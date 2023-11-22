Лучшие облигации от аналитиков ВТБ. Или не лучшие?

Приятно, что аналитики заботятся об инвесторах и стараются выбрать лучшее, что есть на долговом рынке. Но так ли и для всех ли хороши их советы? Проверим, что они приготовили. Список позиционируется как самый топовый топ на данный момент, когда ключевая ставка ЦБ высокая. На самом деле — выбор если не спорный, то не для всех и не самый топовый топ.

Я не поленился и посмотрел. Не благодарите (шучу, благодарите, если хотите).

Выбор основывается на анализе соотношения риска и доходности, особенно актуального в условиях высокой ключевой ставки Центробанка РФ. Список из ноябрьского обзора долгового рынка ВТБ. Я и сам своего рода люблю делать подборочки у себя в канале (welcome), но и другие посмотреть не прочь.

1. Полюс Б1Р1 (ПБО-01)

В комплекте: оферта и низкая доходность.

ISIN: RU000A100XC2

Дата погашения: 01.10.2029

Купон: 7,4%

Доходность: 13,7% (к оферте)

Оферта: 10.10.2024

2. РЖД-30

В комплекте: оферта и низкая доходность.

ISIN: RU000A0JUAH8

Дата погашения: 07.11.2028

Купон: 6,75%

Доходность: 13% (к оферте)

Оферта: 12.11.2024

3. Ростелеком 1Р2R

В комплекте: оферта и низкая доходность, вопросы по ликвидности.

ISIN: RU000A0JXPN8

Дата погашения: 14.04.2027

Купон: 13,2%

Доходность: 13,62% (к оферте)

Оферта: 16.10.2024

4. ГПБ БО-17

В комплекте: низкая доходность.

ISIN: RU000A0ZYEE5

Дата погашения: 31.10.2024

Купон: 8,15%

Доходность: 13,44%

5. Ритейл Бел Финанс РитейлБФ01

В комплекте: непонимание, где они их откопали, а также амортизация.

ISIN: RU000A100JH0

Дата погашения: 02.07.2024

Купон: 10,96%

Доходность: 15,56%

Амортизация: уже было 50%, ещё раз будет 25%

Эти 5 выпусков преподносятся как лучший выбор. Я, к сожалению, до конца так и не понял, какая логика у этого выбора, так что порассуждаю. По параметрам — погашение или безотзывная оферта через 11–12 месяцев, кроме последнего. У первых четырёх выпусков высокий рейтинг. Последний — покороче, с амортизацией и достойной внимания доходностью.

Короткие выпуски хороши тем, что они не будут сильно падать при повышении ставки ЦБ, но такой риск всё равно есть. Доходность в моменте ниже, чем у фондов денежного рынка. Актуальная ставка RUSFAR 15,1%. Если верить в повышение ставки, то проще быть в этих фондах. Если верить в резкое снижение ставки ЦБ, то смысла тут не вижу вообще, так как эти выпуски не подорожают из-за низкой дюрации. Если нужно будет резко выкупать сильные просадки акций или более длинных облигаций (держа эти выпуски под выкуп), то, опять же, лучше брать фонды денежного рынка. Если хочется зафиксировать доходность на год, то можно обратить внимание на двенадцатимесячные депозиты под 14–15% или психотропные стимуляторы.

Сам выбор эмитентов и выпусков — второстепенно. Очевидно, что они подобраны под параметры до года. Оферта предполагает наличие у инвестора опыта, если новичок выберет РЖД и будет держать его до погашения, то с высокой вероятностью будет все эти годы получать доходность на 2% ниже ключевой ставки.

То есть, это набор не для среднестатистического облигационера, как лично мне видится. Тут есть нюансы в виде оферт. Выпуски однотипные, то есть, решают какую-то одну конкретную задачу. К примеру, лично я стараюсь фиксировать высокую доходность на максимально длительный срок, мне короткие выпуски не очень нужны, а если будут нужны, то в данный момент посмотрю в сторону LQDT.

С вопросом о том, на месте ли кукуха у аналитиков ВТБ, я обратился к своему финансовому психиатру @kot_finance, и он лишь подтвердил мои мысли:

«В этой подборке облигаций действительно сложно найти общую канву, кроме дюрации. У всех срок до погашения/оферты — меньше года. В остальном (отрасли, кредитный рейтинг, доходность, и даже ликвидность) — отличаются. Тут как с искусством — сложно сказать, что хотел сказать автор, цель не очевидна. Но соглашусь. И при желании застраховаться от роста ключевой ставки, и при задаче зафиксировать высокую доходность, можно собрать портфель лучше. Например, для комфортного соотношения риск/доходность имеет смысл посмотреть выпуски топовых строительных и лизинговых компаний. РЕСО-лизинг, Балтийский лизинг, Европлан дают 15-16% годовых, некоторые выпуски с ежемесячными выплатами. Эти компании прошли все современные кризисы, и их риск-менеджмент готов к новым вызовам. А ликвидное имущество даёт защиту вложений. Интересные выпуски второго эшелона: Интерлизинг (7 выпуск), Роделен. Среди строительных компаний нравятся крупные питерские застройщики: у них низкий долг и интересный портфель активов: СЭТЛ, ЛСР. Более рискованные варианты – Брусника, Страна девелопмент, Легенда».

Ну а вы что скажете, видите логику? Быть может, выбор и правда супер, а я его не понимаю.

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