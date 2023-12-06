У физлиц на брокерских счетах более 9 трлн рублей. Но 65% счетов пустые, а 28% — до 100 тысяч рублей

Центробанк посмотрел, что за бардак творят физлица в приложениях брокеров. В 3К2023 года приток средств физлиц на брокерские счета возрос до 329 млрд рублей (в 2К2023 было 238 млрд рублей). Средний размер счёта розничного инвестора без учёта пустых и небольших счетов вырос с 1,8 до 1,9 млн рублей.

Супер, классно, но пустых и небольших счетов 93%. Из них совсем пустых 65%, 22% до 10 тысяч рублей, а 6% до 100 тысяч рублей. У меня счёт не пустой, так что я смело могу говорить о своём скромном вкладе, как и о том, что я рассказываю о своём опыте в своём канале, куда приглашаю всех желающих.

9,1 трлн рублей составил объём активов частных инвесторов, у юрлиц уже 12,5 млрд. Всё благодаря небольшой прослойке инвесторов с большими счетами от 1 млн рублей. Впрочем, действительно большими можно считать портфели от 100 млн, когда можно даже особо и не работать (по желанию, естественно, это просто моё оценочное суждение). С другой стороны, 100 млн — это даже не любая квартира понравившаяся в Хамовниках.

Немного дополнительных цифр. 5% счетов у физлиц от 100 тысяч до 1 млн. Более 1 млн рублей всего лишь на 2% счетов.

К слову, в моём портфеле на двух счетах от 100 тысяч до 1 млн, один из них ИИС. Суммарно-то больше 1 млн на счетах, но в статистике мои счета не находятся в двух процентах.

И ещё к одному слову — стоимость активов под управлением УК превысила 18 трлн рублей. Вдвое больше, чем на брокерских счетах физлиц. Получается, что доверительное управление вдвое популярнее, чем вот эти вот пляски с бубном в попытке заработать в приложении брокера.

По словам ЦБ, интерес физлиц к фондовому рынку сохранялся в условиях увеличения доходов (!!!) и повышенных инфляционных ожиданий. Рост котировок и дивидендные выплаты также способствовали популярности российских акций. На брокерском обслуживании сейчас находится более 27,5 млн клиентов. Инвесторы увеличили свои вложения не только в российские акции, они активно размещали средства в корпоративные облигации компаний нефтегазового сектора, химической и нефтехимической отрасли.

Короче говоря, по словам ЦБ физлица котлетят в акции нефтяников, в облигации нефтяников, а также немного балуются химией. Ну хоть не физикой, и то хорошо. Интересно было бы узнать о том, правда ли у всех доходы увеличились. Как у кого?

Могу предположить, что часть из этих облигаций — замещающие. Лично я продолжаю их покупать по мере возможностей. Номинал-то 1000 долларов или евро, в отличие от облигаций обычных, где подавляющее большинство облигаций по номиналу в 1000 рублей. Удивляет ли то, что физлица предпочитают корпоративные облигации нефтяников, а не ОФЗ? Скорее нет, чем да. Корпораты с постоянным купоном или флоатеры дают премию к ОФЗ, а по надёжности нефтяные облигации не сильно отстают от федеральных.

Кроме того, в России очень популярны дивидендные акции, так что в акциях 80% объёмов торгов делают физлица. Когда говорят, что физлица являются силой на фондовом рынке, не стоит радоваться за всех частников. Силой является очень малый процент с действительно значимыми суммами на брокерских счетах. Ну какая сила у инвестора с суммой до 100 тысяч рублей? Духовная?

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