них.

Индекс

Индекс Мосбиржи незначительно опустился с 3 224 до 3 208 пунктов. Не хочет ни отступать от годового максимума, ни расти выше. С одной стороны — высокая конкуренция со стороны вкладов и депозитов, с другой — а почему нет, если да. Инвесторов умом не понять.

Нужно больше IPO

Прошло IPO Henderson тикер ему дали HNFG. Я не участвовал, ну не фанат я китайско-армянский костюмов.

На очереди — Евротранс (АЗС Трасса). Компания планирует провести IPO и начинает принимать заявки, цена акций на IPO составит 250 рублей за штуку. Просто назовите номер колонки и количество литров. Тикер EUTR.

Южуральзолото из Челябинской области также может появиться на бирже в ноябре. Я не фанат золота (больше люблю валютные активы, например, замещайки), но компания выглядит не менее интересно, чем Полюс.

Вообще, ожидается большое количество IPO в течение ближайшего года. Я составил список тех, которые самые любопытные, но неизвестно, все ли они проведутся.

Дивиденды

Дивидендный календарь пополнился довольно значительно. Объявили промежуточные дивиденды Инарктика (1,95%), Куйбышевазот (1,99% ао / 1,89% ап) и Норникель (5,11%). В моём портфеле ничего из этого нет. Норникель сплит собрался делать 1 к 100, возможно, это для кого-то плюс.

Кстати, писал пост про то, что такое квазиоблигации (такие дивидендные акции — дойные коровы), можете почитать.

Естественно, наш дивидендный рынок сильно зависит от дивидендов. Лукойл объявил 6,11% промежуточных дивов. Кроме Лукойла из новых дивидендов ещё ЭсЭфАй — инвестиционная компания. Промежуточные 7,09% — нот бэд. Остальные без изменений: Авангард, Ростелеком, Селигдар, ПТ, ВУШ, Мордовэнергосбыт, Банк Кузнецкий. Выше всего дивдоходность остаётся пока что у Ростелекома (7,29% ао / 7,61% ап), но это дивы за целый 2022 год. Достойно смотрятся промежуточные Лукойл (6,18%) и ЭсЭфАй (7,14%).

Также есть дивидендные прогнозы.

Новые облигации

Разместились/собрали заявки: ГазТрансСнаб (купон 20%), Регион Продукт (купон 19%), Киви, Ресо-Лиинг, X5 (флоатеры) и другие.

Также на очереди: Газпром нефть, Русал в юанях, МК Лизинг (ориентир 18,25%), Камаз (ориентир 15,25%) Ульяновская область (ориентир 16,5%), МСП Банк и другие. Я пока что нацелен на покупку замещаек Газпром Капитал. Уже есть один выпуск, далее есть в планах ещё один. И в целом планирую наращивать валютную долю валютных активов.

Если кому интересны надёжные эмитенты с высоким рейтингом, то собрал список самых доходных из них, дисконт постепенно поднимет доходность до актуальной. И ещё — очень полезный пост про риски в облигациях.

К слову, индекс RGBITR за неделю вырос на 2% до 603,22 до пунктов. Есть повод задуматься. Кто-то котлетит ОФЗ с доходностью ниже 12% — зачем?

Санкции к СПб Бирже

СПб Биржа попала в SDN-лист, это плохо.

Пока что в планах торги только российскими акциями, по американским и гонконгским ожидаем дальнейшую информацию.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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