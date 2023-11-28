«Локальные валютные облигации» — новый биржевой фонд на валютные бонды. + сравнение с фондом «Замещающие облигации»

Тинькофф запустил новый фонд с тикером TLCB на привязанные к валютам облигации, доступный для всем инвесторов. Это не только замещающие облигации, как в фонде «Замещающие облигации», доступном с августа 2023 квалифицированным инвесторам, но и юаневые бонды. Посмотрим, чем они отличаются, какие комиссии, что внутри.

Фонд «Локальные валютные облигации» TLCB

В фонде ЛВО, в отличие от фонда ЗО, есть и замещайки, и облигации в юанях. Пока что набор небольшой, но постепенно, думаю, состав фонда будет обновляться, главное, чтобы новые выпуски валютных облигаций появлялись. Ну я думаю, что появятся, не пропустите.

Купоны остаются в фонде и увеличивают его стоимость. Фонд не выплачивает регулярный доход владельцам инвестиционных паев. Не плюс и не минус, так как цена пая 10 рублей. Как и полагается, действует ЛДВ.

Фонд не платит налог на прибыль от операций с ценными бумагами и курсовой переоценки. Поступающие в фонд купоны не облагаются налогом. Однозначно плюс.

В составе есть юаневые облигации. На мой субъективный взгляд это скорее минус, который может отразиться на доходности.

Комиссия фонда: 0,99% СЧА. Она частично компенсируется тем, что фонд не платит налог с купонов, но всё равно вполне ощутимая.

Состав: Борец Капитал ЗО-2026, Южуралзолото CNY 02, ПИК выпуск 5, Полюс CNY 01, Газпром Капитал 3037-1-Д, Лукойл ЗО-31, Русал БО-001 Р-05 CNY, Металлоинвест-028-об. Собрать такую пачку под силу не каждому инвестору. Все кроме последнего примерно по 10%, Металлоинвест на 4%, свободных денег 26%. Что-то ещё будут покупать, ну я надеюсь. Средневзвешенная доходность к погашению облигаций — 6%, дюрация — 3,2 года.

СЧА: 50 млн.

Цена пая: ~10 рублей.

Ожидаемая доходность: 6% в валюте

Фонд «Замещающие облигации»

Этот фонд схож со своим младшим собратом, но по составу сильно отличается. И не только по составу. Фонд, к слову, тоже от Тинькофф, но не имеет красивого тикера. ISIN: RU000A106G80

Состав: только замещайки, без юаней и даже дирхамов. В нём 9 выпусков Газпром Капитал, в том числе ЗО26-1-Д и ЗО26-1-Е, про которые я подробно писал, — вечные, но не вечные облигации. У меня в портфеле есть евровый выпуск. А выпуска ЗО31-1-Д, который у меня есть, в фонде нет. Из-за того, что в составе есть выпуски для квалифицированных инвесторов, этот фонд также доступен только квалам. Кроме Газпром Капитал есть и другие замещайки: ПИК, Лукойл, СУЭК, СКФ, Борец и ФосАгро. Свободных рублей около 1%.

Ещё одно отличие — купоны выплачиваются инвесторам. Довольно редкая ситуация для биржевых фондов на облигации.

Комиссия фонда: 1,8% СЧА. Ну это грабёж, конечно. При Олеге такого не было. Правда, прогнозная доходность у этого фонда по мнению ТИ выше, чем у ЛВО.

СЧА: 70 млн.

Цена пая: ~1000 рублей.

Ожидаемая доходность: 7,9% в валюте (доходность к погашению по состоянию на 01.11.2023 от расчетной стоимости пая, а пай торгуется с дисконтом около 4%). То есть, средневзвешенная доходность к погашению облигаций выходит выше на 1,9%. Но тут есть нюанс: «вечные» выпуски предполагают неопределённость по доходности.

Какой фломастер вкуснее?

Несмотря на отличия, фонды крайне похожи друга надруга, но ЗО ещё и торгуется с дисконтом к СЧА. Состав в нём подобран поинтересней с точки зрения доходности. Её делают выпуски Газпром Капитал, которые, правда, на данный момент сильно просели по доходности.

Оба инструмента являются хорошими альтернативами покупке просто валюты в долгосрок. Здесь кроме курсового изменения также будет доходность. Не нравится комиссия ЗО, но состав там интереснее, в основном за счёт «вечных» выпусков, плюс дисконт к СЧА, минус — комиссия-то от СЧА. Впрочем, эмитенты внутри все с высокими рейтингами, так что на вкус и цвет. Выплата купонов или реинвестирование — ну тут уж кому как больше нравится. Если ещё раз вернуться к комиссии, то альтернатива-то в покупке этих выпусков, а цены замещаек довольно высокие для определённого числа инвесторов. При наличии финансовой возможности однозначно лучше покупать отдельные облигации.

У меня в портфеле есть паи фонда ЗО, так что не вижу смысла покупать TLCB, а вот для неквалов инструмент вполне годный. Особенно, если портфель недостаточно большой для покупки замещаек, а очень хочется. Можно заносить в список валютных хеджей.

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