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Инвестиции

Худшие идеи для инвестиций в 2024 году. Такое мы не берем

Так вышло, что в уходящем году практически не было плохих идей для инвестиций. Росло буквально всё: и недвижимость, и доллар, и какие ни возьми акции. Чёрт побери, росли даже акции ВТБ. Но акции ВТБ — это как анекдот про мышей. Кололись, но продолжали жрать кактус.
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Решил составить свой личный антитоп, куда я не буду инвестировать в 2024 году. Причины: корпоративное управление, инфраструктурные риски, качество активов и т. п. Собственно, меньше слов, переходим к пунктам.

А то всё лучшие да лучшие. Например, из последнего:

  • Подборка облигаций от аналитиков РБК;

  • Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%;

  • 5 лучших дивидендных акций от аналитиков БКС;

  • Топ-10 облигаций с доходностью до 17%+ от эмитентов с высоким рейтингом;

  • Лучшие акции на 2024 год от аналитиков ГПБ.

1. ВТБ

Во что я точно не буду инвестировать в 2024 году (как и в любом другом году), так это в ВТБ. Банк существует не для зарабатывания денег, ему плевать на миноритариев, он поставил на холд выплаты по субордам, ну и главная причина — это г-н Костин. На самом деле, не только ВТБ ведёт себя по-свински, в любые вэтэбэподобные компании (с неприятным менеджментом) лучше не инвестировать. Любители допэмиссий, подарков друг другу (я про топов) акций компании, жёсткие дивидендонеплатильщики и т. п.

2. Валюта на бирже

В иностранные акции поинвестировали, прочувствовали на себе все риски, теперь и валюта под большим вопросом. Не только доллары и евро, но и гонконгские доллары и юани. Никто точно не скажет, что будет с валютой на БС. Это не относится к наличной валюте (её я, впрочем, тоже не покупаю) и к замещающим облигациям (а вот их покупаю).

3. Хайповые IPO

Уходящий год показал, что интерес к IPO огромный. Другое дело, что увидели это не только инвесторы, но и жадные до денег компании, которые хотят пополнить пятнадцатый эшелон. Участие во всех подряд IPO под моментальный апсайд может рано или поздно привести к обратному туземуну. Есть несколько интересных компаний, которые я хотел бы увидеть, но есть и откровенный шлак, которого и так полно в разделе, про который пишут обычно что-то типа «активно разогнали телеграм-каналы».

4. Третий эшелон

То самое, где акции живут не биржевой жизнью, а представляют из себя игровые автоматы в казино.

5. Акции застройщиков

Тут суть в том, что льготные ипотеки прикручивают, а это 70% первичного рынка. Идёт борьба с перегревом, пузырём, конскими ценами — называйте как хотите, но я не знаю, к чему это приведёт, поэтому буду сторониться строителей, как и в этом году.

6. ВДО эмитентов с низким рейтингом и высокой долговой нагрузкой

Пока ключевая ставка высокая, бизнесу будет сложно и больно рефинансировать свои долги. Справиться могут далеко не все, а эффект тут будет отложенным. Посыпаться компании могут через 2–3 года. Нужно тщательнее выбирать компании и избегать тех, у которых повышенные риски.

7. Краудлендинг

Тут аналогично шестому пункту. Банкротства будут, причём намного активнее, чем у эмитентов облигаций. Ну и сам инструмент мне в целом не очень, облигации нравятся больше.

8. Гречка

Потому что сейчас в тренде яйца — признак хорошей зарплаты и хорошего аппетита. В физическое золото, тушёнку, а также кредиты тоже инвестировать не планирую. Уж лучше в хорошее настроение.

А теперь слово за вами, котлетеры и туземунщики. Во что вы точно не будете инвестировать в 2024 году?

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Комментарии

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