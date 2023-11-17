Мощное укрепление рубля, множество дивидендов, новые IPO и облигации. Воскресный инвестдайджест

Потрёпанный, но не сломленный, рубль растёт шестую неделю подряд, подорожав уже на 10%+ от дна, на этой неделе укрепление особенно сильное. Крипту лихорадит. Дивидендный календарь разрывается от новых дивидендов, выходят новые выпуски облигаций.

А я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

Рубль — сила! 6 недель укрепления подряд

За эту неделю курс упал с 92,29 до ровно 90 рублей за доллар. Сопротивление на 92 было благополучно преодолено, а если удастся пробиться через 90, то и на 80 путь открыт. Курс ЦБ уже 89. Экспортёры молодцы, много выручки продают. Годовая инфляция на октябрь — 6,7%, но в ноябре пока что продолжает расти.

Когда рубль укрепится максимально, можно будет уверенно запасаться валютой и замещайками. Низкий курс — это же не навсегда.

Индекс

Индекс Мосбиржи незначительно снизился с 3 242 до 3 206 пунктов. Уже 15 недель индекс не может ни упасть, ни вырасти. Сдерживающим фактором выступают курс рубля и высокая ставка ЦБ, а поддерживающим — промежуточные дивиденды, вообще, в этом году дивиденды у многих компаний рекордные.

Дождались новых IPO

Сразу 2 компании выходят на биржу с IPO на следующей неделе. Это Евротранс и Южуралзолото. Я подробно писал и про то, и про другое (читайте по ссылкам), сам в итоге решил не участвовать, а понаблюдать со стороны. Долгосрочно для меня интереснее компании с более длинной историей. Хотя аналитики говорят, что на ЮГК можно точно разбогатеть, но это не точно.

Также я составлял список IPO, которые самые ожидаемые лично мной, но неизвестно, все ли они проведутся.

Дивиденды

Дивидендный сезон продолжается, промежуточный дивиденды на этой неделе объявили Новабев (Белуга), Совкомфлот и Роснефть. По всем — приемлемые, Новабев вообще платит ежеквартально. Всего сейчас почти 20 компаний хотят, чтобы инвесторы богатели.

На данный момент самые высокие дивиденды будут по ГПН, Ростелекому, ЭсЭфАй, Лукойлу и Норникелю, если не брать в расчёт внебиржевые акции Новошип (дочка СКФ).

А если интересуют дивиденды от крупнейших компаний, то из топ-10 сразу 5 компаний побили рекорды в этом году.

Также есть дивидендные прогнозы. От Альфа-Банка, от Сбера, от Газпромбанка.

Кроме того, появилась информация, что будет дробление акций Транснефти весной, а инвесторы стали хоронить Сегежу. Но я думаю, что ещё побарахтается. Участвовать в этом эксперименте не хочется ни в акциях, ни в бондах.

Ну и завершая тему акций, святой рандом сделал выбор в пользу НЛМК. Вот где все ждут дивиденды, но пока никак.

Новые облигации

Разместились/собрали заявки: МК Лизинг, Интерлизинг (в них участвовал), Пушкинское, Лайм-Займ, Росэксимбанк, Ростелеком, Ульяновская область и другие (в них не участвовал).

Также на очереди: Соби-Лизинг, МТС, Россети, очередной Автодор, РЖД, Аэрофьюэлз, Роял Капитал, МСП. Мне кажутся достойными внимания Аэрофьюэлз и Роял. Про кого-то из них будет разбор, не пропустите.

Если кому интересны надёжные эмитенты с высоким рейтингом, то собрал список самых доходных из них, дисконт постепенно поднимет доходность до актуальной. И ещё — очень полезный пост про риски в облигациях.

Индекс RGBITR за неделю скорректировался на 0,3% с 614,64 до 612,74 пунктов после роста на прошлой неделе.

СПБ Биржа ушла подумать и не вернулась

СПб Биржа попала в SDN-лист, с тех пор никак не вернётся с конкретикой. Ау! Ситуация уже раздражает, ведь обещали, что до конца января можно будет всё как минимум продать и сосредоточиться на православных инвестициях.

Криптолихорадка

Эфир и биткоин как взлетели на новостях о создании ETF от Blackrock, так их лихорадит. Волатильность на неделе была высокая. У меня в криптопортфеле кроме биткоина и эфира сейчас только USDT, потихоньку его накапливаю на случай падения. За неделю он то прибавлял более 5%, то терял их обратно. Крипта — она такая, а трейдингом я не занимаюсь.

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