Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Мосбиржа в ноябре: инвесторы выбирают облигации и фонды денежного рынка, растут объёмы торгов золотом

Мосбиржа поделилась итогами ноября 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель ноябрьского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню ноябрь с октябрём, так проще оценить динамику.
21
Мосбиржа в ноябре: инвесторы выбирают облигации и фонды денежного рынка, растут объёмы торгов золотом
Фото: Мосбиржа

На время высокой ключевой ставки ЦБ объёмы в акциях продолжают падать, но в ноябре упали объёмы и в облигациях на ожиданиях поднятия ключевой ставке в середине декабря. Даже золото стали покупать меньше, чем в октябре, который стал рекордным за год. Всё в Ликвидность!

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам ноября 2023 года достигло 29,2 млн (+0,7 млн за ноябрь), ими открыто 50,5 млн счетов (+1 млн счетов за ноябрь), а всего с начала года пришло около 6 млн человек. Пришли-то они пришли, а толку-то! Взрывного роста нет третий месяц подряд. Объём вложений частных инвесторов на рынке облигаций в ноябре составил 66,4 млрд рублей, на рынке акций – 22,2 млрд рублей, в БПИФы – 40,6 млрд рублей. Наибольший интерес частные инвесторы в ноябре 2023 года проявили к ОФЗ, замещающим облигациям и еврооблигациям Минфина.

Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, в ноябре составило 3,7 млн человек (3,6 млн в октябре). Растёт количество активных инвесторов, а ноябрь снова стал рекордным. Я, один из этих 3 млн людей, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Доля частных инвесторов в торгах на фондовом рынке в ноябре в этот раз почти не изменилась и составила 80,2% (в октябре 80%). Физлица на время охладели к акциям, больше вкладывая в облигации и фонды. Привет, LQDT и другие фонды денежного рынка.

Количество квалифицированных инвесторов достигло 660 тысяч — 1,9% от общего числа клиентов, у них 73% активов.

Общий объём торгов в ноябре прилично упал на 6,9% и составил 126,1 трлн рублей (135,5 трлн в октябре).

Данные: https://www.moex.com/a1718
Данные: https://www.moex.com/a1718

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями упал на 4,9% и составил 2 131 млрд рублей (2 241 млрд рублей в октябре). Это 1,69% всего объёма. Не помогли ни ожидания дивидендов, ни новые IPO Евротранса и Южуралзолота, про которые я писал в своём канале, но не участвовал. Вот скоро будет IPO Совкомбанка, в нём буду участвовать.

Индекс то растёт, то падает в узком коридоре. Самыми популярными акциями остаются всё те же Сбер и Газпром. Как всегда.

Народный портфель (топ-10 акций по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: акции Сбербанка (ао 30,1% и ап 7,3%), Газпрома (15,5%), ЛУКОЙЛа (14,4%), Сургутнефтегаза-ап (6,7%), Норникеля (6,5%), Роснефти (5,9%), Яндекса (5,8%), НОВАТЭКа (3,8%) и Магнита (3,8%). Магнит дивиденды объявил долгожданные. Топ не изменился по сравнению с октябрём.

Объём торгов облигациями почти не изменился (-1%) и составил 2 553 млрд рублей (2 588 млрд в октябре). Облигации снова обошли акции и фонды по объёму. Доля от всех торгов — 2%.

Размещений было много, но интересное нужно было ещё найти. На мой взгляд, хорошие выпуски вышли у МК Лизинга, Интерлизинга, Аэрофьюэлз. Я поучаствовал в этих размещениях.

Срочный рынок снизился на 15% и составил 7,4 трлн рублей (8,8 трлн рублей в октябре) или 5,9% всего объёма. Играют в основном на рубль против доллара и юаня, а также на газ и индексы.

Валютный рынок вырос на 6,7% и составил 32,9 трлн рублей (32,9 трлн рублей в октябре). Это 27,8% объёма. Рост отличный, объёмы всё огромные. Рубль в ноябре укреплялся, экспортёры продают выручку, а иметь в портфеле валюту — идея весьма здравая, нужно только купить её как можно дешевле.

Денежный рынок упал на 11,3% и составил 76,5 трлн рублей (86,3 трлн рублей в октябре). 60,7% от всего объёма. Все деньги тут, а частные инвесторы могут участвовать в нём через фонды денежного рынка (так и делают).

Рынок золота и других металлов. В этом году очень сильно выросли объёмы торгов золотом и другими металлами. Ноябрь — не исключение. Правда объём упал на 20%.

Объём торгов составил 51 млрд рублей (64 млрд рублей в сентябре), в том числе объём торгов золотом – 50 млрд рублей. Уже 10 месяцев подряд держатся высокие объёмы торгов золотом, закупка продолжается. Золото считается защитным активом, который поможет при девальвации рубля.

Что в итоге?

Ключевая ставка ЦБ снова будет подниматься по мнению экспертов. В ноябре инвесторы снова смотрели на акции не так активно, как на фонды денежного рынка и облигации, оно и понятно. Доходности там высокие. Индекс бы и рад расти, но в акции стали вливать меньше денег. А они и так уже дорогие. Очень активно продолжают брать золото. Если смотреть на индекс RTS, то в долларах наш индекс в данный момент падает, в рублях тоже, там ещё сильная волатильность по широкому коридору, по RTS примерно такая же ситуация, подкрепляемая волатильностью курса рубля. Об этом я писал подробнее тут.

Синий — индекс RTS, золотой — индекс Мосбиржи:

Мосбиржа поделилась итогами ноября 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего.-3

Всё ещё подавляющее большинство торгов на фондовом рынке ведётся физлицами — 80% всего объёма. Но поведение в ноябре изменилось, акции уже не котлетят как не в себя. Чтобы индекс пошёл дальше в гору, нужно смягчение ДКП, ну а также существенную поддержку индексу всегда оказывают дивиденды. Скоро будут от Лукойла, а потом и до рекордных дивидендов Сбера дотянем.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управленческий учет

    Как повысить рентабельность? 5 стратегий

    Рентабельность отражает, насколько эффективно работает бизнес. Чем выше значение, тем лучше. Чтобы повысить рентабельность, для начала нужно определить, какие виды доходов и расходов есть на предприятии. Второй шаг — наладить их учёт.

    Как повысить рентабельность? 5 стратегий
    7
    Логотип Skillfaсtory
    Skillfaсtory

    Где найти программиста 1С: лайфхаки по поиску специалиста и оформлению сотрудничества

    Найти программиста 1С — задача со звездочкой. Разбираемся в методах поиска и в том, нужно ли нанимать разработчика в штат.

    Где найти программиста 1С: лайфхаки по поиску специалиста и оформлению сотрудничества
    1
    296

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Должен ли сотрудник получить зарплату, находясь в отпуске?

    Добрый день! Можно ли сотруднику не выплачивать зп за первую половину месяца, если он сейчас находится в отпуске? До отпуска отработал всего 2 дня и хочет получить всю зарплату в конце месяца.

    14
    Логотип Qugo
    Qugo
    Самозанятые

    Ответственность самозанятого за невыставленный чек

    Плательщики НПД сами декларируют свой доход. И делают они это через приложение «Мой налог» путем выставления чека. Если самозанятый не выставит чек или аннулирует — ФНС может оштрафовать его.

    Ответственность самозанятого за невыставленный чек
    28
    Пользователи интернета

    Пользователям Госуслуг разрешат участвовать в распределении бюджетных средств

    Жители страны смогут на Госуслугах проголосовать за проект, который нужно профинансировать из местного бюджета. Сейчас программа тестируется в трех регионах.

    2
    30
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    Психология для бухгалтера

    Вышел из Египта, но Египет не вышел из меня😉 Пустыня рутины и выгорания

    Бывало вечером, когда сидишь за столом с семьей, а мысли, еще хуже — глаза и пальцы заняты работой. Это может быть и в выходной, и во время отпуска. «Я ушел с работы, но работа из меня не вышла». Знакомое состояние❓

    6
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Интервью

    Инструменты PR для бухгалтерских, консалтинговых, аудиторских и юридических компаний. Взрывной PR

    Об этом и многом другом вы узнаете из моего нового видео-подкаста с Романом Масленниковым, генеральным директором PR-агентства «Взрывной PR».

    11

    Записи вебинаров

    700
    Новые видео от экспертов каждый день
    Подотчет, командировки

    Подотчетные суммы не облагаются НДФЛ, если к авансовому отчету приложены правильные подтверждающие документы

    Получив наличные под отчет, сотрудник должен отчитаться за них не позднее 3 рабочих дней после истечения срока, на который ему выданы эти деньги. Надо составить авансовый отчет и приложить к нему подтверждающие документы.

    2
    108
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы. Подготовим вас к изменениям-2024!

    Скидки до 80% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров. Успейте записаться по самым выгодным ценам до 15 декабря.

    🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы. Подготовим вас к изменениям-2024!
    64
    Налог на сверхприбыль

    Участники ОЭЗ тоже платят налог на сверхприбыль

    Организации из особых экономических зон не освобождены от налога на сверхприбыль.

    66
    Логотип EXOcredit
    EXOcredit
    Кредитование

    От нуля до героя: истории успеха предпринимателей, которые грамотно использовали кредиты

    Предпринимательский путь часто представляет собой американские горки, наполненные испытаниями и триумфами, и для многих способность ориентироваться в финансовом ландшафте является ключевым фактором в достижении статуса героя. Путь от идеи к процветающему бизнесу часто требует финансового топлива.

    23
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Право

    Добро и зло, и я. То ли злой, то ли добрый

    Как юрист я всегда на стороне добра. Нет, я вас обманул. Сегодня я был на стороне зла. Мне так сказали.

    32
    151
    Регистрация и ликвидация бизнеса

    Юрадрес нужен, чтобы отправлять туда письма и проводить обыски. Отменять его не будут

    Отказ от адреса юрлица влечет риски и угрозы, касающиеся реализации мер государственного контроля, заявляет Минфин в ответ на предложение вместо юрадреса использовать института агента-регистратора.

    2
    177
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Мосбиржа в ноябре: инвесторы выбирают облигации и фонды денежного рынка, растут объёмы торгов золотом

    Мосбиржа поделилась итогами ноября 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель ноябрьского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню ноябрь с октябрём, так проще оценить динамику.

    Мосбиржа в ноябре: инвесторы выбирают облигации и фонды денежного рынка, растут объёмы торгов золотом
    21
    Уведомление по ЕНП

    ФНС не откажется от уведомлений по ЕНП на имущественные налоги бизнеса

    Налог на имущество по кадастровой стоимости, транспортный и земельный налог бизнесу налоговики начисляют самостоятельно. Но все равно требуют уведомления по ЕНП на эти налоги.

    3
    138
    Логотип motaev
    motaev
    Менеджмент

    Усугубление сложности повышения ПИТ. Преодоление проблемы

    Ещё ранее в статье «Управленческий труд» я указал, что управленческий труд, в свою очередь, заключается в выполнении интеллектуальных задач по управлению потоком задач.

    12
    Логотип Владимир Туров
    Владимир Туров
    Защита персональных данных

    С февраля 2024 года за утечку персональных данных штраф до 500 млн рублей

    По новому законопроекту, за неправомерное использование персональных данных предусмотрены штрафы до 500 млн рублей. Начиная с февраля 2024 года, власти усиливают контроль и наказания за утечки данных.

    173
    Бесплатно с Отчетность в СФР

    Что изменится в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году

    Сдавать ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо будет чаще и с новыми кодами.

    Что изменится в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году
    377
    Логотип Аркадий Брызгалин
    Аркадий Брызгалин

    СКЭС Верховного Суда РФ пересматривает спор о банковских комиссиях

    По делу № А14-2462/2022 Верховный Суд РФ пересмотрел спор общества с банком о размере комиссий, подчеркнув важность добросовестности банков при их установлении. Ранее принятое решение отменено, дело направлено на повторное рассмотрение.

    68
    Логотип Владимир Туров
    Владимир Туров
    Интернет и IT

    Приказ о полной «зачистке» интернета. Новый приказ Минцифры и Роскомнадзора

    Новый приказ Минцифры и Роскомнадзора вводит строгие ограничения в российском интернете, направленные на блокировку доступа к вражеским сайтам и информации о методах обхода цензуры, включая использование VPN. Это мера отражает новый уровень контроля над информационным пространством в стране.

    4
    206