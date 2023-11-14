Свежие облигации: Интерлизинг на размещении

Что ни месяц, то россыпь свежих бондов от лизинговых компаний. Ну а что, кто ещё просто перекладывает высокие ставки на своих клиентов? Естественно, финансовые организации. Вроде бы совсем недавно вышел предыдущий выпуск облигаций Интерлизинга, и вот теперь ещё один, даже лучше прошлого. Лучше, потому что купон выше.

Можно вспомнить, кто ещё недавно размещался из ЛК. Хорошие выпуски были у Роделена, Арензы, МК (тут риски выше), не очень хороший у БА из-за лесенки. Для ценителей рисков повыше есть Контрол и Азур. Я считаю, что Интерлизинг сейчас предлагает чуть ли не самый интересный выпуск среди ЛК с постоянным купоном. Если только купон не опустят. Ну и ждём чего-нибудь новенького, не пропустите.

Объём выпуска — 3,5 млрд. Ориентир купона до 16,5% (доходность до 17,81%), но не факт, что дадут купон выше 16%. Без оферты. С амортизацией по 4% с 12 купона. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от Эксперт РА (июль 2023).

Интерлизинг — универсальная ЛК, предлагающая свои услуги в основном для МСБ по всей России. Компании 23 года, предлагает в лизинг легковые, пассажирские, грузовые автомобили, оборудование, сельхозтехнику и прочие ништяки для бизнеса. Тикер 🚜🚛 Сайт: https://www.ileasing.ru

Выпуск: Интерлизинг-001Р-07

Объём: 3,5 млрд

Начало размещения: 16 ноября 2023 (сбор заявок до 14 ноября)

Срок: 3 года

Купонная доходность: 16–16,5%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: да

Почему Интерлизинг? Они же МСБ обдирают, а у них денег нет

Интерлизинг 8 ноября погасил свой самый первый выпуск облигаций 001Р-01 объёмом 1 млрд, так что логичнее всего разместить новый выпуск. Были же времена, купон был 8%. Теперь ожидается 16%. За эти 3 года ЧИЛ выросли в 3,5 раза — всё было не зря.

Интерлизинг входит в топ-5 компаний по объёмам рынка лизинга для МСБ. Если смотреть весь рейтинг, то у него 14 место по размеру портфеля, это очень высоко для компании, за которой не стоит банк. По объёмам нового бизнеса — 12 место.

Традиционно у ЛК бизнес построен на том, что покупается предмет лизинга в долг и отдаётся в лизинг дороже, сам предмет является залогом, а при банкротстве клиента возвращается в ЛК и продаётся на вторичном рынке.

Тем самым, важно качество портфеля и ликвидность оборудования/транспорта/и т. п. В этом плане у Интерлизинга порядок — доля просроченных платежей в разные периоды от 2% до 4%. Рентабельность высокая. Диверсификация тоже высокая. Долговая нагрузка не менее высокая, но она годно покрывается входящими платежами от лизингополучателей.

ROE 26% (1 рубль собственного капитала приносит 26 копеек). ROA 3,9% (прибыль, получаемую с каждого рубля, потраченного на формирование активов, 3,9 копейки). CIR 33% (операционные доходы в 3 раза выше операционных расходов) — отличный показатель. Доходность портфеля (IRR) 23% — тоже супер.

ЧИЛ у Интерлизинга 44 млрд, увеличение на 11 млрд за 2 и 3 кварталы. Краткосрочные и долгосрочные обязательства 46 млрд, капитал и резервы 7 млрд. Чистая прибыль за 9 месяцев 2,5 млрд, выручка за этот период почти 8 млрд.

По итогам 2023 годы у Интерлизинга ожидаются результаты намного лучше прошлого года, компания открыла за год 10 новых офисов, летом их было уже 50, экспансия продолжается. Портфель растёт, диверсификация по клиентам хорошая (крупнейшая доля 3%), уровень достаточности капитала в порядке. Эксперт РА отмечает также высокие показатели эффективности деятельности (ROE по МСФО за 2022 год составила 29%) и высокую операционную эффективность (CIR — соотношение операционных расходов по отношению к выручке — 37% за 2022 год), а также прекрасную маржинальность бизнеса (чистая процентная маржа 13% за 2022 год). В текущем году показатели чуть ниже, судя по 9 месяцам, но это легко объяснимо расширением бизнеса, конъюнктурой и дорогими деньгами. Но прибыль растёт.

В этом размещении обязательно участвую, мне нравится и компания, и параметры выпуска. Даже если купон будет ниже 16%, что вполне вероятно, выпуск с ежемесячными купонами от достойной компании не будет лишним. У меня есть предыдущий выпуск, он даёт сейчас меньше, на разумную долю возьму и новый.

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