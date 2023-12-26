Замещающие облигации: какие есть, какая доходность, когда их отберут, а доллар запретят?

Хорошей практикой инвесторов в России считается покупка валюты. Да ладно инвесторов, даже те, кто никогда не знал про инвестиции, с незапамятных времён знают, что доллар под подушкой лучше рубля на счету в банке, который закроют, а деньги отнимут. Конечно, всё именно так и произойдёт, а сегодня — замещающие облигации.

Замещающие облигации — это облигации российских компаний, выпущенные взамен еврооблигаций. Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в иностранной валюте, но торговать ими и получать купоны нужно в рублях по курсу ЦБ. Это снимает зарубежные инфраструктурные риски. Сами замещайки аналогичны евробондам. Существуют как долларовые (чаще), так и евровые (реже).

Они не снимают риски, что будет два курса: «настоящий» и «нарисованный центробанком». О том, как это бывает и какова вероятность, лучше прочитать тут. Впрочем, любые мнения по поводу двойного и даже тройного курса можно влепить в комментарии.

На замещайках действует ЛДВ, что крайне важно в связи с тем, что налог будет считаться по ценам покупки и погашения (или продажи) в рублях по курсам ЦБ. Налог при продаже или погашении (если без ЛДВ) будет по рублёвым ценам покупки и продаже или, соответственно, погашения.

На самом деле, инвестиции в акции тоже защищают от девальвации. К примеру, с начала года IMOEX вырос на 48%, а RTS вырос на 8%. 8% — это доходность в долларах того же самого, что 48% в рублях. Да-да, наш индекс ходит за курсом доллара, кто бы сомневался. Но при этом даже его опережает.

Но вернёмся к замещайкам. Есть у них особенности по сравнению с евробондами. Например, волатильность выше, а также следование за курсом. Как вам такое: я купил замещающую облигацию Газпром Капитал при курсе доллара 100 рублей, отдал за неё 72 000 рублей (72%). При курсе 90 рублей она стоит 75 000 рублей (83%). Это ненормальная ситуация для евробондов, но замещайки инвесторы используют по-другому.

Вот, к примеру, про ЗО31-1-Д я писал, она тогда стоила 75%, я брал даже дешевле.

Что вообще есть?

Пока мало что, но есть одно но. Российские юридические лица, имеющие обязательства по евробондам, должны до 1 января 2024 года разместить замещайки. Эмитенты, которые уже имеют выпуски ЗО, могут осуществлять дополнительные выпуски неограниченное число раз. Объём выпуска должен быть равен объёму замещаемого выпуска евробондов.

Уже заместились: Газпром Капитал, Лукойл, ММК, ФосАгро, Борец, СКФ, ПИК, Металлоинвест, Совкомбанк. Всего 30 или около того выпусков, включая два перпа от Газпром Капитал. ГТЛК, кстати, но там доходности не отображаются, криво перенесли.

Норникель, кстати, уже начал замещение 5 декабря, сбор заявок до 20 декабря. А если говорить про меня лично, то у меня в портфеле присутствуют выпуски Газпром Капитал ЗО31-1-Д и БЗО26-1-Е.

Кого ждём: Сбербанк, ВТБ, НЛМК, Алроса и многие-многие другие эмитенты. Еврооблигации со сроком погашения после 1 января 2024 года имеют также такие эмитенты, как РЖД, Альфа, Алроса, ТМК, Сибур, ВЭБ и другие. А также ОФЗ.

Какие доходности?

В зависимости от эмитента и срока, доходности в среднем от 5% до 7%. Есть повыше, есть пониже. Сроки в среднем до 8 лет, но есть и Газпром Капитал до 2034 и 2037 годов.

Доходности коррелируют со ставкой ФРС. Она сейчас 5,5%. Наша ставка ЦБ обычно складывается из ставки ФРС и премии к инфляции, так что 16%. В замещайках всё меняется довольно быстро, особенно когда быстро меняется курс доллара.

Но печально то, что премия к трежериз практически отсутствует или очень мала. Тут ещё сыграл курс доллара к рублю. И может продолжить играть. Рынок замещаек в данный момент готов принять невысокую доходность, но в долларах, на ожидании того, что рубль будет ослабевать. Кроме того, важный момент: при замещении облигаций их владельцы, исходя из предыдущего опыта, готовы продавать их с дисконтом, так как сами покупали их с большим дисконтом в виде евробондов. Но этого может и не произойти, конечно, а может произойти что-то другое. Но точно замещайки не будут вести себя так же, как вели себя евробонды.

Таким образом, замещающие облигации — великолепный инструмент со своими особенностями, привязанный к валюте, да ещё и имеющие в ней доходность. Но только до тех пор, пока замещайки не отберут, доллар не запретят, ну или пока не сделают два–три разных курса.

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