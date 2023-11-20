Выпуск бессрочных замещающих евровых облигаций Газпром Капитал БЗО26-1-Е. Ещё одна вечная, но не вечная замещайка

В прошлый раз я писал про выпуск долларовых бессрочных, но не совсем, облигаций Газпром капитал БЗО26-1-Д. Сегодня — его брат-близнец, но в евро. И он даёт большую доходность относительно долларового. При разнице в стоимости доллара и евро цена обеих облигаций почти одинаковая.

Долларовый выпуск: Газпром капитал БЗО26-1-Д. Вот с ним цена почти одинаковая, но условно, нужно понимать, что в разное время цены могут быть разными, как и доходности. А ещё ранее я рассматривал выпуск Газпром капитал-ЗО31-1-Д — облигации с постоянным купоном погашением в 2031 году.

Не буду повторять определение ещё раз, оно уже было в посте о долларовом выпуске. Лучше в этот раз больше внимания уделю рискам и сравнению с долларовым. А чтобы не пропускать новые интересные выпуски, подписывайтесь.

Параметры выпуска

Выпуск: Газпром капитал-БЗО26-1-Е (бессрочные замещающие облигации до 2026 года (оферта) - выпуск 1 - евровые)

ISIN: RU000A105QX1

Объём: 1 000 000 штук

Дата начала размещения: 11.01.2023

Дата погашения: по call-опциону или никогда

Номинал: 1 000 евро

Текущая цена: ~73%

Купон: 3,897% — до 2026 года, далее есть варианты

Частота выплат: дважды в год

Доходность к погашению: до 20%+ при оферте в 2026 году

Валюта торгов: рубль (цена по курсу евро в рублях)

Оферта

Call-оферты на случай, если будет возможность перезанять на рынке дешевле. В дату такой call-оферты Газпром Капитал может выкупить весь выпуск облигаций по номинальной стоимости.

Первая call-оферта по этому выпуску в январе 2026, последняя — в июле 2031 (всего 12 раз). То есть, на каждом купоне в январе и июле есть шанс полететь на Луну. Доходность 20% — это доходность при условии, что будет call-оферта в январе 2026 года. Доходность складывается из веры в оферту (точнее в то, что её не будет), а также премии из-за субординированности выпуска. Инструмент с повышенным риском, я его принимаю и не собираюсь брать этот выпуск пока что больше 1 штуки. Портфель у меня не настолько большой, чтобы раздувать риски, а стратегия достаточно консервативная.

А если оферты не будет?

В том случае, если Газпром Капитал не погасит выпуск по оферте, фиксированный купон поменяется на плавающий. По этому выпуску БЗО26-1-Е формула купона будет равна доходности 5Y EUR Swap rate + 4,346%. Просто для понимания: сейчас это около 3,14%. Купон был бы около 7,5%.

Риск отсрочки купонов

По классике субордов стоит понимать риски. Эмитент имеет право принять решение об отсрочке выплаты купонов любое количество раз. Речь идёт именно об отсрочке, а не об отказе от купонных выплат. При возникновении отложенных купонных выплат на них начисляются проценты по ставке купона, действующей в соответствующем купонном периоде.

При возникновении «событий для выплаты купонов», эмитент обязан выплатить всю непогашенную задолженность по купонам. Среди таких событий — принятие Газпромом решения о выплате или объявлении дивидендов. Но ее стоит недооценивать этот риск. Выплаты могут заморозиться на несколько лет.

Евро или доллар?

У долларового выпуска купон больше: 4,5985% у долларового против 3,897% у еврового. 5Y EUR Swap rate — 3,14%, а 5Y UST Yield — 4,55%. Долларовая стоит 78%, а евровая 73%. Поскольку никто не знает, сколько будет стоить что доллар, что евро, то решающим фактором тут стал тот момент, что долларовый выпуск у меня уже есть, а еврового нет. А также — то, что евро дороже доллара в данный момент, а облигации примерно одинаково стоят в рублях. В цену заложено сейчас то, что ближайшей оферты не будет. Но до 2031 года она, скорее всего, произойдёт. Надеюсь, что рынок лучше меня понимает, что происходит, и спорить с ним я не буду.

При базовом сценарии погашения в ближайшую дату оферты он будет выгоднее. Впрочем, повторюсь, никто не знает, что и как в итоге будет. Выпуск, как и долларовый, только для квалифицированных инвесторов. В моём портфеле он теперь есть. Добирать не планирую пока что в связи с повышенными рисками.

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