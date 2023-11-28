Топ-10 облигаций от аналитиков РБК

Признаюсь честно, что после того, как я посмотрел, что выбрали аналитики ВТБ, я подумал, что либо уже началось «бахнем, да так, что весь мир в труху», либо за мной пора высылать санитаров, которые объяснят мне, почему их выбор действительно хорош.

Но тут эксперты из РБК предложили свою подборку, и я понял, что всё со мной нормально, это в ВТБ попили кофе с зелёными таблетками от Аяза Шабутдинова.

Параметры подборки: доходность выше 15%, рейтинг не ниже A-, дюрация от полугода до трёх лет. В частности, короткая дюрация считается повышенным фактором снижения рисков, а сокращается она с помощью амортизации.

Моё мнение: одобряю, все выпуски знаю. Примечательно, что все без оферт и 9 из 10 с амортизацией. Считаю амортизацию плюсом (как минимум, не считаю её минусом), так как дюрация снижается, и благодаря амортизации деньги можно стараться эффективнее реинвестировать в актуальные инструменты. Без оферт — это однозначно плюс, я очень редко беру выпуски с офертой, а если кто-то не знает, что это такое, то она и нахой не нужна, эта ваша оферта.

Облигации в настоящее время лишними не будут для большинства инвесторов. Ну а для гурманов у меня есть несколько обзоров с подборками и отдельными выпускам:

Замещающие облигации Газпром Капитал

Флоатеры — облигации с переменным купоном и флоатеры АФК Система

Интерлизинг выпуск 7

Свежий Аэрофьюэлз

Получается, что аналитики доказали, что не все они не аналитики. Большая часть представленных бондов есть в моём портфеле, кроме, разве что, пары штук. Напоминаю, что у меня в канале много контента про облигации, подписывайтесь. Ну и сам список, собственно.

1. ГК Пионер — 001P-05 (Пионер 1P5), A-

ISIN: RU000A102KG6

Дата погашения: 17.12.2024

Доходность: 17,15%

Купон: 9,75%, 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: да

2. Интерлизинг — 001Р-06 (ИнтЛиз1Р06), A-

ISIN: RU000A106SF2

Дата погашения: 24.08.2026

Доходность: 16,77%

Купон: 13,5%, 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: да

3. Брусника — 002Р-01 (Брус 2P01), A-

ISIN: RU000A102Y58

Дата погашения: 10.06.2025

Доходность: 16,43%

Купон: 11,85%, 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: да

4. Лидер-Инвест (Эталон Финанс) — БO-ПO3 (ЭталФинП03), A-

ISIN: RU000A103QH9

Дата погашения: 15.09.2026

Доходность: 16,39%

Купон: 9,1%, 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: да

5. Элемент Лизинг — 001P-06 (ЭлемЛиз1P6), A

ISIN: RU000A1071U9

Дата погашения: 02.10.2026

Доходность: 16,11%

Купон: 15,50%, 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: да

6. ХК Новотранс — 001P-01 (Новотр 1Р1), AA-

ISIN: RU000A1014S3

Дата погашения: 27.11.2024

Доходность: 15,55%

Купон: 8,75%, 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: да

7. ОКЕЙ — 001P-03 (О'КЕЙ Б1Р3), A-

ISIN: RU000A1014B9

Дата погашения: 26.11.2024

Доходность: 15,19%

Купон: 7,85%, 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: да

8. Синара-Транспортные Машины — 001Р-02 (СТМ 1P2), A

ISIN: RU000A103G00

Дата погашения: 22.07.2026

Доходность: 15,13%

Купон: 8,7%, 2 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

9. Европлан — 001Р-04 (Европлан 1Р4), AA

ISIN: RU000A103S14

Дата погашения: 25.03.2025

Доходность: 15,13%

Купон: 8,97%, 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: да

10. ПИК — 001P-02 (ПИК К 1P2), AA-

ISIN: RU000A1016Z3

Дата погашения: 11.12.2024

Доходность: 15,07%

Купон: 8,25%, 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: да

Эмитенты собраны действительно качественные, с хорошими финансовыми показателями и качественным управлением. Поскольку сейчас не самое время котлетить ВДО с низкими рейтингами, хорошей практикой считается повысить минимальный уровень рейтинга. Для меня — это BBB-, но A- даже ещё получше. Тем не менее, это не отменяет диверсификацию.

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