Уральское золото оказалось ценнее подмосковного бензина. Как прошли IPO Евротранса и Южуралзолота

Вот и прошли IPO Южуралзолота и Евротранса. Как говорят в таких случаях — разнонаправленно. АЗС пошла по пути пиджаков, а золотое IPO всё равно не пошло по пути астрономических айтишников. Пора кинуть на них первый взгляд.

Я проводил опрос среди подписчиков своего канала, вышло так, что 74% не участвовали в этих IPO, а Южуралзолото оказалось в 3 раза популярнее Евротранса. 2% поучаствовали сразу в обоих IPO. Оно и понятно, компании неоднозначные. Надежда была на большую переподписку ЮГК, спрос и правда превысил предложение, но не кратно, всего раза в 3. АЗС удовлетворила все желания полностью.

Евротранс за первые два дня упал с 250 рублей за акцию до 225 рублей. Падение на 10%. Акционерам не понравилось, что они купили акции так дорого и продали их дешевле, зафиксировав убытки.

Аргументы о том, что 1 млрд за АЗС — это нормально, не увенчались успехом, а pre-IPO с чем-то типа конвертируемых облигаций, по которым платили купоны, сделало своё дело лишь частично.

Компания получила деньги инвесторов, дальше будем ждать справедливый уровень цен. Кстати, собрали-то немало. За счёт продажи допэмиссии акций компания привлекла около 13,5 млрд рублей. Капитализация составила 40 млрд, но стала снижаться. Похожая картина была и по пиджакам.

Тем не менее, это не значит, что акции будут опускаться ниже. Нужно подождать хотя бы 3 месяца и дождаться как минимум годового отчёта.

Любители золота оказались более удачливыми, хотя ЮГК до Астры как до Луны. Золотодобытчик добыл 7 млрд рублей. Заявки исполнились по 55 копеек за акцию, в первую же минуту рост составил 16%, но ненадолго. Инвесторы быстро стали фиксировать прибыль.

На IPO было размещено 12,7 млрд акций. Free-float составил около 6% от увеличенного акционерного капитала компании, так как тут тоже была допэмиссия.

В первый день цена акций в итоге поднялась с 55 копеек до 57,1 копейки за акцию. На 3,8% выше цены размещения. Как будет дальше — посмотрим. Уже сегодня золото может поменяться с бензином местами. Тоже нужно подождать и дождаться отчётности.

Вроде бы всё логично. Востребованная компания с маленьким фрифлотом (я про Астру) летит вверх с мизерной аллокацией, переоценённые пиджаки (Henderson) и бензоколонки едут в обратную сторону, а золотые акции вроде как интересны, но вроде как и мало кому. Поздравляю с появлением двух новых компаний на бирже, это в любом случае хорошо — больше выбора.

Лично я не принимал участие ни в том, ни в другом IPO. Собственно, и не жалею. Буду ли я покупать акции Евротранса и ЮГК в будущем? Теоретически — вполне возможно, вопрос цены и дивидендов. По дивидендам-то, кстати, доходность что у тех, что у других может оказаться примерно на одном уровне в районе 4–6% — не отлично, но и не ужасно. Фиксируем, что для обеих компаний IPO прошли удачно, можно кутить на привлечённые деньги, а то и вообще развивать бизнес.

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