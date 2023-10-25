igotosochi
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igotosochi

Пенсионный криптофонд. Месяц 6

Ежемесячно пополняю криптопортфель на ~3 000 рублей и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за октябрь. Шестой месяц позади, погнали смотреть.
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Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50.

Крипта у меня не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты. По API тянутся сделки в Интелинвест — удобно. Но жесть как криво — неудобно.

Было на 1 октября:

  • BTC: 0.01138030

  • Эквивалент в RUB: 31 275 ₽

  • Эквивалент в USD: 323,86 $

Пополнил на 3 500 рублей (34,14 доллара). Купил BTC, ETH, немного TON и оставил чуть-чуть в USDT. Крипта в октябре полетела на ракете, заправленной отборным лунным топливом. Эксперты связывают рост биткоина с увеличением спроса на цифровые активы, а также с запуском фьючерсов на биткоин на бирже Nasdaq. И даже говорят про крипто-ETF! Без понятия, как это всё связано. Думаю, что как только все поймут, что никак, опять полетит обратно, но это не точно.

Опробовал P2P на Байбите, куда я перехал с Бинанса. Пока инвестиции в крипту небольшие, о холодном кошельке буду только мечтать. P2P работает точно так же, как в Бинансе. Пополнил быстро и без проблем.

Рост битка отразился и на других монетах, но эфир вырос не так сильно. Почитал криптоэкспертов, они не знают, почему так, но знают, что дальше и биткоин, и эфир могут пойти либо вверх, либо вниз. В октябре прогноз снова сбылся, крипта пошла вверх. Получились такие результаты.

Стало на 1 ноября:

  • BTC: 0,012190151

  • Эквивалент в RUB: 31 275 + 3 500 (пополнение) + 4 361 (рост) = 39 136 ₽

  • Эквивалент в USD: 323,86 + 34,14 (пополнение) + 58,96 (рост) = 420,2 $

Итого (за всё время):

  • BTC: 0,012190151

  • Эквивалент в RUB: 26 334 → 39 136 ₽ (+ 12 802 ₽ или +48,61%)

  • Эквивалент в USD: 323,27 → 420,2 $ (+96,93 $ или +29,98%)

Вот это уже по-взрослому! Криптокорабль мчит меня на криптоостров, где я буду чилить на пенсии и попивать лонг-криптоайленд! Если, конечно, всё не обнулится. В рублях из-за разницы в курсах ситуация вообще фантастическая.

Планирую пополнить в ноябре на очередные ~3 500 рублей. Криптопенсия сама на себя не накопит. Буду дальше криптобогатеть и криптотуземунить, показывая, как блокчейн точно защитит пенсионеров от низкой пенсии, но это не точно.

В прошлый раз я задумывался о том, какую монету ещё добавить, была идея про TON. Добавил немного. Прям самую малочть, и он тоже дорожает. Также часть денег решил держать в USDT, чтобы в случае резкого обратного роста крипты покупать её подешевле.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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