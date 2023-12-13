Ключевая ставка ЦБ снова может подняться. 15% → ?%. Чего ждать?

27 октября Набиуллина представила новую ключевую ставку ЦБ и повысила прогноз на следующий год. Ориентир — 12,5–14,4%. Но уже 15 декабря прогноз может снова скорректироваться, а ключевая ставка может подняться. Продолжаются времена безумно дорогих денег. Чего ждать и к чему готовиться?

Сейчас консенсус-прогноз примерно равный на 15%, 15,5% и 16%. В ставку выше 16% верят, но меньше, то есть, с высокой степенью вероятности ставка будет в пределах 15–16%.

Логика понятна. Инфляция не притормозилась, доллар вообще от ставки не зависит, народ продолжает брать кредиты как не в себя (распродажи и праздники же). Но поднимать сильнее уже бессмысленно. Посмотрим, как отражается высокая ставка для инвесторов, как это отражается на акциях, облигациях, рубле и недвижимости, а также на гражданах.

Облигации

Бизнес уже получил удар в виде более дорогих долгов. 15%, особенно в долгосрочной перспективе — это крайне мощно. Больше 15% — губительно, за гранью и никакой бизнес не хочет такого. Рефинансировать старые и брать новые долго уже дорого, доходность облигаций поднялась, но вместе с этим выросли и риски.

Хорошей практикой в таких случаях считается снижение уровня своего риск-профиля. С ОФЗ или с каким-нибудь выпуском РЖД будет порядок, но вот с ВДО уже стоит быть осторожнее.

Индекс гособлигаций RGBI сначала начал расти, но сигнал к повышению ставки вернул его вниз. 119 пунктов и может пойти ниже при повышении ставки, хотя уже сейчас заложено, что ставку могут поднять, но в облигациях много денег сейчас, поэтому просадки выкупаются активно.

Ниже стоимость облигаций — выше доходность, тут всё предельно очевидно. Но в разных выпусках разных эшелонов коррекция может продолжаться и далее. Риски у сильно закредитованных эмитентов выросли, да и в целом хорошей практикой будет понижение своего аппетита к рискам. Если раньше бодны с рейтингом BB+ казались ок, теперь-то даже BBB+ уже не выглядят даже как почти ок. Дорогие деньги с нами надолго, хотя купоны 19–20% появляются крайне редко и в лесенках.

Даже свежие облигации можно купить с дисконтом, а вот флоатеры держатся благодаря плавающей ставке с привязкой к ставке ЦБ или RUONIA.

Из флоатеров можно ещё посмотреть на свежий выпуск Биннофанм, например. Или выпуск АФК Системы. С постоянным купоном мне нравится последний выпуск Интерлизинга или Энерготехсервиса, а также в подборке от аналитиков РБК хороший набор. Обязательно стоит как минимум задуматься о замещайках.

Акции

Коррекцию ждали долго, она наконец-то случилась. Наш рынок изолирован, физлица делают 80%+ объёмов, нерезидентов нет, а юрлица не спешат возвращаться в акции, потому что им важнее защитить капитал. Они выбирают валюту, золото и не высовываться.

Осенью нерезиденты продавали большие объёмы, а теперь деньги сосредоточены в облигациях и фондах денежного рынка, так что наконец-то прорвало.

Но альтернативы есть далеко не у всех. Выйти из РФ и зайти в США так просто могут далеко не только лишь все. И тут в дело вступает иранский сценарий, он же турецкий. Нужно только инфляцию до 50% в год разогнать. Акции выступают защитой от девальвации, куда доллар, туда и индекс. Но компании платят дивиденды, так что индекс сначала упадёт, но рано или поздно снова начнётся рост. Возможно, падать будет долго — до лета, например.

Помним о том, что бизнесу сложнее развиваться, поскольку придётся привлекать более дорогие деньги. Сильнее скажется на тех, кто сильнее закредитован, рефинансирование долга будет дороже. Также стоит помнить, что высокая ставка смещает фокус инвесторов с акций на депозиты и облигации, так что приток капитала на рынок акций снизился.Но помним, что наш рынок — песочница. Ну и нужно искать бенефициаров повышения ставки. Кто приходит в голову? В первую очередь — Московская биржа.

Многие компании смотрят в сторону IPO как на возможность получить просто деньги, необходимые для развития. Просто потому что кредиты и облигации — дорого.

Рубль, доллар

Чем выше ставка, тем недоступнее становится национальная валюта, что ведёт к её удорожанию. Но это же рубль, поэтому с ним что угодно может случиться. У нас на рубль влияет торговый баланс и указания продавать валютную выручку. ЦБ держит в рукаве ещё валютные интервенции, но это на крайний случай.

Лично я предпочитаю замещающие облигации бумажным долларам. Но это уж личное дело каждого, основанное на вере, интуиции, опыте и советах сына маминой подруги.

Жёсткая ДКП (звучит как БДСМ) может повлиять на курс краткосрочно, но не оставить падение рубля при гигантском росте денежной массы. Короче говоря, курс ограничен только фантазией каждого отдельного гражданина. Будет подарок в виде укрепления рубля — нужно пользоваться. Не будет — радоваться тому, что есть. Громко говорят про то, что до выборов будет курс ниже 100, а потом — не будет.

Депозиты, кредиты

Тут всё максимально прозрачно. При повышении ставки ЦБ растут ставки и по вкладам, и по кредитам. Любители жить в кредит будут беднеть, любители сберегать будут богатеть. В цифрах, так-то все будут беднеть из-за инфляции. Спасибопожалуйста, никаких секретов от вас у меня нет.

Недвижимость

Льготникам начали прикручивать гайки, так что есть вероятность коррекции цен, которые поднялись на старых условиях, когда в последний вагон вскакивали все, кто ещё мог. Но это первичка. В данный момент цены первички на исторических максимумах.

Вторичка-то уже давно недоступна в кредит из-за высоких ставок. Неподъёмные 15–25%. Но дело в том, что мало кто хочет продавать с дисконтом. Так что снижение цен будет долгим, болезненным и может быть даже и не будет.

Что, всё?

Да, высокие ставки с нами надолго. Идеальнее всего будет повышать свои доходы и сберегать деньги в надёжных инструментах.

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