Свежие облигации: Энерготехсервис на размещении

Новые выпуски при высокой ставке ЦБ всё чаще появляются либо с плавающим купоном, либо с лесенкой, либо с укороченным сроком, как раз такой вариант выбрал сегодняшний эмитент — Энерготехсервис. Всего на два года, но ориентир купона достаточно интересный. Посмотрим, что внутри свежего выпуска.

Да, на этот раз не лизинг, и даже не строитель. Из недавних интересных выпусков-то что у нас было? Только ЛК: Интерлизинг, Роделен и МК Лизинг. Ждём и новые выпуски от других эмитентов, не пропустите.

Также прямо сейчас принимает заявки Борец Капитал — отличный флоатер на 2 года, рейтинг A+. Для разбора неинтересен, но для портфеля интересен. Эр-Телеком свежий на 15 месяцев ещё есть, для меня срок маловат, но компания интересная, писал про июльский третий выпуск. В июле ставка была по нынешним временам смешная, но на данный момент доходность скорректировалась и стала приемлемой. Ну и ВИС Финанс — там оферта через 1,5 года, не хочу. Про остальных ничего не скажу, не изучал пока. С рейтингом ниже BBB- вообще не смотрю пока даже. Сибнефтехимтрейд и ИЛС, например, мимо, они для более смелых. ЭТС я ещё не разбирал, так что интересно.

Объём выпуска — 1 млрд. Ориентир купона: 16–16,5%. Без оферты, с амортизацией: по 4,2% в даты выплат 12–23 купонов, 49,6% — с последним. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от Эксперт РА (февраль 2023).

Энерготехсервис — компания, в области строительства и эксплуатации малых объектов генерации. Основными направлениями деятельности компании являются генерация электроэнергии, производство и продажа оборудования, эксплуатация и техническое обслуживание, капитальный ремонт и строительство. Тикер: ⚡️🏭 Сайт: https://www.tmenergo.ru

Выпуск: Энерготехсервис-001Р-05

Объём: 1 млрд

Начало размещения: предварительно 18 декабря 2023 (сбор заявок до 15 декабря)

Срок: 2 года

Купонная доходность: 16–16,5%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: да

Почему Энерготехсервис? У них хватит энергии, чтобы расплатиться?

Да, у них есть собственные электростанции на 250 собственных МВт. Компания на рынке уже 20 лет, кроме того, что есть свои электростанции, ЭТС их также строит, продаёт, обслуживает, ремонтирует, эксплуатирует и развлекается, как только может. Энергетики — ребята бравые, энергичные.

Основной производственной, сервисной и образовательной площадкой Энерготехсервиса является Тюменский завод энергетического оборудования. Он свежий — открыт в 2019 году. Именно оттуда выезжают готовенькое оборудование.

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Но стоит взглянуть и на финансовые показатели. Как раз есть отчёт за 9 месяцев. Компаний прибыльная. Выручка за 9 месяцев более 9 млрд при Чистой прибыли в 338 млн. Совсем немного выше, чем за аналогичный период год назад, но выше.

Компания имеет приличный долг. Обязательств почти на 11 млрд. Показатель Чистый долг / EBITDA в районе 3. Коэффициент покрытия процентных платежей в районе 3,6. Не отлично, но вполне достаточно.

Обязательства ЭТС в основном долгосрочные, компания разумно набирает долги под развитие, но звёзд с небес не хватает. Энерготехсервис уже погасил 3 выпуска облигаций, есть ещё один частично амортизированный до середины 2025 года. Доходность по новому ожидается выше, YTM выше 17,5%. Ежемесячные купоны и амортизация как дополнительный плюс.

Не скажу, что компания на 100% надёжная и крутая, в качестве дополнительного фактора неопределённости ожидается заседание по ключевой ставке ЦБ. Сбор заявок как раз совпадает с заседанием, правда предварительно, возможно, будет позже или раньше. В любом случае, выпуск может быть интересен. Я скорее всего буду участвовать на небольшую долю, как раз у меня погасился тот выпуск, что был.

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