Выпуск бессрочных замещающих долларовых облигаций Газпром Капитал БЗО26-1-Д. Замещайка с доходностью 18%+ в USD, но есть нюанс

Пссс, парень, как насчёт получить доходность 18% в долларах? Круто! Круто, но так будет только при одном условии, которое не факт, что наступит. И да, это условие — не то, что в России газ закончится.

В прошлый раз я рассматривал выпуск Газпром капитал-ЗО31-1-Д — облигации с погашением в 2031 году и эффективной доходностью в районе 8,11% в долларах (в данный момент ниже стала — близко к 7%). Очень достойная бумага, на мой взгляд. С постоянным купоном, который выплачивается в рублях по курсу ЦБ. Вот бы так было всегда… Стоп, так вот ведь — бессрочная облигация без погашения! Или нет?

Ну и повторим определение ещё раз.

Замещающие облигации — это облигации российских компаний, выпущенные ими взамен своих же еврооблигаций. Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам номинал и купоны выплачиваются в рублях по курсу ЦБ. Это позволяет выплачивать деньги без участия иностранных финансовых организаций. Номинал, ставка купона и срок погашения у замещающих облигаций такие же, как у заменяемых еврооблигаций. Цена при покупке/продаже идёт по курсу ЦБ на актуальный день.

Параметры выпуска

Выпуск: Газпром капитал-БЗО26-1-Д (бессрочные замещающие облигации до 2026 года (оферта) - выпуск 1 - долларовые)

ISIN: RU000A105QW3

Объём: 1 400 000 штук

Дата начала размещения: 11.01.2023

Дата погашения: по call-опциону или никогда

Номинал: 1 000 долларов

Текущая цена: ~77%

Купон: 4,6% — до 2026 года, далее есть варианты

Частота выплат: дважды в год

Доходность к погашению: до 18%+ при оферте в 2026 году

Валюта торгов: рубль (цена по курсу доллара в рублях)

Также есть аналогичный выпуск в евро — Газпром капитал-БЗО26-1-Е, по нему доходность ещё выше, порядка 22%. В принципе, он даже интереснее. Но суть точно такая же. Забегая вперёд, скажу, что я купил именно евровую облигацию.

Оферта

В общем, дело такое. Этот бессрочный выпуск с call-офертами на случай, если будет возможность перезанять на рынке дешевле. В дату такой call-оферты Газпром Капитал может выкупить весь выпуск облигаций по номинальной стоимости. Тот же Газпром капитал-ЗО31-1-Д без всяких оферт, что намного понятнее, поэтому доступен и неквалифицированным инвесторам.

Первая call-оферта по этому выпуску в январе 2026, последняя — в июле 2031 (всего 12 раз). То есть, на каждом купоне в январе и июле есть шанс полететь на Луну. Доходность 18% — это доходность при условии, что будет call-оферта в январе 2026 года. К слову, не так давно облигации стоили меньше и давали более 20%. Но доллар дешевеет, а этот выпуск дорожает, причём как в рублях, так и в долларах. Возможно, цена пойдёт ниже.

Эмитент имеет право в одностороннем порядке, без согласия владельцев облигаций, принять решение об отсрочке выплаты купонов. Это решение может быть принято любое количество раз. Речь идёт именно об отсрочке, а не об отказе от купонных выплат: риск отказа от купонных выплат отсутствует.

Кумулятивный купонный доход: при возникновении отложенных купонных выплат на них начисляются проценты по ставке купона, действующей в соответствующем купонном периоде.

Низкая вероятность длительной отсрочки купонных выплат: при возникновении «событий для выплаты купонов», эмитент обязан выплатить всю непогашенную задолженность по купонам. Среди таких событий — принятие ПАО «Газпром» решения о выплате или объявлении дивидендов.

А если оферты не будет?

В том случае, если Газпром Капитал не погасит выпуск по оферте, фиксированный купон поменяется на плавающий. По этому выпуску БЗО26-1-Д формула купона будет равна доходности 5-летней treasuries + 4,264%. Просто для понимания: сейчас это около 4,5%. Купон был бы почти 9%, классно же?

Но читаем внимательно. «Для облигаций БЗО26-1-Д купонный период — 6 месяцев, ставка купона до 26.01.2026 составляет 4,5985% годовых, с 26.01.2026 по 26.01.2031 определяется как «5Y UST Yield + 4.264%». В случае, если ставка казначейских обязательств США не может быть рассчитана, то при первом пересмотре ставки купона в январе 2026 г. в качестве ставки казначейских обязательств США будет использоваться 0,336% и ставка купона для купонных периодов в 2026–2031 гг., с учётом маржи в 4,264%, составит ровно 4,6%».

Палка о двух концах

Вот и получается, что если ставка ФРС будет высокой, Газпром Капиталу по-хорошему будет кайфово погасить выпуск, чтобы не выплачивать гигантские купоны, и перезанять под актуальный процент. Доходность 18%+ уже не выглядит фантастикой. Если же оферты не будет, то должны поднять купон (лишь бы смогли определить 5Y UST Yield). Вин-вин, я считаю. Из рисков — укрепление рубля до курса 30 рублей за доллар и ликвидация Газпрома.

К сожалению, так вышло, что этот выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Что касается меня, то мой выбор всё же — Газпром Капитал БЗО26-1-Е, который в евро. Его я и взял. Пост про него и о том, почему выбрал именно его, будет немного позже, не пропустите.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.