Стабильный рубль, ключ 16%, IPO Совкомбанка, льготные ипотеки, новые облигации, дивиденды. Воскресный инвестдайджест

Рубль перестал укрепляться отрицательно и укрепился положительно, прошло IPO Совкомбанка, а IPO Мосгорломбарда перенесли, льготникам вкрутили гайки по самые помидоры, индекс колбасит, выходят новые выпуски облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

Рубль стабилен

За эту неделю курс упал с 91,89 до 90,27 рубля за доллар. Кажется, нашли на какое-то время баланс благодаря обязательным продажам валютной выручки экспортёрами. Пока что фиксируем стабильность.

Несмотря на падение цен нефти, рубль пока держится в районе 90. Ну да курс у нас регулируемый, так что при необходимости внесут корректировки. До марта экспортёры будут продолжать продавать валюту, хотя и спрос на неё под конец года тоже растёт. Может пойти и вверх, и вниз в декабре. Если вниз, нужно пользоваться, потому что потом всё равно вверх.

Эксперты видят курс до конца года в коридоре от 88 до 95 рублей за доллар, я же вижу, что надо продолжать закупаться замещайками.

Индекс опять падает

Индекс Мосбиржи снизился с 3 080 до 3 033 пунктов. В четверг даже валился ниже 3 000, но оптимизма добавил спич Набиуллиной, что зима близко, а точнее разворот ДКП.

Индексу будет тяжело, пока ключевая ставка высокая, а нефть дешёвая. Но все понимают, что это не навсегда. Индексу некуда будет деваться, но потом, не сейчас. Радует обилие дивидендов и оптимизм физлиц.

Оптимизма по акциям пока нет. Миллиарды рублей инвесторы отправляют в LQDT и бонды, как минимум до февраля-марта будут продолжать это делать.

16%

Набиуллина объявила ставку на ближайшие 2 месяца. Я писал большой материал: Ключевая ставка ЦБ снова поднялась. 15% → 16%. Что это значит? Читайте. ФРС же свою ставку снова оставил на месте в пределах 5,5%.

IPO Совкомбанка и Мосгорломбарда

Я поучаствовал в IPO Совкомбанка, моя заявка исполнилась частично, как и у всех, кто подавал на 800+ акций. Чем больше заявки были, тем меньше аллокация. Не обманули и не обидели самых маленьких — спасибо. По самым крупным заявкам аллокация была 3%, в среднем — около 7–8%. Мне этот банк нравится, акции взял с долгосрочными целями. Из 5 000 дали 2 200 (на 25 300 рублей).

Мосгорломбард на своём IPO не смог собрать заявок даже по нижней границе, так что продлил. Я в этом цирке не участвую, компания мне абсолютно не нравится, писал подробно. Кроме того, видна была работа агентства, которое покупало обзоры и бомбило комментариями от фейков о том, какое же хорошее будет IPO, какая классная компания, что там же золото, бла бла бла. К вопросу о том, стоит ли верить тому, что пишут в этих ваших интернетах. Для меня Мосгорломбард навсегда отправляется в список того, к чему нельзя прикасаться, чтобы не испачкаться. Мерзкая конторка.

Финальные дивиденды года

Отсёкся Лукойл, а также ряд других компаний, осталось до конца года совсем мало. Все они — настоящие любители Нового Года и подарков под ёлку, писал про них отдельный предновогодний пост.

Также после того, как я написал крутой пост о том, почему все так любят дивиденды, история получила неожиданное продолжение. Мой товарищ Капитан с морковкой на юзерпике провёл крутое исследование, чтобы доказать, что дивиденды любят не просто так, обязательно читайте и подписывайтесь.

Дивиденды под ёлку:

На следующий год есть интересные прогнозы. Можно посмотреть, какие эксперты ожидаю дивиденды в следующем году:

5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС

Топ-10 дивидендных акций 2024 от аналитиков Газпромбанка

Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber SIB

Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

Новые облигации

Разместились/собрали заявки: Россети, Эр-Телеком, МСБ-Лизинг, ГФН, ВИС, Энерготехсервис, Росагролизинг, ИЭК, Биннофарм и другие. Я поучаствовал в ЭТС и Биннофарме. Хорошие компании, но выпуски разные по параметрам от слова совсем. И продолжаю покупать LQDT.

Также на очереди: Соби, Унител, ЛК Эволюция, и другие. Маловато смельчаков, но есть. Что-то интересное напишу-разберу, не пропустите.

Индекс RGBI за неделю упал на 1% с 120,23 до 119,04. Новый ключ не сильно, но повлиял.

Удар по льготникам

Банк России поддержал меры, которые готовит правительство по изменению параметров льготной ипотеки. Они приведут к охлаждению спроса, заявила Набиуллина.

Предлагается поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%, сократить максимальный размер кредита для Москвы, СПб и областей c 12 млн до 6 млн, снизить предельную величину субсидий, получаемых банками, ограничить возможности получения сразу нескольких льготных кредитов, ограничить размер предельной долговой нагрузки заемщика до 50%.

Довольно серьёзные меры, которые точно охладят спрос. А вот снизятся ли цены — это мы узнаем позже. Пока они на исторических максимумах.

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