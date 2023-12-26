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Инвестиции

Топ-10 облигаций с доходностью до 17%+ от эмитентов с высоким рейтингом

Ключевая ставка 16%, доходность ОФЗ 12–13%, а по вкладам можно зафиксировать доходность 15% и выше. Как быть? Если верить, что разворот ДКП произойдёт в ближайший год, то разумно обратить внимание на надёжных эмитентов облигаций с постоянным купоном, которые дадут высокую купонную доходность, а на смягчении ДКП подорожают, дав дополнительную доходность.
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Идея: до снижения КС получать высокую доходность купонами, при снижении КС до приемлемого уровня зафиксировать доходность в росте тела облигации. Для этого подойдут выпуски от 2 лет. Если КС не будет снижаться, доходность будет в районе 16%, а если снизится, то можно будет зафиксировать от 5% до 10% на росте тела. Нюансы: КС может и подняться, а эмитент может начать испытывать трудности.

Также можно посмотреть самые интересные на мой взгляд материалы про облигации и дивидендные акции:

  • Подборку облигаций от аналитиков РБК;

  • Замещающие облигации;

  • Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%;

  • 5 лучших дивидендных акций от аналитиков БКС.

Параметры облигаций: срок от 2 лет, купон постоянный, кредитный рейтинг компаний высокий, без Сегежи и М.Видео, без оферты, с амортизацией или без. Мой личный топ.

1. Интерлизинг 001Р-07 (ИнтЛиз1Р07), A-

Крупная частная лизинговая компания.

  • ISIN: RU000A1077X0

  • Дата погашения: 31.10.2026

  • Доходность к погашению: 17,26%

  • Купон: 16%, 12 раз в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

2. ХКФ Банк БО-04 (ХКФБанкБ04), BBB+

Хоум Банк, бывший Home Credit Bank — один из крупнейших банков в РФ.

  • ISIN: RU000A103760

  • Дата погашения: 01.06.2026

  • Доходность к погашению: 17,16%

  • Купон: 8%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Как видим, только у 2 из 8 выпусков доходность выше 17% Остальные ниже. Самое время напомнить о том, как важна диверсификация, а также о том, что у меня есть канал, на который приглашаю подписываться.

3. ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-01 (ГИДРОМАШ01), A- / A

Одна из ведущих компаний, специализирующаяся на комплексных поставках насосного, компрессорного и блочно-модульного технологического оборудования для предприятий нефтегазового комплекса, водоснабжения и водоотведения, атомной и тепловой энергетики, горнодобывающей промышленности и металлургии, судостроения и других отраслей.

  • ISIN: RU000A105Q89

  • Дата погашения: 25.12.2025

  • Доходность к погашению: 16,57%

  • Купон: 12%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

4. ВИС ФИНАНС БО-П04 (ВИС Ф БП04), A+

ВИС — российский многопрофильный холдинг и инвестор, реализующий крупные инфраструктурные проекты, ВИС Финанс — его финансовая часть.

  • ISIN: RU000A106EZ0

  • Дата погашения: 25.08.2026

  • Доходность к погашению: 16,4%

  • Купон: 12,9%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

5. Элемент Лизинг БО 001P-06 (ЭлемЛиз1P6), A

Крупная частная лизинговая компания.

  • ISIN: RU000A1071U9

  • Дата погашения: 02.10.2026

  • Доходность к погашению: 16,39%

  • Купон: 15,5%, 12 раз в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

6. Каршеринг Руссия 001P-02 (iКарРус1P2), A+

Лидер в сфере каршеринга в России.

  • ISIN: RU000A106A86

  • Дата погашения: 22.05.2026

  • Доходность к погашению: 16,24%

  • Купон: 12,7%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

7. Синара Транспортные Машины 1P2 (СТМ 1P2), A

СТМ осуществляет производство и продажу железнодорожной техники в России.

  • ISIN: RU000A103G00

  • Дата погашения: 22.07.2026

  • Доходность к погашению: 16,24%

  • Купон: 8,7%, 2 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

8. Практика ЛК (Ураллизинг) 001Р-02 (ПрактЛК1Р2), A

Крупная лизинговая компания из Екатеринбурга.

  • ISIN: RU000A1074N8

  • Дата погашения: 14.11.2026

  • Доходность к погашению: 16,18%

  • Купон: 15,7%, 12 раз в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

9. Борец Капитал 001Р-01 (БорецК1Р01), A+

Борец — вертикально-интегрированная компания нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти.

  • ISIN: RU000A105ZX2

  • Дата погашения: 19.03.2026

  • Доходность к погашению: 16,04%

  • Купон: 11,85%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

10. ВУШ БО 001P-02 (iВУШ 1P2), A-

Лидер кикшеринга в России, также есть электровелосипеды.

  • ISIN: RU000A106HB4

  • Дата погашения: 02.07.2026

  • Доходность к погашению: 16%

  • Купон: 11,8%, 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Сейчас мало размещений облигаций с фиксированным купоном, большинство эмитентов предпочитают флоатеры или лесенки. Если верить в то, что мы добрались до пика КС, то фиксированный купон сейчас уже выглядит предпочтительнее. Кроме веры, стоит также полагаться на финансовые отчёты и рейтинги надёжности. Всё ещё стоит придерживать свою планку риска пониже, избегая высокорискованных бумаг.

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Комментарии

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    Топ-10 облигаций с доходностью до 17%+ от эмитентов с высоким рейтингом

    Ключевая ставка 16%, доходность ОФЗ 12–13%, а по вкладам можно зафиксировать доходность 15% и выше. Как быть? Если верить, что разворот ДКП произойдёт в ближайший год, то разумно обратить внимание на надёжных эмитентов облигаций с постоянным купоном, которые дадут высокую купонную доходность, а на смягчении ДКП подорожают, дав дополнительную доходность.

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