Лучшие акции РФ от брокера Цифра для консервативных, агрессивных и неопределившихся инвесторов

Брокер Цифра решил отличиться от всех других брокеров и выдал не список лучших акций, а целых три списка акций в зависимости от риск-профиля. Кроме акций в портфеле могут быть и другие активы, например, облигации и золото. Чем выше риск-профиль, тем акций больше — но это классика, а что там по подборкам?

Также есть подборки и от других компаний. От Альфа-Банка тут, от Сбера тут, от Газпромбанка тут, от БКС тут — довольно интересно сравнить. Правда там больше про дивиденды, так что сравнить стоит, скорее, с первыми двумя списками. Не пропустите новые подборки.

Консервативным инвесторам брокер рекомендует долю акций в 35%, 15% золота и по 25% ОФЗ и корпоративных облигаций высококлассных компаний. Акции в консервативный портфель Цифра предлагает следующие:

ЛУКОЙЛ — 5%

Татнефть-ао — 3%

Транснефть — 5%

Сбербанк-ао — 5%

Московская биржа — 3%

Норникель — 3%

РусГидро — 4%

МТС — 3%

Ростелеком-ао — 4%

Здесь собрана исключительно дивидендная история, причём дивидендны действительно поддаются прогнозам. Транснефть вызывает вопросы из-за своей цены, так как не всем в портфель пролезет, но скоро будет сплит, так что замечание со звёздочкой. МТС выдоили уже по максимуму, неочевидная история, но при снижении цены до приемлемой — ок. Компании все крупные и солидные, портфель и правда консервативно-дивидендный. Не факт, что у всех будут высокие дивиденды, ну и не хватает, как мне кажется, Роснефти, она бы органично вписалась.

Для неопределившихся инвесторов — меньше облигаций и нафиг это ваше золото. 25% корпоративных бондов и 75% акций. В состав сбалансированного портфеля входят акции следующих компаний:

ЭсЭфАй — 7%

Сбербанк-ао — 8%

Х5 Group — 7%

Полюс — 6%

НЛМК — 5%

Совкомфлот — 8%

Русагро — 8%

Транснефть — 8%

РусГидро — 6%

Яндекс — 7%

НОВАТЭК — 5%

Тут и правда неочевидные для привыкших к дивидендам инвесторов компании. Без четырнадцатого эшелона, конечно, но в части компаний могут реализоваться те или иные риски. ЭсЭфАй состоит наполовину из лизинга, наполовину из страхования. Яндекс то продают, то не покупают. От НЛМК все ждут дивидендов. Русагро не может платить дивиденды. Полюс зависим от золотой коньюнктуры… Не вызывает вопросов Сбер, но и он не может расти бесконечно. НОВАТЭК мне очень нравится, да и в целом все компании тоже хорошие, но с изюминкой большинство.

Для спекулянтов Цифра оставила только акции, ну и правильно. В состав спекулятивного портфеля входят акции следующих компаний:

Ренессанс Страхование — 8%

Мать и дитя — 8%

ЭсЭфАй — 4%

Novabev — 9%

Астра — 7%

VK — 8%

КуйбышевАзот — 7%

Самолет — 8%

Ростелеком — 8%

Совкомфлот — 7%

Ozon — 8%

Тинькофф — 10%

Яндекс — 8%

Тут, конечно, совершенно не мой профиль. Но по мнению Цифры тут могут быть самые иксовые иксы и самый туземунный туземун. Туземун может быть и обратным, 2–3 компании посыпятся — и здрасьте. Не знаю, как могут стрельнуть Ростелеком, Ренессанм или ЭсЭфАй, но ещё раз повторюсь, что я в такие истории не лезу от слова совсем. Ростелеком у меня есть, но я не понимаю, что он тут делает.

Что думаете про каждую из трёх подборок, котлетеры и туземунщики?

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