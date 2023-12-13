Мосбиржа в ноябре: инвесторы выбирают облигации и фонды денежного рынка, растут объёмы торгов золотом

Мосбиржа поделилась итогами ноября 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель ноябрьского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню ноябрь с октябрём, так проще оценить динамику.

На время высокой ключевой ставки ЦБ объёмы в акциях продолжают падать, но в ноябре упали объёмы и в облигациях на ожиданиях поднятия ключевой ставке в середине декабря. Даже золото стали покупать меньше, чем в октябре, который стал рекордным за год. Всё в Ликвидность!

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам ноября 2023 года достигло 29,2 млн (+0,7 млн за ноябрь), ими открыто 50,5 млн счетов (+1 млн счетов за ноябрь), а всего с начала года пришло около 6 млн человек. Пришли-то они пришли, а толку-то! Взрывного роста нет третий месяц подряд. Объём вложений частных инвесторов на рынке облигаций в ноябре составил 66,4 млрд рублей, на рынке акций – 22,2 млрд рублей, в БПИФы – 40,6 млрд рублей. Наибольший интерес частные инвесторы в ноябре 2023 года проявили к ОФЗ, замещающим облигациям и еврооблигациям Минфина.

Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, в ноябре составило 3,7 млн человек (3,6 млн в октябре). Растёт количество активных инвесторов, а ноябрь снова стал рекордным. Я, один из этих 3 млн людей, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Доля частных инвесторов в торгах на фондовом рынке в ноябре в этот раз почти не изменилась и составила 80,2% (в октябре 80%). Физлица на время охладели к акциям, больше вкладывая в облигации и фонды. Привет, LQDT и другие фонды денежного рынка.

Количество квалифицированных инвесторов достигло 660 тысяч — 1,9% от общего числа клиентов, у них 73% активов.

Общий объём торгов в ноябре прилично упал на 6,9% и составил 126,1 трлн рублей (135,5 трлн в октябре).

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями упал на 4,9% и составил 2 131 млрд рублей (2 241 млрд рублей в октябре). Это 1,69% всего объёма. Не помогли ни ожидания дивидендов, ни новые IPO Евротранса и Южуралзолота, про которые я писал в своём канале, но не участвовал. Вот скоро будет IPO Совкомбанка, в нём буду участвовать.

Индекс то растёт, то падает в узком коридоре. Самыми популярными акциями остаются всё те же Сбер и Газпром. Как всегда.

Народный портфель (топ-10 акций по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: акции Сбербанка (ао 30,1% и ап 7,3%), Газпрома (15,5%), ЛУКОЙЛа (14,4%), Сургутнефтегаза-ап (6,7%), Норникеля (6,5%), Роснефти (5,9%), Яндекса (5,8%), НОВАТЭКа (3,8%) и Магнита (3,8%). Магнит дивиденды объявил долгожданные. Топ не изменился по сравнению с октябрём.

Объём торгов облигациями почти не изменился (-1%) и составил 2 553 млрд рублей (2 588 млрд в октябре). Облигации снова обошли акции и фонды по объёму. Доля от всех торгов — 2%.

Размещений было много, но интересное нужно было ещё найти. На мой взгляд, хорошие выпуски вышли у МК Лизинга, Интерлизинга, Аэрофьюэлз. Я поучаствовал в этих размещениях.

Срочный рынок снизился на 15% и составил 7,4 трлн рублей (8,8 трлн рублей в октябре) или 5,9% всего объёма. Играют в основном на рубль против доллара и юаня, а также на газ и индексы.

Валютный рынок вырос на 6,7% и составил 32,9 трлн рублей (32,9 трлн рублей в октябре). Это 27,8% объёма. Рост отличный, объёмы всё огромные. Рубль в ноябре укреплялся, экспортёры продают выручку, а иметь в портфеле валюту — идея весьма здравая, нужно только купить её как можно дешевле.

Денежный рынок упал на 11,3% и составил 76,5 трлн рублей (86,3 трлн рублей в октябре). 60,7% от всего объёма. Все деньги тут, а частные инвесторы могут участвовать в нём через фонды денежного рынка (так и делают).

Рынок золота и других металлов. В этом году очень сильно выросли объёмы торгов золотом и другими металлами. Ноябрь — не исключение. Правда объём упал на 20%.

Объём торгов составил 51 млрд рублей (64 млрд рублей в сентябре), в том числе объём торгов золотом – 50 млрд рублей. Уже 10 месяцев подряд держатся высокие объёмы торгов золотом, закупка продолжается. Золото считается защитным активом, который поможет при девальвации рубля.

Что в итоге?

Ключевая ставка ЦБ снова будет подниматься по мнению экспертов. В ноябре инвесторы снова смотрели на акции не так активно, как на фонды денежного рынка и облигации, оно и понятно. Доходности там высокие. Индекс бы и рад расти, но в акции стали вливать меньше денег. А они и так уже дорогие. Очень активно продолжают брать золото. Если смотреть на индекс RTS, то в долларах наш индекс в данный момент падает, в рублях тоже, там ещё сильная волатильность по широкому коридору, по RTS примерно такая же ситуация, подкрепляемая волатильностью курса рубля. Об этом я писал подробнее тут.

Синий — индекс RTS, золотой — индекс Мосбиржи:

Всё ещё подавляющее большинство торгов на фондовом рынке ведётся физлицами — 80% всего объёма. Но поведение в ноябре изменилось, акции уже не котлетят как не в себя. Чтобы индекс пошёл дальше в гору, нужно смягчение ДКП, ну а также существенную поддержку индексу всегда оказывают дивиденды. Скоро будут от Лукойла, а потом и до рекордных дивидендов Сбера дотянем.

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