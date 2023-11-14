Рубль вяло укрепляется, туземун крипты, приятные дивиденды, новые облигации. Воскресный инвестдайджест

Рубль укрепляется пятую неделю подряд, но ниже 92 пока не может — сильное сопротивление. СПб Биржа никак не открывает торги. Крипта растёт на позитивных новостях, ГПН объявил неожиданно высокие дивиденды, появились новые облигации.

А я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

Рубль крепчает, но вяло

За эту неделю курс упал с 92,42 до 92,29 рубля за доллар. Сопротивление на 92 очень сильное, но если получится опуститься до 90, дальше легче может пойти. Рубль укрепляется 5 недель подряд. Экспортёры продолжают работать над курсом. Всё идёт по плану — указу о продаже валютной выручки. По самым смелым прогнозам экспертов можем увидеть 80. Годовая инфляция на октябрь — 6,7% (в сентябре была 6%). А туземунить на инфляции можно в линкерах. Но лишь официально =(

Многие акции коррелируют с курсом доллара, так что от падения рубля можно защититься и в них. Или в замещающих облигациях — я сейчас сфокусирован именно на них.

Индекс

Индекс Мосбиржи незначительно поднялся с 3 208 до 3 242 пунктов. Выше ему пойти сейчас сложно (доходность в облигациях и на депозитах высокая), а удерживают индекс промежуточные дивиденды и великолепная отчётность Сбера за октябрь.

Бум IPO

Сразу же после IPO Henderson будет IPO Евротранса. Я про него подробно написал, довольно спорная тема.

Южуралзолото тоже выйдет в ноябре, пока даты нет. Будет 5% акций, все по допэмиссии. А Делимобиль проведёт IPO весной. Как раз будет хороший годовой отчёт. Я составил список IPO, которые самые ожидаемые лично мной, но неизвестно, все ли они проведутся.

Дивиденды

Сразу несколько компаний порадовали дивидендами. Самыми приятными оказались дивиденды Газпром нефти 9,67% — выше, чем ожидались.

Кроме Газпром нефти новые дивы за неделю: Европейская электротехника, Фосагро, ММЦБ.

На данный момент самые высокие дивиденды будут по ГПН, Ростелекому, ЭсЭфАй, Лукойлу и Норникелю.

Новые облигации

Разместились/собрали заявки: ГПН, НЛК-Финанс, Бэлти, Русал и другие, а также МК-Лизинг — только в нём участвую. КАМАЗ отменил размещение. Мдауш, несправедливо.

Также на очереди: Ульяновская область, Лайм-Займ, МСП Банк, Росэксимбанк и другие. Я пока что нацелен на покупку замещаек Газпром Капитал.

Если кому интересны надёжные эмитенты с высоким рейтингом, то собрал список самых доходных из них, дисконт постепенно поднимет доходность до актуальной. И ещё — очень полезный пост про риски в облигациях.

Индекс RGBITR за неделю вырос на 1,9% до 614,64 пунктов. Ну как так-то, ставка ЦБ всё ещё 15%.

СПБ Биржа морозится

СПб Биржа попала в SDN-лист, с тех пор никак не откроется. А что, может там нечему уже открываться? Торги зарубежными акциями всё ещё не открылись, Биржа сменила гендиректора и пытается не утонуть, хватаясь за соломинку.

Криптотуземун

Эфир и биток очень сильно полетели на Луну на новостях о ETF на эти криптовалюты. Хорошие новости, но как будет дальше — большой вопрос. Я в своём пенсионном криптофонде держу и то, и другое, портфельчик хорошо вырос.

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