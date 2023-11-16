Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Святой рандом ноября. NLMK (дивидендные акции НЛМК)

Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯
19
Святой рандом ноября. NLMK (дивидендные акции НЛМК)
Фото: НЛМК

Список для рандома на второй сезон (2023 год) составлен из очищенного от расписок и некоторых акций IRDIVTR — индекса дивидендных акций РФ, к которому добавлены ещё несколько компаний. Всего 31 компания. Исключил по понятным причинам Сегежу, было ранее 32.

Итак, список такой: Алроса, Башнефть, Газпром, Газпром Нефть, ИнтерРАО, Лукойл, Магнит, ММК, Мосбиржа, МТС, НКНХ, НЛМК, НМТП, Новатэк, Норникель, ОГК-2, Полюс золото, Роснефть, Россети Центр и Приволжье, Ростелеком, РусГидро, Сбербанк, Северсталь, Система, Сургутнефтегаз, Татнефть, Таттелеком, ТМК, Фосагро, ЦМТ, Черкизово, Юнипро.

Правила простые:

  • ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

  • если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

  • если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже выпадали во втором сезоне: Газпром Нефть, Магнит, Черкизово, Алроса, РусГидро, ФосАгро, Башнефть, Новатэк, ММК, НКНХ.

А в ноябре случайной компанией оказался НЛМК. Акции этой компании у меня уже были, хоть и не по рандому. До конца сезона ещё 1 компания, не пропустите.

Акции НЛМК торгуются на данный момент примерно по 191–192 рубля, в лоте 10 штук. Таким образом, на отведённую под святой рандом сумму можно купить 2 лота, но я чуть добавил и взял 3. Очень вероятно, что буду их покупать позже ещё. Как и у других металлургов, дивиденды сейчас на холде, но долгов нет, а нераспределённой прибыли много.

Инвестиционный бюджет в ноябре в большей степени идёт на замещайки — считаю, что очень важно иметь в портфеле валютные инструменты. Также беру Парус и облигации, например, свежие МК Лизинг и Интерлизинг.

Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка.-3

Что такое НЛМК?

НЛМК — крупный международный производитель стальной продукции. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в России, США и ЕС. Входит в число самых эффективных и прибыльных производителей стали в мире. Только на НЛМК наложены санкции, которые могут и усилить.

У НЛМК ранее была доля европейских продаж 17%. Заводы компании есть во Франции, в Дании и в США. Актуальность этих активов под большим вопросом. Так что в любом случае идёт переориентация бизнеса на внутренний рынок. Тут помогает стройка, потребляющая много стали.

Хороший рандом?

Как раз у НЛМК недавно вышла бухгалтерска отчётность за 1П2023, так что можно посмотреть. Но там довольно скудно. За 2022 год отчётности нет. Чистая прибыль за полугодие — 73 млрд. Выручка — 348 млрд. Это примерно на четверть ниже, чем первое полугодие 2021 года.

Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка.-4

Если посмотреть на долги и нераспределённую прибыль, то видно, что у компании не просто отрицательный долг, но и денег накопилось довольно много. 524 млрд нераспределённой прибыли, а долгосрочных и краткосрочных обязательств 150 и 156 млрд соответственно. Деньги так и рвутся наружу в карманы инвесторов, но пока в них капают лишь влажные фантазии.

Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка.-5

Дивиденды НЛМК

При возобновлении выплат дивидендная доходность НЛМК может составить более 15%. В последний раз их видели в 2021 году — целых 17%. Тут ситуация похожа на ММК, который тоже недавно был выбран святым рандомом.

История дивидендов довольно позитивная, НЛМК стабильно платил в последние годы выше 10%. Кроме рекордного 2021 года были достойные аристократов выплаты с 2016 по 2020 год.

Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка.-6

Рандом хороший, но с высокой степенью непонятности, когда металлурги начнут платить. Рано или поздно это должно случиться, но об этом говорят уже весь год. Буду надеяться, что уже за 2023 год дивиденды будут в 2024. Иначе зачем это всё?

На этой стальной ноте приглашаю подписываться на мой телеграм-канал. Там я рассказываю про инвестиции, финансы и недвижимость.

igotosochi

igotosochi

маркетолог

54 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    НДФЛ

    Золото с обезличенного металлического счета облагается НДФЛ

    Операции купли-продажи драгоценных металлов, в том числе драгоценных металлов, числящихся на обезличенном металлическом счете (ОМС), облагаются НДФЛ в общем порядке, как и другое имущество.

    2
    Логотип QIWI Business
    QIWI Business
    Самозанятые

    Как правильно выплачивать аванс самозанятым

    Перед началом оказания услуг самозанятый может попросить у заказчика предоплату. Разберём, можно ли таким исполнителям перечислять аванс и как правильно это сделать, чтобы не вызвать подозрения у налоговых инспекторов.

    Как правильно выплачивать аванс самозанятым
    112

    Календарь вебинаров

    31
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    УСН

    Управляющая компания на УСН не включает в доходы взносы на капремонт

    При определении налоговой базы по УСН не учитывают доходы, полученного в рамках целевого финансирования. Взносы на капремонт от собственников квартир, поступающие на счет управляющей компании – это целевое финансирование.

    31
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Святой рандом ноября. NLMK (дивидендные акции НЛМК)

    Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

    Святой рандом ноября. NLMK (дивидендные акции НЛМК)
    18
    Кадровые документы

    Когда курсы повышения квалификации надо вписать в трудовую книжку

    В старых правилах заполнения трудовых книжек была норма про внесение записи об обучении на курсах по повышению квалификации, по переквалификации и подготовке кадров. Но те правила отменили с 2021 года и в новых правилах такой нормы нет.

    62

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип IVK.Group
    IVK.Group
    Право

    Изучаем основы российского гражданского права: личные фонды в фокусе

    Передача имущества в такой фонд и из него выводится из-под налогообложения.

    146
    Банки

    ЦБ решил не продлевать некоторые послабления для банков

    Центробанк принял решение не продлевать для банков ряд послаблений, действие которых заканчивается в этом году.

    194

    Курсы повышения
    квалификации

    21     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

    BaaS-финтех Apibank переходит под контроль основателя — Алексея Петрова

    Сейчас Apibank развивает платформу «Мои самозанятые»

    136

    ЦБ продлил право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию

    Банк России продлил меры конфиденциальности для банковской информации, чувствительной к санкциям, до конца 2024 года.

    175
    Бесплатно с Трудовые отношения

    Заявление на отгул в 2023 году: как оформить + образец

    В трудовых отношениях отгулом называют дополнительный день отдыха, который предоставляют сотруднику. В некоторых случаях в отгуле нельзя отказать, а в других работнику обязательно нужно получить согласие работодателя.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    208
    Трудовые отношения

    Что учитывать при внутреннем совместительстве сотрудника

    Трудовой кодекс РФ допускает возможность трудоустройства на дополнительную работу. Выполнение дополнительных обязанностей работник может осуществлять одновременно с основной работой или в свободное от нее время. В зависимости от этого работодатель с работником оформляет совместительство (внутреннее или внешнее) либо совмещение.

    Что учитывать при внутреннем совместительстве сотрудника
    1
    239,3 тыс.

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Сальдо ЕНС

    В 2023 году налоговую задолженность взыскивают по новым правилам

    Если компания задолжала налоги, вышлют налоговое требование. Если после этого сальдо ЕНС изменилось новое требование не высылают. Продолжает действовать старое до полного погашения долга на текущий момент (пока сальдо ЕНС не выйдет в ноль).

    342
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Еще одна! Человечество сделало огромную ошибку, когда дало женщине возможность получать образование

    Такое заявление сделала теперь директор (!) Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского Мария Ведунова.

    Еще одна! Человечество сделало огромную ошибку, когда дало женщине возможность получать образование
    26
    490

    Разборы законов

    1 042
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Малый и средний бизнес

    Начинается отбор проектов федеральной программы «Мама-предприниматель»

    Впервые за 10 лет реализации программы «Мама-предприниматель» пройдет федеральный этап. Его участницами станут финалистки регионального этапа этого года и выпускницы прошлых лет.

    Начинается отбор проектов федеральной программы «Мама-предприниматель»
    73
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов

    Ответы на вопросы: офис в льготном регионе, 1% по УСН за весь год, налоги с пиратских фильмов

    В этом видео я отвечу на пять вопросов, которые задают мои подписчики в соцсетях.

    60
    Санкции 2022-2023

    Bloomberg: ЕС хочет запретить импорт российских алмазов и экспорт станков

    Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций хочет запретить экспорт в РФ станков и комплектующих. А также намерен ввести запрет на российские алмазы с 1 января.

    85
    Банки

    Минфин хочет заставить банки возмещать часть похищенных у клиентов денег

    В Минфине предложили заставить банки возмещать часть похищенных мошенниками денег со счетов клиентов — это будет мотивировать кредитные организации эффективнее выстраивать систему кибербезопасности.

    136
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как разобраться с требованием на уплату недоимки?

    Пришло требование на уплату якобы недоимки. Запросили две справки в налоговой — справку о наличии сальдо (о состоянии расчетов) и сразу справку о принадлежности сумм (выписка операций). Получили ответ ( от одной и той же даты). По одной справке — 0, по другой долг. Подскажите, куда копать, чтобы найти откуда ноги растут и как с этими чудесами разобраться?

    1
    113
    Бесплатно с НДС

    Правила учета НДС при УСН доходы минус расходы в 2023-2024 годах. Мини-курс

    Рассказываем правила учета НДС при УСН доходы минус расходы в 2023–2024 годах.

    Правила учета НДС при УСН доходы минус расходы в 2023-2024 годах. Мини-курс
    88
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как авансовый счет-фактура из 1 квартала должен попасть в книгу продаж за 3 квартал?

    Мы оплатили в 1 квартале аванс поставщику 60.02/51, получили сч.ф. на аванс 68.02/76. ВА, отразили в книге покупок. В 3 квартале поступил товар 60.01/60.02 проводка есть, сч.ф. полученный отражен в книге покупок за 3 квартал. Вопрос, а вот как должен авансовый сч.ф. от 1 квартала теперь попасть в книгу продаж за 3 квартал, т.е зачесться?

    73