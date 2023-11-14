Мартышкин портфель. Итоги третьего месяца инвестиционного эксперимента

Закончился третий месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.

Ссылка на народный портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366

Сургут-п и Лукойл тащат весь портфель с +21% и +19% соответственно. Также в плюсе Роснефть, Сбер, ГМК, Новатэк и Северсталь. В небольших минусах Газпром, МТС и Яндекс. Суммарный плюс 5,89%.

Мартышкин портфель: Казаньоргсинтез, Окей, СаратовЭнерго-ао, ТГК-2-ап, Коршуновский ГОК, Татнефть-ап, ТНС-Кубань, Лукойл, Русгрэйн, Соллерс.

Ссылка на мартышкин портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597362/

Мартышкин портфель потерял почти всю доходность с сентября, теперь в плюсе лишь 6 из 10 акций. В солидном минусе Русгрэйн с -16%, ТНС Кубань с -17%, также в минусе Соллерс и Окей. Больше всего плюс по Лукойлу (+19%), Саратовэнерго (+18%) , Татнефть (+16%) и КоршГОК (+16%).

Таким образом, народный портфель обогнал мартышкин впервые с начала эксперимента.

Результаты двух месяцев (итоговые цифры по месяцам, последние — текущие):

Народный портфель: +0,5% / +2,72% / +5,89%

Мартышкин портфель: +22,16% / +11,55% / +3,09%

Мартышка бодро начала, но откатилась назад, растеряв всю доходность. Народный портфель растёт медленно, но верно. Но уже через месяц всё может измениться с точностью до наоборот.

Дивиденды

И мартышка, и народный портфель получают зарплату, но не очень регулярно.

Народный портфель за очередной месяц ничего не получил, так что осталось как было.

Итого: 24 821

Мартышка пока тоже без свежих дивидендов.

Итого: 54 354

В ближайшее время будет большое количество дивидендов, так что и народ, и мартышка смогут заработать на Лукойле. Продолжаем наблюдение.

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