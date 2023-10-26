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Инвестиции

Мосбиржа в октябре: инвесторы выбирают облигации и фонды денежного рынка, растут объёмы торгов золотом

Мосбиржа поделилась итогами октября 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель октябрьского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню октябрь с сентябрём, так проще оценить динамику.
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Мосбиржа в октябре: инвесторы выбирают облигации и фонды денежного рынка, растут объёмы торгов золотом
Фото: Мосбиржа

Если сравнивать с октябрём прошлого года, то рост составил впечатляющие 89%.

На время высокой ключевой ставки ЦБ объёмы в акциях падают, инвесторы вкладываются в облигации и фонды денежного рынка, оставляя индекс без роста. Золото снова пользуется высокой популярностью. Валюта — без особых перемен.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам октября 2023 года достигло 28,5 млн (+1 млн за октябрь), ими открыто 49,5 млн счетов (+2 млн счетов за октябрь), а всего с начала года пришло более 5 млн человек. Пришли-то они пришли, а толку-то! Взрывного роста нет второй месяц.

Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, в октяре составило 3,6 млн человек (3,5 млн в сентябре). Растёт количество активных инвесторов, а октябрь стал рекордным. Я, один из этих 3 млн людей, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Доля частных инвесторов в торгах на фондовом рынке в октябре в этот раз не увеличилась и составила 80% (в сентябре 81%). Физлица продолжают отдуваться за себя и того парня (юрлицо), при этом они активно пополняют счета новыми деньгами. Объём вложений частных инвесторов на рынке облигаций в октябре составил 67,9 млрд рублей, на рынке акций – 2,2 млрд рублей (кратно меньше), в БПИФы – 42 млрд рублей (кратно больше). Привет, LQDT и другие фонды денежного рынка. В акции в октябре вложено мало, что очень логично на фоне доходностей в бондах и денежном рынке.

Общий объём торгов в октябре ощутимо вырос на 9,2% и составил 135,5 трлн рублей (124,1 трлн в сентябре).

Данные: https://www.moex.com/a1718

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями упал на 17,4% и составил 2 241,5 млрд рублей (2 713,5 млрд рублей в сентябре). Это 1,65% всего объёма (было 2,18%). На фоне экономической ситуации интерес к акциям снизился. Индекс опустился с годовых максимумов, дивидендный сезон осенью слабый, ключевую ставку подняли. Самыми популярными акциями остаются всё те же Сбер и Газпром. Есть ещё что-то стабильное в нашем мире.

Народный портфель (топ-10 акций по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: акции Сбербанка (ао 29,0% и ап 7,2%), Газпрома (16,2%), ЛУКОЙЛа (14,3%), Норникеля (6,9%), Сургутнефтегаза-п (6,7%), Роснефти (6,0%), Яндекса (5,9%), НОВАТЭКа (4,2%) и Магнита (3,7%). Магнит выбил из топа Татнефть, которая в сентябре выбивала Мангит на дивидендах.

Объём торгов облигациями взлетел на 104,5% и составил 2 588 млрд рублей (1 265,5 млрд в сентябре). Облигации обошли акции и фонды по объёму. Доля от всех торгов — 1,9% (было 1,01%).

В октябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 80 облигационных займов (в сентябре было 77) на общую сумму 3 395,1 млрд рублей (в сентябре 2 866 млрд), включая объём размещения однодневных облигаций на 2 696,6 млрд рублей (в сентябре 2 451,3 млрд), которые как обычно портят всю статистику.

Размещений было много, все хотели успеть до поднятия ставки. Из самого интересного были, на мой взгляд, Санлайт, Аренза, Моторика, Элемент Лизинг, ЯТЭК и Роделен. Я тоже принял участие в некоторых из них.

Срочный рынок снизился на 1,2% и составил 8,8 трлн рублей (8,9 трлн рублей в сентябре) или 6,49% всего объёма. Играют в основном на рубль против доллара и юаня, а также на газ и индексы.

Валютный рынок вырос на 2,2% и составил 32,9 трлн рублей (32,2 трлн рублей в сентябре). Это 24,3% объёма. Рост несущественный, объёмы всё ещё огромные. Рубль укрепляется, экспортёры продают выручку, но иметь в портфеле валюту — идея весьма здравая, нужно только купить её как можно дешевле.

Денежный рынок вырос на 12,8% изменился и составил 86,3 трлн рублей (76,5 трлн рублей в сентябре). 63,7% от всего объёма. Все деньги тут, а частные инвесторы могут участвовать в нём через фонды денежного рынка (так и делают).

Рынок золота и других металлов. В этом году очень сильно выросли объёмы торгов золотом и другими металлами. Октябрь — не исключение.

Объём торгов составил 63,8 млрд рублей (49,9 млрд рублей в сентябре), в том числе объём торгов золотом – 62,7 млрд рублей. Уже 9 месяцев подряд держатся высокие объёмы торгов золотом, закупка продолжается. Золото считается защитным активом, который поможет при девальвации рубля.

Что в итоге? Ключевая ставка ЦБ снова поднялась. В октябре инвесторы сменили вектор с акций на фонды денежного рынка и облигации, оно и понятно. Доходности там высокие. Индекс бы и рад расти, но в акции стали вливать меньше денег. А они и так уже дорогие. Очень активно продолжают брать золото. Если смотреть на индекс RTS, то в долларах наш индекс в данный момент подрос, в рублях коридор, но в целом RTS не растёт. Об этом я писал подробнее тут.

Синий — индекс RTS, золотой — индекс Мосбиржи:

Всё ещё подавляющее большинство торгов на фондовом рынке ведётся физлицами — 80% всего объёма. Но поведение в октябре изменилось, акции уже не котлетят как не в себя. ЧТобы индекс пошёл дальше в гору, нужно смягчение ДКП, ну а также существенную поддержку индексу всегда оказывают дивиденды. Скоро будут от Лукойла, а потом и до рекордных дивидендов Сбера дотянем.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

1
  • Логотип Блудный сын
    Блудный сын 34 минуты назад

    Ещё ждём решения по Норникелю после собрания акционеров.

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