Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Выпуск бессрочных замещающих долларовых облигаций Газпром Капитал БЗО26-1-Д. Замещайка с доходностью 18%+ в USD, но есть нюанс

Пссс, парень, как насчёт получить доходность 18% в долларах? Круто! Круто, но так будет только при одном условии, которое не факт, что наступит. И да, это условие — не то, что в России газ закончится.
34
Выпуск бессрочных замещающих долларовых облигаций Газпром Капитал БЗО26-1-Д. Замещайка с доходностью 18%+ в USD, но есть нюанс
Фото: Газпром нефть

В прошлый раз я рассматривал выпуск Газпром капитал-ЗО31-1-Д — облигации с погашением в 2031 году и эффективной доходностью в районе 8,11% в долларах (в данный момент ниже стала — близко к 7%). Очень достойная бумага, на мой взгляд. С постоянным купоном, который выплачивается в рублях по курсу ЦБ. Вот бы так было всегда… Стоп, так вот ведь — бессрочная облигация без погашения! Или нет?

Ну и повторим определение ещё раз.

Замещающие облигацииэто облигации российских компаний, выпущенные ими взамен своих же еврооблигаций. Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам номинал и купоны выплачиваются в рублях по курсу ЦБ. Это позволяет выплачивать деньги без участия иностранных финансовых организаций. Номинал, ставка купона и срок погашения у замещающих облигаций такие же, как у заменяемых еврооблигаций. Цена при покупке/продаже идёт по курсу ЦБ на актуальный день.

Параметры выпуска

  • Выпуск: Газпром капитал-БЗО26-1-Д (бессрочные замещающие облигации до 2026 года (оферта) - выпуск 1 - долларовые)

  • ISIN: RU000A105QW3

  • Объём: 1 400 000 штук

  • Дата начала размещения: 11.01.2023

  • Дата погашения: по call-опциону или никогда

  • Номинал: 1 000 долларов

  • Текущая цена: ~77%

  • Купон: 4,6% — до 2026 года, далее есть варианты

  • Частота выплат: дважды в год

  • Доходность к погашению: до 18%+ при оферте в 2026 году

  • Валюта торгов: рубль (цена по курсу доллара в рублях)

Также есть аналогичный выпуск в евро — Газпром капитал-БЗО26-1-Е, по нему доходность ещё выше, порядка 22%. В принципе, он даже интереснее. Но суть точно такая же. Забегая вперёд, скажу, что я купил именно евровую облигацию.

Оферта

В общем, дело такое. Этот бессрочный выпуск с call-офертами на случай, если будет возможность перезанять на рынке дешевле. В дату такой call-оферты Газпром Капитал может выкупить весь выпуск облигаций по номинальной стоимости. Тот же Газпром капитал-ЗО31-1-Д без всяких оферт, что намного понятнее, поэтому доступен и неквалифицированным инвесторам.

Первая call-оферта по этому выпуску в январе 2026, последняя — в июле 2031 (всего 12 раз). То есть, на каждом купоне в январе и июле есть шанс полететь на Луну. Доходность 18% — это доходность при условии, что будет call-оферта в январе 2026 года. К слову, не так давно облигации стоили меньше и давали более 20%. Но доллар дешевеет, а этот выпуск дорожает, причём как в рублях, так и в долларах. Возможно, цена пойдёт ниже.

Эмитент имеет право в одностороннем порядке, без согласия владельцев облигаций, принять решение об отсрочке выплаты купонов. Это решение может быть принято любое количество раз. Речь идёт именно об отсрочке, а не об отказе от купонных выплат: риск отказа от купонных выплат отсутствует.

Кумулятивный купонный доход: при возникновении отложенных купонных выплат на них начисляются проценты по ставке купона, действующей в соответствующем купонном периоде.

Низкая вероятность длительной отсрочки купонных выплат: при возникновении «событий для выплаты купонов», эмитент обязан выплатить всю непогашенную задолженность по купонам. Среди таких событий — принятие ПАО «Газпром» решения о выплате или объявлении дивидендов.

А если оферты не будет?

В том случае, если Газпром Капитал не погасит выпуск по оферте, фиксированный купон поменяется на плавающий. По этому выпуску БЗО26-1-Д формула купона будет равна доходности 5-летней treasuries + 4,264%. Просто для понимания: сейчас это около 4,5%. Купон был бы почти 9%, классно же?

Но читаем внимательно. «Для облигаций БЗО26-1-Д купонный период — 6 месяцев, ставка купона до 26.01.2026 составляет 4,5985% годовых, с 26.01.2026 по 26.01.2031 определяется как «5Y UST Yield + 4.264%». В случае, если ставка казначейских обязательств США не может быть рассчитана, то при первом пересмотре ставки купона в январе 2026 г. в качестве ставки казначейских обязательств США будет использоваться 0,336% и ставка купона для купонных периодов в 2026–2031 гг., с учётом маржи в 4,264%, составит ровно 4,6%».

Палка о двух концах

Вот и получается, что если ставка ФРС будет высокой, Газпром Капиталу по-хорошему будет кайфово погасить выпуск, чтобы не выплачивать гигантские купоны, и перезанять под актуальный процент. Доходность 18%+ уже не выглядит фантастикой. Если же оферты не будет, то должны поднять купон (лишь бы смогли определить 5Y UST Yield). Вин-вин, я считаю. Из рисков — укрепление рубля до курса 30 рублей за доллар и ликвидация Газпрома.

К сожалению, так вышло, что этот выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Что касается меня, то мой выбор всё же — Газпром Капитал БЗО26-1-Е, который в евро. Его я и взял. Пост про него и о том, почему выбрал именно его, будет немного позже, не пропустите.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

igotosochi

igotosochi

маркетолог

54 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    6-НДФЛ

    Новая форма 6-НДФЛ не годится. Нужна еще новее. Пока нет официальной, будет рекомендованная

    Если ФНС не успеет разработать еще более новую форму 6-НДФЛ, придется сдавать отчет по рекомендованной форме, которую доведут письмом.

    5
    Логотип Lexintel
    Lexintel
    Прием на работу иностранца

    Как привлечь к работе иностранного сотрудника из дальнего зарубежья 

    Оформление иностранного работника из визовой страны — достаточно трудоемкий процесс. Любое упущение может обернуться для компании штрафом до 1 млн руб. за одного человека. Расскажем, как нанять персонал из дальнего зарубежья и избежать самых распространенных ошибок. 

    Как привлечь к работе иностранного сотрудника из дальнего зарубежья 
    82

    Календарь вебинаров 28

    Лучшие спикеры, новый каждый день
    НДФЛ

    Работающих пенсионеров хотят освободить от НДФЛ

    Доходы пенсионеров, работающих по трудовым договорам и договорам ГПХ, освободят от НДФЛ. Разработаны поправки в статью 217 НК РФ.

    2
    110
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Выпуск бессрочных замещающих долларовых облигаций Газпром Капитал БЗО26-1-Д. Замещайка с доходностью 18%+ в USD, но есть нюанс

    Пссс, парень, как насчёт получить доходность 18% в долларах? Круто! Круто, но так будет только при одном условии, которое не факт, что наступит. И да, это условие — не то, что в России газ закончится.

    Выпуск бессрочных замещающих долларовых облигаций Газпром Капитал БЗО26-1-Д. Замещайка с доходностью 18%+ в USD, но есть нюанс
    34
    Обзоры для бухгалтера

    «Утренний бухгалтер» № 5515. Изменятся правила регистрации ИП и компаний

    Вступают в силу поправки к закону о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

    111

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Уведомление по ЕНП

    🔥🔥🔥 Меняют периоды по НДФЛ. И вводят обязательное второе уведомление

    Сейчас НДФЛ считают, платят и отражают в уведомлении и 6-НДФЛ за периоды с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца. Будет по-другому. Периода в месяц будет два, и уведомления тоже два.

    8
    472
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как исправить несоответствие дней в путевых листах и табеле?

    Коллеги подскажите, зарплата водителям подсчитана и выдана через банк. Отдел кадров заметил, что дни в путевых листах не соответствуют дням в табеле. Как можно исправить?

    1
    25

    Курсы повышения
    квалификации 21

    Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип Деловое слово
    Деловое слово
    Карьера бухгалтера

    Бухгалтер поневоле. Как я стала бухгалтером

    Выучиться на бухгалтера меня отдала мама, да именно мама сделала из меня бухгалтера.

    Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
    52
    Логотип Istinaexpert
    Istinaexpert
    Экспертиза

    Правительство обязало суды решать судьбу самостроев только на основании госэкспертизы

    Правительство сделало государственную строительно-техническую экспертизу обязательным условием при рассмотрении гражданских дел, связанных с самовольным строительством.

    Правительство обязало суды решать судьбу самостроев только на основании госэкспертизы
    71
    Логотип IVK.Group
    IVK.Group
    Налог на сверхприбыль

    Налог на сверхприбыль. Как отражать в бухгалтерском учете

    Федеральным законом от 04.08.2023 № 414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль», который начинает действие с 1 января 2024 г., вводится налог на сверхприбыль, который имеет разовый характер.

    170
    Логотип rpdenisov
    rpdenisov
    Поиск работы бухгалтеров

    Где бухгалтеру искать дополнительный заработок. ТОП-5 новых идей вариантов подработки онлайн и офлайн

    Способы, которые идут ниже, проверены мною и моими клиентами бухгалтерами.

    230

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Какие документы нужно выписать и какой датой провести реализацию?

    Вопрос о компенсации затрат субподрядчиком: нужно ли выписывать отдельные документы или достаточно внести изменения в КС-3.

    96
    Обзоры для бухгалтера

    Бухгалтеры не спят по ночам из-за писем ФНС, изменения в регистрации ИП и ООО, алименты безработных, совы и жаворонки. 🦉«Ночной бухгалтер» № 1559

    Налоговики рассылают информационные письма и называют их требованиями, директора нервничают и будят из-за них бухгалтеров. Из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут исключать компании, подозреваемые в отмывании доходов. «Клерки» обсуждают пост о том, что «сова» и «жаворонок» — это на самом деле синдромы расстройства сна. Безработные алиментщики будут удивлены своим долгам.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    224

    Разборы законов 1032

    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Может ли учредитель внести личные деньги на РС организации безвозмездно?

    Вопрос: НКО не ведет деятельность, но есть расчетный счет, и задолженность по нему за РКО. Может ли учредитель внести личные деньги на рс организации, как безвозмездную помощь, будет ли это доходом для усн? Или это взнос для ведения уставной деятельности нко?

    84
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве: все важные изменения в законах, отчетность 2023-2024, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

    Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — II всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.

    Иллюстрация: freepic-diller/freepik
    1
    1,1 тыс.
    Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы

    Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.

    Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы
    11,7 тыс.
    Бесплатно с Больничные

    Больничные ИП и самозанятых в 2024 году: успейте все оформить в 2023 году

    Власти планировали в корне поменять систему оплаты больничных для ИП и распространить эту новую систему на самозанятых. Но эти планы пока не осуществились. Пока еще продолжают действовать старые правила и еще можно успеть оформить себе право на больничный на старых выгодных для ИП условиях. В этой статье рассказываем, как получить больничные в 2024 году.

    Больничные ИП и самозанятых в 2024 году: успейте все оформить в 2023 году
    125

    Как понять, что пора менять работу? Признаки и сигналы

    48
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    УСН

    Ответы на вопросы 3: Ответ на письмо ФНС / Черная зарплата / Экономия на налогах

    В этом видео я отвечу на пять вопросов, которые задают мои подписчики в соцсетях.

    86
    Инвестиции

    Инвесторы избавились от иностранных ценных бумаг на 4 млрд долларов

    80% иностранных ценных бумаг на СПБ Бирже принадлежали квалифицированным инвесторам. Им удалось продать свои активы на 4 млрд долларов и уменьшить риски.

    134