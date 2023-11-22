Самые высокие объявленные дивиденды зимы

Привет, котлетеры и туземунщики! Приготовили сани летом, а зимой будете готовить лежаки, на которых будете загорать на пляжах собственных островов? Если ещё нет, то есть повод задуматься и посмотреть, какие компании готовят своих инвесторов к неизбежному богатению.

Выбрал 7 компаний, которые заплатят промежуточные дивиденды с доходностью выше 5%. Одна — внебиржевая, доступная не у всех брокеров, но там доходность выше всего. Остальные доступны даже самым рядовым инвесторам из всех рядовых. Посмотрим, кто уже достал бороду из ваты, подарочный мешок с кэшем и ждёт новогодние стишки.

От меньших — к большим! Но сначала напоминаю про важность подписки на мой телеграм-канал. Всё. Поехали, хо-хо-хо!

Роснефть

Открывает список Сечин a.k.a. борода из ваты с Роснефтью. Компания в этом году бьёт рекорды по дивидендам, а с января будет стараться бить уже новый рекорд. Также следует обратить внимание на инвестиционную программу и развитие бизнеса. Восток-Ойл — это вам не Запад-Газ.

Дивидендная доходность: 5,29%

Купить до: 10 января

Норильский Никель

Норникель не может похвастаться огромными дивидендами, но чем богаты... Возможно, к этим 5% под ёлку будет добавка летом.

Дивидендная доходность: 5,35%

Купить до: 25 декабря

Лукойл

Тут даже нет смысла что-то говорить. Компания-рекордсмен по дивидендам, всё в карман любимых инвесторов, никакой мишуры. Промежуточный дивиденды вместе с годовыми составляют неплохую прибавку к доходу инвесторов.

Дивидендная доходность: 6,21%

Купить до: 14 декабря

Ростелеком

Не так хорошо, как у Лукойла, ведь дивиденды с опозданием. За прошлый год. Кажется, не все хорошо себя вели в этом году.

Префы: 7,06%

Обычные: 6,56%

Купить до: 30 ноября

ЭсЭфАй

Компания не слишком регулярно радует дивидендами, в этот раз они приемлемые. Санта-дивидененды более 7%.

Дивидендная доходность: 7,27%

Купить до: 13 декабря

Газпром нефть

Есть мнение, что Газпром будет доить свою дочку по максимуму. Я с этим мнением в целом согласен. Очередной зимний рекордсмен. Как раз к новогоднему столу.

Дивидендная доходность: 9,7%

Купить до: 26 декабря

Новошип (внебиржевой рынок Мосбиржи)

Закрывает список Новашип, дочка Совкомфлота. Я раньше думал, что это Советский Коммунистический Флот, но нет. Современный Коммерческий Флот! Кто ещё был не в курсе?

Префы: 12,64%

Обычные: 6,97%

Купить до: 9 января

Остаётся ещё большое количество компаний, у которых дивдоходность ниже, стоит обратить внимание на Новабев, так как они платят 4 раза в год (суммарно за год накапывает немало). Выше 4% ожидаются выплаты от СКФ, ВУШ, ФосАгро и Банка Авангард. А вы от кого ещё ждёте зимних подгонов, господа?

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