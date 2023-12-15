Святой рандом декабря. GAZP (дивидендные акции Газпрома)

Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на второй сезон (2023 год) составлен из очищенного от расписок и некоторых акций IRDIVTR — индекса дивидендных акций РФ, к которому добавлены ещё несколько компаний. Всего 32 компании.

Итак, список такой: Алроса, Башнефть, Газпром, Газпром Нефть, ИнтерРАО, Лукойл, Магнит, ММК, Мосбиржа, МТС, НКНХ, НЛМК, НМТП, Новатэк, Норникель, ОГК-2, Полюс золото, Роснефть, Россети Центр и Приволжье, Ростелеком, РусГидро, Сбербанк, Северсталь, Система, Сургутнефтегаз, Татнефть, Таттелеком, ТМК, Фосагро, ЦМТ, Черкизово, Юнипро.

Правила простые:

ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже выпадали во втором сезоне: Газпром Нефть, Магнит, Черкизово, Алроса, РусГидро, ФосАгро, Башнефть, Новатэк, ММК, НКНХ, НЛМК.

Случилось то, чего я боялся больше всего. В декабре случайной компанией оказался Газпром. Акции Газпрома у меня в портфеле уже были, теперь стало чуть больше. На этом второй сезон окончен, в январе будет третий — не пропустите.

Акции Газпрома торгуются на данный момент примерно по 160–165 рублей, в лоте 10 штук. Таким образом, на отведённую под святой рандом сумму можно купить 3 лота, что я и сделал.

Инвестиционный бюджет в декабре в большей степени идёт на замещайки — считаю, что очень важно иметь в портфеле валютные инструменты. Также беру Парус и облигации, например, свежие Биннофарм и Энерготехсервис. Кроме того, в декабре IPO Совкомбанка — тоже дело затратное.

Что такое Газпром?

Газпром — энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы Газпром. Непосредственно Газпром осуществляет только продажу природного газа и сдаёт в аренду свою газотранспортную систему. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

Доля Газпрома в мировых запасах газа составляет 16%, в российских — 71 %. На Газпром приходится 12 % мировой и 68 % российской добычи газа. Занимал семнадцатое место в списке крупнейших энергетических компаний, уже не занимает.

Хороший рандом?

Да тут смотря с какой стороны на это посмотреть. Прямо сегодня — нет. В перспективе — с высокой степенью вероятности да. Тут даже сын маминой подруги в курсе, что Газпром экспортировал газ в Европу, а теперь экспорт очень сильно сократился. Кроме того, цены на газ падают, но они вообще постоянно то падают, то снова растут.

Взглянем просто на свежую отчётность за 1П2023, чтобы оценить масштабы бедствия.

Выручка снизилась на 41% и составила 4,1 трлн рублей. Прибыль от снизилась на 71% до 745 млрд рублей. Финансовые доходы упали на 89% и составили 215 млрд рублей. Финансовые расходы снизились на 46% до 776 млрд рублей. Чистая прибыль уменьшилась на 88% и составила 296 млрд рублей. Бу! Страшно? Конечно, страшно, но не стоит забывать, что 1П2022 было просто сверхприбыльним, там денег было столько, что даже представить сложно. По сравнению с 1П2021 Чистая прибыль упала не в 11 раз, а всего в 3,3.

Газпром, в основном продающий газ по трубам, переориентируется, но потеря европейского рынка крайне серьёзная. Так что в ближайшие годы будут строить новые трубопроводы и морозить больше газа в СПГ. А, ну и внутренние продажи.

Что хорошо, долговая нагрузка пока что ещё невысокая, а нефтяная дочка стабильно приносит хорошую прибыль. Чистый долг / EBITDA на 1П2023 был 1,9. Будет расти, полагаю, и вполне уверенно, может дорасти до 2,5. Но это уже история про дивиденды.

Дивиденды Газпрома

Ну вот и до самого интересного добрались. По дивполитике Газпром платит дивиденды при показателе Чистый долг / EBITDA ниже 2,5. «Возможное изменение долговых метрик не должно повлиять на предложения руководства Газпрома по дивидендам», — заявил на днях финансовый директор Газпрома Садыгов. Но они даже если и будут, то небольшими.

До известной истории 2022 года Газпром стабильно платил 5–6%. 2022 год стал уникальным с любой точки зрения. Компания очень много заработала, но очень много потеряла. В 2023 дивидендов не было, ничего удивительного. Тут всё должно очень хорошо сложиться: цены на газ, рост продаж, завершение строительство трубопроводов, СПГ, внутреннее потребление. В ближайшей же перспективе Газпром будет покупать бразильцев, а не платить высокие дивиденды. Компания на будущее, и то есть компании поинтереснее, как мне кажется. Остаётся только вера в то, что рандом что-то знает. Как и всегда.

На этой газовой ноте приглашаю подписываться на мой телеграм-канал. Там я рассказываю про инвестиции, финансы и недвижимость.