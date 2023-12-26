Топ-10 облигаций с доходностью до 17%+ от эмитентов с высоким рейтингом

Идея: до снижения КС получать высокую доходность купонами, при снижении КС до приемлемого уровня зафиксировать доходность в росте тела облигации. Для этого подойдут выпуски от 2 лет. Если КС не будет снижаться, доходность будет в районе 16%, а если снизится, то можно будет зафиксировать от 5% до 10% на росте тела. Нюансы: КС может и подняться, а эмитент может начать испытывать трудности.
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Подборку облигаций от аналитиков РБК;
Замещающие облигации;
Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%;
5 лучших дивидендных акций от аналитиков БКС.
Параметры облигаций: срок от 2 лет, купон постоянный, кредитный рейтинг компаний высокий, без Сегежи и М.Видео, без оферты, с амортизацией или без. Мой личный топ.
1. Интерлизинг 001Р-07 (ИнтЛиз1Р07), A-
Крупная частная лизинговая компания.
ISIN: RU000A1077X0
Дата погашения: 31.10.2026
Доходность к погашению: 17,26%
Купон: 16%, 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: да
2. ХКФ Банк БО-04 (ХКФБанкБ04), BBB+
Хоум Банк, бывший Home Credit Bank — один из крупнейших банков в РФ.
ISIN: RU000A103760
Дата погашения: 01.06.2026
Доходность к погашению: 17,16%
Купон: 8%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
Как видим, только у 2 из 8 выпусков доходность выше 17% Остальные ниже. Самое время напомнить о том, как важна диверсификация, а также о том, что у меня есть канал, на который приглашаю подписываться.
3. ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-01 (ГИДРОМАШ01), A- / A
Одна из ведущих компаний, специализирующаяся на комплексных поставках насосного, компрессорного и блочно-модульного технологического оборудования для предприятий нефтегазового комплекса, водоснабжения и водоотведения, атомной и тепловой энергетики, горнодобывающей промышленности и металлургии, судостроения и других отраслей.
ISIN: RU000A105Q89
Дата погашения: 25.12.2025
Доходность к погашению: 16,57%
Купон: 12%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
4. ВИС ФИНАНС БО-П04 (ВИС Ф БП04), A+
ВИС — российский многопрофильный холдинг и инвестор, реализующий крупные инфраструктурные проекты, ВИС Финанс — его финансовая часть.
ISIN: RU000A106EZ0
Дата погашения: 25.08.2026
Доходность к погашению: 16,4%
Купон: 12,9%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
5. Элемент Лизинг БО 001P-06 (ЭлемЛиз1P6), A
Крупная частная лизинговая компания.
ISIN: RU000A1071U9
Дата погашения: 02.10.2026
Доходность к погашению: 16,39%
Купон: 15,5%, 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: да
6. Каршеринг Руссия 001P-02 (iКарРус1P2), A+
Лидер в сфере каршеринга в России.
ISIN: RU000A106A86
Дата погашения: 22.05.2026
Доходность к погашению: 16,24%
Купон: 12,7%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
7. Синара Транспортные Машины 1P2 (СТМ 1P2), A
СТМ осуществляет производство и продажу железнодорожной техники в России.
ISIN: RU000A103G00
Дата погашения: 22.07.2026
Доходность к погашению: 16,24%
Купон: 8,7%, 2 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
8. Практика ЛК (Ураллизинг) 001Р-02 (ПрактЛК1Р2), A
Крупная лизинговая компания из Екатеринбурга.
ISIN: RU000A1074N8
Дата погашения: 14.11.2026
Доходность к погашению: 16,18%
Купон: 15,7%, 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: да
9. Борец Капитал 001Р-01 (БорецК1Р01), A+
Борец — вертикально-интегрированная компания нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти.
ISIN: RU000A105ZX2
Дата погашения: 19.03.2026
Доходность к погашению: 16,04%
Купон: 11,85%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
10. ВУШ БО 001P-02 (iВУШ 1P2), A-
Лидер кикшеринга в России, также есть электровелосипеды.
ISIN: RU000A106HB4
Дата погашения: 02.07.2026
Доходность к погашению: 16%
Купон: 11,8%, 4 раза в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
Сейчас мало размещений облигаций с фиксированным купоном, большинство эмитентов предпочитают флоатеры или лесенки. Если верить в то, что мы добрались до пика КС, то фиксированный купон сейчас уже выглядит предпочтительнее. Кроме веры, стоит также полагаться на финансовые отчёты и рейтинги надёжности. Всё ещё стоит придерживать свою планку риска пониже, избегая высокорискованных бумаг.
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