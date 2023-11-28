Топ-10 облигаций от аналитиков РБК

Но тут эксперты из РБК предложили свою подборку, и я понял, что всё со мной нормально, это в ВТБ попили кофе с зелёными таблетками от Аяза Шабутдинова.
Параметры подборки: доходность выше 15%, рейтинг не ниже A-, дюрация от полугода до трёх лет. В частности, короткая дюрация считается повышенным фактором снижения рисков, а сокращается она с помощью амортизации.
Моё мнение: одобряю, все выпуски знаю. Примечательно, что все без оферт и 9 из 10 с амортизацией. Считаю амортизацию плюсом (как минимум, не считаю её минусом), так как дюрация снижается, и благодаря амортизации деньги можно стараться эффективнее реинвестировать в актуальные инструменты. Без оферт — это однозначно плюс, я очень редко беру выпуски с офертой, а если кто-то не знает, что это такое, то она и нахой не нужна, эта ваша оферта.
Облигации в настоящее время лишними не будут для большинства инвесторов. Ну а для гурманов у меня есть несколько обзоров с подборками и отдельными выпускам:
Замещающие облигации Газпром Капитал
Флоатеры — облигации с переменным купоном и флоатеры АФК Система
Интерлизинг выпуск 7
Свежий Аэрофьюэлз
Получается, что аналитики доказали, что не все они не аналитики. Большая часть представленных бондов есть в моём портфеле, кроме, разве что, пары штук. Напоминаю, что у меня в канале много контента про облигации, подписывайтесь. Ну и сам список, собственно.
1. ГК Пионер — 001P-05 (Пионер 1P5), A-
ISIN: RU000A102KG6
Дата погашения: 17.12.2024
Доходность: 17,15%
Купон: 9,75%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: да
2. Интерлизинг — 001Р-06 (ИнтЛиз1Р06), A-
ISIN: RU000A106SF2
Дата погашения: 24.08.2026
Доходность: 16,77%
Купон: 13,5%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: да
3. Брусника — 002Р-01 (Брус 2P01), A-
ISIN: RU000A102Y58
Дата погашения: 10.06.2025
Доходность: 16,43%
Купон: 11,85%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: да
4. Лидер-Инвест (Эталон Финанс) — БO-ПO3 (ЭталФинП03), A-
ISIN: RU000A103QH9
Дата погашения: 15.09.2026
Доходность: 16,39%
Купон: 9,1%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: да
5. Элемент Лизинг — 001P-06 (ЭлемЛиз1P6), A
ISIN: RU000A1071U9
Дата погашения: 02.10.2026
Доходность: 16,11%
Купон: 15,50%, 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: да
6. ХК Новотранс — 001P-01 (Новотр 1Р1), AA-
ISIN: RU000A1014S3
Дата погашения: 27.11.2024
Доходность: 15,55%
Купон: 8,75%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: да
7. ОКЕЙ — 001P-03 (О'КЕЙ Б1Р3), A-
ISIN: RU000A1014B9
Дата погашения: 26.11.2024
Доходность: 15,19%
Купон: 7,85%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: да
8. Синара-Транспортные Машины — 001Р-02 (СТМ 1P2), A
ISIN: RU000A103G00
Дата погашения: 22.07.2026
Доходность: 15,13%
Купон: 8,7%, 2 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
9. Европлан — 001Р-04 (Европлан 1Р4), AA
ISIN: RU000A103S14
Дата погашения: 25.03.2025
Доходность: 15,13%
Купон: 8,97%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: да
10. ПИК — 001P-02 (ПИК К 1P2), AA-
ISIN: RU000A1016Z3
Дата погашения: 11.12.2024
Доходность: 15,07%
Купон: 8,25%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: да
Эмитенты собраны действительно качественные, с хорошими финансовыми показателями и качественным управлением. Поскольку сейчас не самое время котлетить ВДО с низкими рейтингами, хорошей практикой считается повысить минимальный уровень рейтинга. Для меня — это BBB-, но A- даже ещё получше. Тем не менее, это не отменяет диверсификацию.
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