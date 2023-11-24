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Инвестиции

Седьмая подряд неделя укрепление рубля, ещё дивиденды, два IPO, рост крипты с недвижкой и новые облигации. Воскресный инвестдайджест

Нет времени объяснять, слежу за курсом доллара, который снижается 7 недель подряд. Пройден очередной важный рубеж в 90 рублей за USD. Дорожает не только рубль. Крипта и недвижимость тоже растут. Представляю свежий дайджест.
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Не растут только грибы, потому что уже зима и снег, зато выходят новые выпуски облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

Нет времени объяснять, слежу за курсом доллара, который снижается 7 недель подряд. Пройден очередной важный рубеж в 90 рублей за USD. Дорожает не только рубль. Крипта и недвижимость тоже растут.

7 недель укрепления рубля подряд

За эту неделю курс упал с 90,00 до 88,60 рубля за доллар. Очередной психологический рубеж преодолён, а вместе с ним и серьёзное сопротивление, открывающее движение к 80. Впереди ещё 4 месяца обязательных продаж валютной выручки экспортёрами.

Примечательно, что замещающие облигации повторяют движение доллара, то есть, ведут себя не так, как настоящие еврооблигации. Более того, в рублях они даже дорожают. Годовая инфляция на октябрь — 6,7%, прогноз в районе 8%.

Когда рубль укрепится максимально, можно будет уверенно запасаться валютой и замещайками. Низкий курс — это же не навсегда.

Всё громче разговоры про 80, а разговоры про 50 даже не выглядят безумием, такое ведь уже было. Хотя лично я не верю в 50, а вы?

Нет времени объяснять, слежу за курсом доллара, который снижается 7 недель подряд. Пройден очередной важный рубеж в 90 рублей за USD. Дорожает не только рубль. Крипта и недвижимость тоже растут.-2

Индекс

Индекс Мосбиржи незначительно поднялся с 3 206 до 3 217 пунктов. Уже 16 недель индекс не может ни упасть, ни вырасти. Сдерживающим фактором выступают курс рубля и высокая ставка ЦБ, а поддерживающим — промежуточные дивиденды, вообще, в этом году дивиденды у многих компаний рекордные.

Нет времени объяснять, слежу за курсом доллара, который снижается 7 недель подряд. Пройден очередной важный рубеж в 90 рублей за USD. Дорожает не только рубль. Крипта и недвижимость тоже растут.-3

Прошли 2 IPO

И Евротранс, и Южуралзолото разместились. Сначала Евротранс пошёл вниз, но к концу недели вернулся на практически цены IPO (это ответка за мой пост про них, я так понял). ЮГК немного подрос. Это пока ни о чём не говорит, только после годовых отчётов можно будет сделать выводы. А компании получили деньги — для них уж точно IPO прошли успешно. АЗС получили 13,5 млрд, ЮГК — 7 млрд.

Дивиденды

Дивиденды являются сильнейшим поддерживающим фактором для индекса, особенно от Лукойла, у которого большой фрифлот. А на этой неделе объявили или рекомендовали дивиденды ДЗРД, Магнит, НКХП, Татнефть.

Самыми ожидаемыми стали дивиденды Магнита, даже на небе о них только и были разговоры в последний год. Ну и стоит отметить промежуточный дивиденды Татнефти, они оказались выше ожиданий.

Вот крупнейшие из них:

Нет времени объяснять, слежу за курсом доллара, который снижается 7 недель подряд. Пройден очередной важный рубеж в 90 рублей за USD. Дорожает не только рубль. Крипта и недвижимость тоже растут.-4

От 9 компаний ожидаются дивиденды выше 5%, ещё более десятка с доходностью пониже. Выделяется среди них Новабев, которая платит ежеквартально. А если интересуют дивиденды от крупнейших компаний, то из топ-10 сразу 5 компаний побили рекорды в этом году.

Также есть дивидендные прогнозы.

Новые облигации

Разместились/собрали заявки: Ультра, Соби-Лизинг, МТС, Эконом Лизинг, Директ Лизинг, Альфа Банк, РЖД, Ростелеком и другие. Я не участвовал ни в одном размещении, жду более интересные выпуски и хочу пополнить запас замещаек.

Пока что покупаю LQTD. Также появился новый фонд валютных бондов, скоро напишу про него.

Также на очереди: Аэрофьюэлз (продлил срок, в нём буду участвовать), Роял Капитал (я пас), Металлоинвест (интересный флоатер), Россети (тоже) и другие. Про что-нибудь новое будет разбор, не пропустите.

Индекс RGBITR за неделю вырос на 0,9% с 612,74 до 618,18. Ожидаем декабрьское заседание ЦБ по ключевой ставке.

Крипта и недвижка туземунят и не хотят останавливаться

Конечно, они друг с другом никак не связаны (ну или я чего-то не знаю), но рост продолжается. Про недвижку я смотрел — какая-то совершенно иная вселенныя в бетоне. Крипта снова подросла, хотя мне бы сейчас хотелось, чтобы она дешевела, покупать биток по 37 в свой портфель ну никак рука не поднимается.

Кэшбэк

Ну и традиционно выбрал категории повышенного кэшбэка по Альфе (такая же по ссылке). Ну это бомба, конечно, сразу 8 категорий, в том числе рестораны, одежда и любые покупки. По Тиньку пока не дали. Ничего, подождём, ну а пока всё.

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Комментарии

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