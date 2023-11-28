Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Топ-10 облигаций от аналитиков РБК

Признаюсь честно, что после того, как я посмотрел, что выбрали аналитики ВТБ, я подумал, что либо уже началось «бахнем, да так, что весь мир в труху», либо за мной пора высылать санитаров, которые объяснят мне, почему их выбор действительно хорош.
36
Топ-10 облигаций от аналитиков РБК
Фото: РБК

Но тут эксперты из РБК предложили свою подборку, и я понял, что всё со мной нормально, это в ВТБ попили кофе с зелёными таблетками от Аяза Шабутдинова.

Признаюсь честно, что после того, как я посмотрел, что выбрали аналитики ВТБ, я подумал, что либо уже началось «бахнем, да так, что весь мир в труху», либо за мной пора высылать санитаров, которые...

Параметры подборки: доходность выше 15%, рейтинг не ниже A-, дюрация от полугода до трёх лет. В частности, короткая дюрация считается повышенным фактором снижения рисков, а сокращается она с помощью амортизации.

Моё мнение: одобряю, все выпуски знаю. Примечательно, что все без оферт и 9 из 10 с амортизацией. Считаю амортизацию плюсом (как минимум, не считаю её минусом), так как дюрация снижается, и благодаря амортизации деньги можно стараться эффективнее реинвестировать в актуальные инструменты. Без оферт — это однозначно плюс, я очень редко беру выпуски с офертой, а если кто-то не знает, что это такое, то она и нахой не нужна, эта ваша оферта.

Облигации в настоящее время лишними не будут для большинства инвесторов. Ну а для гурманов у меня есть несколько обзоров с подборками и отдельными выпускам:

  • Замещающие облигации Газпром Капитал

  • Флоатеры — облигации с переменным купоном и флоатеры АФК Система

  • Интерлизинг выпуск 7

  • Свежий Аэрофьюэлз

Получается, что аналитики доказали, что не все они не аналитики. Большая часть представленных бондов есть в моём портфеле, кроме, разве что, пары штук. Напоминаю, что у меня в канале много контента про облигации, подписывайтесь. Ну и сам список, собственно.

1. ГК Пионер — 001P-05 (Пионер 1P5), A-

  • ISIN: RU000A102KG6

  • Дата погашения: 17.12.2024

  • Доходность: 17,15%

  • Купон: 9,75%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

2. Интерлизинг — 001Р-06 (ИнтЛиз1Р06), A-

  • ISIN: RU000A106SF2

  • Дата погашения: 24.08.2026

  • Доходность: 16,77%

  • Купон: 13,5%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

3. Брусника — 002Р-01 (Брус 2P01), A-

  • ISIN: RU000A102Y58

  • Дата погашения: 10.06.2025

  • Доходность: 16,43%

  • Купон: 11,85%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

4. Лидер-Инвест (Эталон Финанс) — БO-ПO3 (ЭталФинП03), A-

  • ISIN: RU000A103QH9

  • Дата погашения: 15.09.2026

  • Доходность: 16,39%

  • Купон: 9,1%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

5. Элемент Лизинг — 001P-06 (ЭлемЛиз1P6), A

  • ISIN: RU000A1071U9

  • Дата погашения: 02.10.2026

  • Доходность: 16,11%

  • Купон: 15,50%, 12 раз в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

6. ХК Новотранс — 001P-01 (Новотр 1Р1), AA-

  • ISIN: RU000A1014S3

  • Дата погашения: 27.11.2024

  • Доходность: 15,55%

  • Купон: 8,75%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

7. ОКЕЙ — 001P-03 (О'КЕЙ Б1Р3), A-

  • ISIN: RU000A1014B9

  • Дата погашения: 26.11.2024

  • Доходность: 15,19%

  • Купон: 7,85%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

8. Синара-Транспортные Машины — 001Р-02 (СТМ 1P2), A

  • ISIN: RU000A103G00

  • Дата погашения: 22.07.2026

  • Доходность: 15,13%

  • Купон: 8,7%, 2 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

9. Европлан — 001Р-04 (Европлан 1Р4), AA

  • ISIN: RU000A103S14

  • Дата погашения: 25.03.2025

  • Доходность: 15,13%

  • Купон: 8,97%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

10. ПИК — 001P-02 (ПИК К 1P2), AA-

  • ISIN: RU000A1016Z3

  • Дата погашения: 11.12.2024

  • Доходность: 15,07%

  • Купон: 8,25%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Эмитенты собраны действительно качественные, с хорошими финансовыми показателями и качественным управлением. Поскольку сейчас не самое время котлетить ВДО с низкими рейтингами, хорошей практикой считается повысить минимальный уровень рейтинга. Для меня — это BBB-, но A- даже ещё получше. Тем не менее, это не отменяет диверсификацию.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в облигации и дивидендные акции.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управленческий учет

    Каким компаниям нужен управленческий учет, а каким — нет

    В отличие от бухгалтерского учёта, управленческий — не обязателен. Налоговые и надзорные органы не требуют его наличия, а должность главного финансиста не фиксируется учредительными документами. В этом материале рассказываем, по каким критериям можно определить, нужно ли вести управленческий учёт в компании.

    Каким компаниям нужен управленческий учет, а каким — нет
    4
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Клиент оплатил патент по другому КБК, можно ли подать заявление об уточнении платежа?

    Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, клиент оплатил патент по другому КБК, можно ли подать заявление об уточнении платежа?

    3

    Разборы законов

    1 058
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Пенсии

    Утвердили ожидаемый период выплаты пенсии

    Ежегодно власти утверждают такой показатель как ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. На 2024 год он составит 264 месяца.

    40
    Взносы на травматизм

    В 2024 году будет 32 тарифа взносов на травматизм: от 0,2% до 8,5%

    На 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов установили такие же правила по страховым взносам на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, как и в 2023 году.

    46

    Курсы повышения
    квалификации

    19     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип nlukina
    nlukina
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Лайфхаки от Минфина. В министерстве рассказали, как работать в ЛК ЕНС

    Чиновники из Минфина, видимо, тоже устали от неразберихи с ЕНС и решили помочь налогоплательщикам. Ведомство опубликовало подробную инструкцию, в которой описали: как вернуть деньги, запросить сверку, подать заявления и в целом работать в личном кабинете.

    Лайфхаки от Минфина. В министерстве рассказали, как работать в ЛК ЕНС
    57
    Декретный отпуск

    Новая сотрудница сразу после приема может уйти в отпуск по уходу за ребенком

    Женщина, будучи в отпуске по уходу за ребенком, сменила место работы и хотела продолжить сидеть дома с ребенком, но на новом месте требуют, чтобы она сначала отработала пару месяцев. В ситуации разбирался Минтруд.

    4
    139

    Онлайн-курсы

    47
    Опытом делятся эксперты-практики, без воды
    Логотип Такском
    Такском
    Налог на сверхприбыль

    Налог на «сверхприбыль». Кому и как придется поделиться с государством

    Закон о сверхприбыли и правки в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2024 года, но, чтобы уменьшить сумму налога, действовать нужно еще до этой даты.

    Налог на «сверхприбыль». Кому и как придется поделиться с государством
    214
    Уведомление по ЕНП

    ✅ ✅ Приняли закон про два ЕНП-уведомления по НДФЛ

    С 2024 года надо будет два раза в месяц сдавать уведомление по НДФЛ и два раза в месяц платить налог.

    15
    813

    Мини-курсы

    264
    Короткие видео на самые актуальные темы
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Топ-10 облигаций от аналитиков РБК

    Признаюсь честно, что после того, как я посмотрел, что выбрали аналитики ВТБ, я подумал, что либо уже началось «бахнем, да так, что весь мир в труху», либо за мной пора высылать санитаров, которые объяснят мне, почему их выбор действительно хорош.

    Топ-10 облигаций от аналитиков РБК
    36
    Обзоры для бухгалтера

    «Утренний бухгалтер» № 5528. Чиновники недовольны, что бухгалтеры мухлюют с ФСБУ: лазейку закроют

    По мнению властей бизнес недоплачивает налог на имущество.

    98
    Зарплата

    Официально утвердили МРОТ на 2024 год

    В 2024 году МРОТ составит 19 242 рубля. Рост по сравнению с минималкой этого года – 18,5% или 3 тыс. рублей.

    1
    215
    Бухгалтеры

    🚀 Не пропустите! Подписка на «Клерк.Разборы» за 199 рублей

    Подпишитесь на сервис по экспертному контенту за 199 рублей. Получите доступ к подробным инструкциям, наглядным таблицам и готовым образцам документов -- помощникам для бухгалтера, кадровика, предпринимателя.

    211

    Календарь вебинаров

    24
    Лучшие спикеры, новый каждый день

    «Совкомбанк» планирует привлечь 10 млрд рублей на IPO

    Это первое банковское IPO в России с 2015 года и первое IPO юрлица под санкциями США.

    117

    Инвестиции в России превращаются из массовых в привилегированные

    Речь уже не о квалификации, которая выражена в знаниях и размере портфеля.

    158

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Инициатива на сайте РОИ: Снизить нагрузку на работодателей в части предоставления дублирующих сведений для воинского учета

    Примите участие в голосовании. Маловероятно, что поможет нам все, но а вдруг?

    1
    103
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Налоговые риски при оплате коммунальных услуг третьему лицу в схеме субаренды

    Буду очень благодарна, если сможете помочь советом. Мы заключили договор субаренды, в котором указано, что помимо арендной платы мы компенсируем арендатору затраты на коммунальные услуги.

    117

    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
    Инвестиции

    СПБ Биржа будет расследовать заявление о собственном банкротстве

    СПБ Биржа в ближайшее время планирует обратиться в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве.

    194
    Экономика России

    Путин разрешил нефтегазовому бизнесу самостоятельно определять информацию для раскрытия

    46 нефтегазовых компаний будут сами выбирать информацию, которая подлежит раскрытию.

    400

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Мошенничество

    Банки не позволили мошенникам украсть 1,7 трлн рублей

    В июле-сентябре активность мошенников выросла. Им удалось провести на 23% больше операций без согласия клиентов, но ущерб снизился на 11,3%.

    164
    Трудовые отношения

    Больше четверти сотрудников жалуются на гендерную дискриминацию на работе

    В этом году с дискриминацией по половому признаку столкнулись 40% участников опроса. В 2022 году этот показатель был на уровне 9%.

    2
    258

    Коллекции

    17
    Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций