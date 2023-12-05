Современное коммерческое IPO. Совкомбанк выходит на биржу со второй попытки, чтобы сделать историю роста

Еще не стихли разговоры о прошедших IPO Евротранса и Южуралзолота, а 15 декабря на Мосбирже появится ещё одна компания, да не какая-то, а самый настоящий системно значимый частный банк. Банки не появлялись на бирже с 2015 года, ну вот и время пришло.

В том уже далёком 2015 году на биржу вышел МКБ — один из самых скучных для инвесторов банков, который всё равно не может соревноваться в никчёмности своего существования с ВТБ — главным недоразумением финсектора России. Полагаю, что банк имени г-на Костина ни один банк не переплюнет, в том числе и Совкомбанк. Просто это невозможно. А есть ли хорошие перспективы у Совкомбанка?

Предыдущие IPO, про которые я с удовольствием писал: ВУШ, Genetico, CarMoney, Астра, Henderson, Евротранс и Южуралзолото. Также в декабре будет Мосгорломбард. Как грибы после дождя под конец года полезли. Ну ничего, буду и дальше писать, не пропустите.

Кстати, Совкомбанк — это не Советский Коммунистический, а Современный Коммерческий. Но это не точно. Всё же у Банка стойкая репутация любителя работать с теми, кто скучает по СССР, многие из которых пенсионеры (и далеко не ранние). Ну а также все наверно слышали про карту Халва. Розница и малый бизнес занимают львиную долю, корпоративный бизнес — зона роста. Есть страхование, лизинг, факторинг, брокер, казначейство (приличная доля).

Стоит упомянуть, что клиенты у Совкомбанка не самые надёжные. 8,1% просрочек по потребам, 5,7% по картам. По ипотеке, авто и юрлицам ниже 4%. Банк ведёт историю с 1990 года. Пережил много кризисов уже. Ну да позиционирование такое — банк для людей с низкими доходами. У нас в стране их много, а значит на них можно много зарабатывать.

Попытка номер два

Тикер присвоен SVCB, а первая попытка Банка выйти на IPO сорвалась. Ну как сорвалась, просто условия были неблагоприятными в 2021 году, когда Совкомбанк купил Банк Восточный, что накладывало дополнительные риски. Грубо говоря, могли получить меньше денег, чем при более благоприятных условиях, а кто бы что ни говорил, но IPO — это история про получение денег.

Сейчас условия благоприятные, ведь Банк показал рекордную прибыль за 9 месяцев 2023 года. Прибыль за последние полгода составила 52 млрд при капитале в 247 млрд. Как раз под IPO, что одних должно настораживать, а другим усыплять бдительность. Понятно, что ребята 2 года ждали удачного момента не для того, чтобы себе в ногу стрелять.

Для усыпления также тиражируются слова о том, что для Совкомбанка важнее не высокая оценка на IPO, а долгосрочная история постепенного роста. Или не для усыпления? Кто знает. Ведь все же понимают, что в ближайший год, а то и больше, рекордных показателей ни у одного банка может не быть? Даже от нашего любимого г-на Костина мы услышали этот месседж. Но стоит присмотреться к показателям.

P/BV — price to book value & P/E — price to earnings

Банки по феншую обычно смотрят по показателю P/BV — отношению рыночной цены акции к стоимости активов, приходящихся на одну акцию. Это не тот показатель, который покажет, будет ли ракета, это же не прибыль, но здесь вполне можно оценить, а не платит ли акционер a.k.a. стремящийся к успешному успеху три рубля за то, что стоит рубль, так как считается, что активы и пассивы Банка близки к рыночной стоимости.

Банк говорит, что оценка по P/BV будет на IPO примерно 0,9–1. Это значит, что на 1 рубль рыночной капитализации придётся более одного рубля реальной стоимости компании.

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P/E (отношение цены компании к прибыли, то есть, за сколько лет компания себя окупит) оценивается как 2,2–2,4. Это меньше, чем у Сбера. Более чем достойно. Но форвардный P/E 3,5.

Дивидендная политика

Банк стремится распределять от 25% до 50% чистой прибыли при достаточности капитала (Норматив Н1.0), определенной на основе консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО.

Последние дивиденды из нераспределённой прибыли выплатили совсем недавно, на одну акцию пришлось по 25 копеек, всего же выплатили 5 млрд. Ну и правильно, до IPO себе выплатили, чтобы после IPO не платить ещё каким-то новым акционерам. Если считать цену акции 11,5 рублей, то дивдоходность получилась 2,2%.

Я смотрел дивдоходность всех банков на бирже за последние годы. Платят далеко не все, но есть надежда, что Совкомбанк попадёт в число радующих инвесторов.

Рекорд

Рекордная прибыль за 9 месяцев 2023 составила 76 млрд рублей. Акционерный капитал вырос на 40% с начала года, а 14 млрд прибыли из 76 млрд составили доходы не от банковского бизнеса, а от страхования, лизинга и других направлений.

Чистый процентный доход превысил 103 млрд: тут и карта рассрочки, и ипотека, и автокредиты, и кредиты наличными. Также Банк хорошо заработал на валюте и на операциях с ценными бумагами. Рентабельность капитала за январь–сентябрь составила 51%. Результаты за аналогичный период 2022 года Банк не раскрывал. Активы составили 2,8 трлн рублей. Средств клиентов 2,2 трлн. Успешные 9 месяцев, но совсем не факт, что дальше будет так же круто.

Совкомбанк стабильно растёт и показывает высокий ROE. Останавливаться не собирается. Бизнес диверсифицирован. Но новый активный рост будет лишь после смягчения ДКП.

Go?

Предварительная оценка IPO соответствует диапазону 192–213 млрд рублей. Аналитики (из публикаций в СМИ) считают справедливой оценку значительно выше — 350–417 млрд рублей. Я, если честно, не увидел ни у кого обоснования этих цифр, видимо, это кому-то приснилось. Максимальная оценка по DDM чуть выше 300 млрд по максимуму, по минимуму там 200, а поскольку оценка учитывает дивиденды, которых мы не видели ни разу, то 213 млрд выглядят адекватно. Не много и не мало.

Подача заявок продлится по 14 декабря. В лоте будет 100 акций. Я не вижу тут причин для ракеты в стиле Астры. Возможно, на вторичке в первые дни будет рост (да точно будет, но может быть отрицательный), но всё же тут история долгоиграющая, как раз по мне. У меня в портфеле из банков только Сбер, так что логично добавить какой-то банк для диверсификации. ВТБ по понятным причинам не должен быть ни у кого от слова совсем, СПб и Авангард не являются системно значимыми, Росбанк и Тинькофф принадлежат Потанину… Так-то Совкомбанк, на мой взгляд, смотрится вполне интересно. Но на скромную долю. Какая аллокация будет — сложно сказать, думаю, что интерес к Банку будет достаточно высокий, так что подавать заявку буду уже перед самим IPO.

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