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Инвестиции

Свежие облигации: КАМАЗ на размещении

Внимание-внимание, срочное встатие у отечественного автопрома. За неимением конкуренции лидеру срочно нужно развивать грузовикостроение, а для этого нужны деньги. Но не только для этого, а для рефинансирования гасящихся в ближайшее время выпусков облигаций. Российский автогигант продолжает ралли займов.
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Свежие облигации: КАМАЗ на размещении
Фото: КАМАЗ

Эмитент надёжный, рейтинг высокий, срок короткий — всего 2 года. Условия довольно комфортные и для компании, и для инвесторов. Если говорить про другие интересные выпуски от эмитентов с рейтингом A- и выше, то можно вспомнить из свежего СОПФ Дом РФ, Интерлизинг, Элемент, АФК Систему, ЯТЭК. Скоро и что-нибудь новое обязательно будет, не пропустите.

Объём выпуска — 5 млрд. Ориентир купона 15,25% (доходность 16,14%). Без оферты. Без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг AA от Эксперт РА (сентябрь 2023).

КАМАЗ — производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, действующий с 1976 года. Также выпускает автобусы, электробусы, водоробусы НЕФАЗ, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Основное производство расположено в городе Набережные Челны. Тикер: 🚛🚌 Сайт: https://kamaz.ru

  • Выпуск: Камаз-БО-П11.

  • Объём: 5 млрд.

  • Начало размещения: 10 ноября 2023 (сбор заявок до 9 ноября).

  • Срок: 2 года.

  • Купонная доходность: 14,5–15,25%.

  • Выплаты: 4 раза в год.

  • Оферта: нет.

  • Амортизация: нет.

Почему КАМАЗ? Он лучше китайских грузовиков?

Если говорить про отечественных производителей, то КАМАЗ вне конкуренции. Производственные мощности составляют 71 тысячу автомобилей в год. ГАЗ и Урал сильно отстают, ЗИЛ… про него либо хорошо, либо никак. Главным зарубежным конкурентом является китайский Shacman. Всего же у КАМАЗа около 47% рынка среди всех производителей по продажам в РФ. Какие автомобили лучше — без понятия, по фоткам и те, и другие хорошие.

Нельзя сказать, что КАМАЗ катается в деньгах как сыр в масле. Но предприятие чрезвычайно важное для РФ и экономики, бренд известен в мире, грузовики оснащаются колёсами, кабинами, двигателями и трансмиссиями, а в некоторых даже можно спать лёжа.

Компания на 49,9% принадлежит государственному Ростеху, кроме того, акции ПАО торгуются на бирже. Чувствуют себя в последнее время отлично. Рост в 2023 году более чем в два раза. Правда дивидендов заплатили мало — дивдоходность вышла в этом году 0,9%.

В 2022 и 2023 годах КАМАЗ увеличил производство автомобилей, а также успешно провёл работу по локализации выпуска необходимых компонентов и замещению поставщиков в рамках кооперации по производству новых моделей. Использование инструментов клиентского финансирования, инициативы по снижению издержек, работа по локализации выпуска необходимых компонентов и замещению поставщиков в рамках кооперации по производству новых моделей техники привели к получению КАМАЗа годовой чистой прибыли в размере 5 387 млн рублей в 2022 году. Это как бы всё, что известно о финансовых результатах компании за прошлый год. Отчётности за 2023 год нет. И не будет. Но вы держитесь. Чистая прибыль за 2021 год была 1,2 млрд.

Бизнес-план КАМАЗа на 2023 год предполагает рост выручки до рекордных значений выше 300 млрд рублей, чистую прибыль по МСФО в 5 млрд рублей, EBITDA – 24 млрд рублей. Чистый долг в 2021 году был порядка 45 млрд. Долгосрочных и краткосрочный обязательств порядка 100 млрд. Но это уже было очень давно. Можно предположить, что показатель Чистый долг / EBITDA в районе 4–5. Последнее значение, которое можно было посчитать, 4,7.

Буду скорее всего участвовать, правда на скромную долю, больше пока нацелен на замещайки. Ну и хочется ещё добавить паи Паруса.

Сейчас облигационный долг — 44 млрд, выпусков в обращении — 11 штук. В ноябре заканчивается выпуск на 2 млрд, в середине 2025 года закончится ещё один выпуск на 7 ярдов. Их нужно рефинансировать. Остальные все длинные, до 2030–2033. Двухлетний выпуск с неплохой доходностью и понятными условиями довольно интересен, особенно если купон будет выше 15%.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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