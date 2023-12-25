Мартышкин портфель. Итоги четвёртого месяца инвестиционного эксперимента

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.
Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.
Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.
Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.
Ссылка на народный портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366
За месяц произошли серьёзные изменения. Половина акций в минусе. Но половина и в плюсе, лидеры СНГ-п (+18%), Роснефть и Лукойл (+10%). Хуже всего Яндекс (-16%). Но портфель суммарно в плюсе на символические +0,6% или +59 816 рублей.
Мартышкин портфель: Казаньоргсинтез, Окей, СаратовЭнерго-ао, ТГК-2-ап, Коршуновский ГОК, Татнефть-ап, ТНС-Кубань, Лукойл, Русгрэйн, Соллерс.
Ссылка на мартышкин портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597362/
У мартышки всё очень печально, лишь три акции в плюсе, лидируют Татнефть (+25%) и Лукойл (+10%). А всякий хлам посыпался, особенно сильно досталось ТНС Кубани (-39%). -5,13% или -512 471 рубль по портфелю.
Таким образом, народный портфель всё ещё впереди, а мартышкин вообще ушёл в минус.
Результаты четырёх месяцев (итоговые цифры по месяцам, последние — текущие):
Народный портфель: +0,5% / +2,72% / +5,89% / +0,6%
Мартышкин портфель: +22,16% / +11,55% / +3,09% / -5,13%
Мартышка продержалась недолго, но что для народного портфеля коррекция, то для мартышкиного оказалось печалькой. Но уже через месяц всё может измениться с точностью до наоборот.
Дивиденды
И мартышка, и народный портфель получают зарплату, но не очень регулярно. В этот раз повезло, оба портфеля получили дивиденды от Лукойла. Фиксация по датам отсечек.
Народный портфель
Было: 24 821
Получено: 73 308
Итого: 98 129
Мартышкин портфель
Было: 54 354
Получено: 73 308
Итого: 127 662
Несмотря на то, что стоимость портфеля выше у народа, мартышка получила больше дивидендов. Скоро ещё будут дивиденды от Татнефти, так что мартышка снова будет богатеть. Продолжаем наблюдение.
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