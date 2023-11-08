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Курсы валют

ЦБ: (блаженные) аналитики верят в курс доллара ниже 100 рублей до 2027 года

ЦБ провёл макроэкономический опрос среди экспертов, и оказалось, что в среднем они видят курс доллара в районе 94–98,2 рубля за доллар на протяжении следующих трёх лет! С одной стороны, это хорошо, что в будущее могут смотреть не только лишь все, а с другой — ну продлили линию и продлили, делов-то.
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Что показал опрос

По курсу USD/RUB Аналитики пересмотрели прогноз в сторону более слабого рубля на всем горизонте. Прогноз на 2023 год — 86,0 рублей за доллар (предполагает средний курс в октябре–декабре 2023 года 96,0 рублей за доллар), на 2024 год — 94,0 рублей за доллар, на 2025 год — 97,5 рублей за доллар, на 2026 год — 98,2 рублей за доллар (пересмотр на +0,6–7,4% с сентябрьского опроса).

Конечно, среди аналитиков есть те, кто видит в будущем трёхзначный прогноз, но удивляет (да ладно, кого я обманываю, никого это не удивляет), с какой лёгкостью эксперты переобуваются в воздухе и меняют свои мнения.

Например, всего за месяц медианный прогноз на 2024 год вырос с 89,9 рубля до 94 рублей за доллар.

Верится ли в то, что доллар не уедет выше 100 уже весной? Вопрос, конечно, дискуссионный, но стоит просто понимать, что курс рубля держится на продажах валюты экспортёрами, в основном нефтяниками. Геополитика, цены на нефть, печатный станок — вот такие «друзья» у курса рубля.

Ладно, хватит о грустном. Как вам такой прогноз?

Население РФ будет богатеть в ближайшие 3 года. Вот пруф от тех же экспертов. И вот в этот прогноз, конечно же, верится (или не верится, даже не знаю). Богатеть население будет примерно на 6–8% в год (это без учёта инфляции, с её учётом всего лишь на 1–2%).

Аналитики ожидают больший рост номинальной зарплаты в 2023 году — на 12,3% (+1,1 п.п.) с замедлением роста до 8,1% (+0,3 п.п.) в 2024 году, до 6,5% в 2025 году и до 6,0% к концу горизонта. Расчёты на основе прогнозов аналитиков по номинальной зарплате и средней инфляции предполагают, что в 2023 году реальная зарплата вырастет на 6,1%, в 2024 году — на 1,6%, в 2025 году ­— на 2,1%, в 2026 году — на 1,9%. Соответственно, к концу прогнозного горизонта реальная заработная плата будет на 12,5% выше, чем в 2021 году.

Ну вот, опять богатеть.

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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