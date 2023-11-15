Не всё то блестит, что золото. IPO Южуралзолото

Цыгане ждали IPO Мосгорломбарда, но в чат ворвался ЮГК — челябинский золотодобытчик. ЮГК — это звучит модно, стильно, молодёжно, название даже подошло бы какой-нибудь ОПГ, но сорян, его заняла Южуралзолото Группа Компаний.

Предыдущие IPO, про которые я с удовольствием писал: ВУШ, Genetico, CarMoney, Астра, Henderson и Евротранс. Мдауш, зачастили под конец года. 21 ноября пройдёт и ЮГК, а 22 ноября будет уже торговаться под тикером UGLD и ISIN RU000A0JPP37. Ну ничего, буду и дальше писать, не пропустите.

Размер IPO составит около 5% от акционерного капитала Компании, это будет допэмиссия, поскольку владелец ЮГК своего не отдаст. А своего у него 99%.

Ценовой диапазон акции на уровне от 0,55 до 0,60 рубля. С учётом допэмиссии это соответствует капитализации 115,5–126 млрд рублей (у Полюса капитализация 1500 мдрд). То есть, из кузова золотовоза на инвесторов вывалится золота примерно на 5,5–6 млрд. И это важный первый момент, который говорит о том, что на всех не хватит. Как насчёт увеличить допэмиссию до +10–15%? Тут даже фанаты бензина перекинут заявки с Евротранса на золотишко. Ну и второй важный момент — заявки от институционалов уже на объём более 50% допки. Что, расходимся, всем нальют по 3% от заявки? Не факт, потому что не всё то блестит, что золото, не все инвесторы выберут ВТБ, когда есть Сбер.

Сбор заявок продлится до 21 ноября, а 22 ноября можно будет оценить, куда двинется цена. И если аллокация будет как у Астры, то может полететь золотая ракета на Луну, где она встретится с предыдущими ракетами.

А почему ЮГК — круто?

ЮГК — один из крупнейших золотодобытчиков России по объёму добычи и запасам. Есть месторождения в Челябинской области, в Хакасии и в Красноярском крае. Всего 10 месторождений. Также есть заводы по переработке. ЮГК на 4 месте по производству золота в России и на 2 месте по запасам. Компании уже 25 лет. Стратегия развития предполагает +60% добычи за 3 года. Рейтинг АА- от АКРА и АА от Эксперт РА. Золото стабильно пользуется спросом, что может пойти не так? Это же не Петропавловск, который обанкротился!

Почему ЮГК — не круто?

У ЮГК самая высокая стоимость добычи золота среди всех конкурентов, то есть, ниже рентабельность. По сравнению с Полюсом — добыча дороже почти в 2 раза. Нужно найти руду с содержанием золота повыше, конечно. С другой стороны, совсем немного дороже, чем у Полиметалла. Урал — Воронеж, Полюс хрен догонишь.

Когда говорят, что в планах вырасти на 60%, это значит, что придётся на 60% больше копать. При этом Полюсу для того же самого копать нужно будет больше на 30%. Если грубо. ЮГК амбициозный на словах, но на деле он не развивается уже несколько лет.

Дивидендная политика

Дивиденды могут быть выплачены (а могут и не быть) в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли при условии, что Чистый долг / EBITDA

Финансовые показатели

В первую очередь, у компании большая часть долга в валюте — 73%. Долг большой, в две EBITDA. Чистая прибыль — отрицательная. За 2022 год убыток 20 млрд. за 1П2023 убыток 3 млрд, а в 1П2022 был убыток 11 млрд. Кажется, что институциональные инвесторы, которые хотят 3% акций — это кредиторы.

Как думаете, почему компания убыточная? Во-первых, из-за банкротства Петропавловска, которым частично владел ЮГК. Во-вторых, из-за валютной переоценки. Как говорят на Урале, пацан к успеху шёл, не фартануло.

Показатель Чистый долг / EBITDA 2,5. Выручка снижается. Была 33 млрд, стала 29 млрд п/п. Самое время задуматься о росте на 60%. Убыток 20 млрд х 1,6 = убыток 32 млрд? Надеюсь, что они не про это говорили.

Компания, возможно, хорошо работает, добывает красивое золото, но волей-неволей приходится сравнивать с другими компаниями. Полюс — топчик за свои деньги, стоит сейчас как в 2020. Полиметалл болтается ниже цен пятилетней давности. ЮГК — не уверен… Не будет как у Петропавловска — уже нот бэд.

Вообще, золото — ну не моя тема от слова совсем, возможно, зря. Я больше склоняюсь к валютным инструментам, золотым облигациям предпочитаю замещающие, а из всех видов золота в моём портфеле есть только чёрное. Золото — единственный металл, которого на планете столько, что можно его вообще не добывать. Оно просто тупо лежит на складах и защищает в кризисы. Всё. Нефть, газ, сталь, алюминий и даже кредиты — более понятная история. А в золотом IPO не участвую. Так-то, дело каждого, законом не запрещено. До 21 ноября можно подать заявку. Можно и слиток золота купить, кому нравится жёлтый цвет.

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