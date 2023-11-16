Святой рандом ноября. NLMK (дивидендные акции НЛМК)

Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на второй сезон (2023 год) составлен из очищенного от расписок и некоторых акций IRDIVTR — индекса дивидендных акций РФ, к которому добавлены ещё несколько компаний. Всего 31 компания. Исключил по понятным причинам Сегежу, было ранее 32.

Итак, список такой: Алроса, Башнефть, Газпром, Газпром Нефть, ИнтерРАО, Лукойл, Магнит, ММК, Мосбиржа, МТС, НКНХ, НЛМК, НМТП, Новатэк, Норникель, ОГК-2, Полюс золото, Роснефть, Россети Центр и Приволжье, Ростелеком, РусГидро, Сбербанк, Северсталь, Система, Сургутнефтегаз, Татнефть, Таттелеком, ТМК, Фосагро, ЦМТ, Черкизово, Юнипро.

Правила простые:

ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже выпадали во втором сезоне: Газпром Нефть, Магнит, Черкизово, Алроса, РусГидро, ФосАгро, Башнефть, Новатэк, ММК, НКНХ.

А в ноябре случайной компанией оказался НЛМК. Акции этой компании у меня уже были, хоть и не по рандому. До конца сезона ещё 1 компания, не пропустите.

Акции НЛМК торгуются на данный момент примерно по 191–192 рубля, в лоте 10 штук. Таким образом, на отведённую под святой рандом сумму можно купить 2 лота, но я чуть добавил и взял 3. Очень вероятно, что буду их покупать позже ещё. Как и у других металлургов, дивиденды сейчас на холде, но долгов нет, а нераспределённой прибыли много.

Инвестиционный бюджет в ноябре в большей степени идёт на замещайки — считаю, что очень важно иметь в портфеле валютные инструменты. Также беру Парус и облигации, например, свежие МК Лизинг и Интерлизинг.

Что такое НЛМК?

НЛМК — крупный международный производитель стальной продукции. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в России, США и ЕС. Входит в число самых эффективных и прибыльных производителей стали в мире. Только на НЛМК наложены санкции, которые могут и усилить.

У НЛМК ранее была доля европейских продаж 17%. Заводы компании есть во Франции, в Дании и в США. Актуальность этих активов под большим вопросом. Так что в любом случае идёт переориентация бизнеса на внутренний рынок. Тут помогает стройка, потребляющая много стали.

Хороший рандом?

Как раз у НЛМК недавно вышла бухгалтерска отчётность за 1П2023, так что можно посмотреть. Но там довольно скудно. За 2022 год отчётности нет. Чистая прибыль за полугодие — 73 млрд. Выручка — 348 млрд. Это примерно на четверть ниже, чем первое полугодие 2021 года.

Если посмотреть на долги и нераспределённую прибыль, то видно, что у компании не просто отрицательный долг, но и денег накопилось довольно много. 524 млрд нераспределённой прибыли, а долгосрочных и краткосрочных обязательств 150 и 156 млрд соответственно. Деньги так и рвутся наружу в карманы инвесторов, но пока в них капают лишь влажные фантазии.

Дивиденды НЛМК

При возобновлении выплат дивидендная доходность НЛМК может составить более 15%. В последний раз их видели в 2021 году — целых 17%. Тут ситуация похожа на ММК, который тоже недавно был выбран святым рандомом.

История дивидендов довольно позитивная, НЛМК стабильно платил в последние годы выше 10%. Кроме рекордного 2021 года были достойные аристократов выплаты с 2016 по 2020 год.

Рандом хороший, но с высокой степенью непонятности, когда металлурги начнут платить. Рано или поздно это должно случиться, но об этом говорят уже весь год. Буду надеяться, что уже за 2023 год дивиденды будут в 2024. Иначе зачем это всё?

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