Мартышкин портфель. Итоги четвёртого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился четвёртый месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.

Ссылка на народный портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366

За месяц произошли серьёзные изменения. Половина акций в минусе. Но половина и в плюсе, лидеры СНГ-п (+18%), Роснефть и Лукойл (+10%). Хуже всего Яндекс (-16%). Но портфель суммарно в плюсе на символические +0,6% или +59 816 рублей.

Мартышкин портфель: Казаньоргсинтез, Окей, СаратовЭнерго-ао, ТГК-2-ап, Коршуновский ГОК, Татнефть-ап, ТНС-Кубань, Лукойл, Русгрэйн, Соллерс.

Ссылка на мартышкин портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597362/

У мартышки всё очень печально, лишь три акции в плюсе, лидируют Татнефть (+25%) и Лукойл (+10%). А всякий хлам посыпался, особенно сильно досталось ТНС Кубани (-39%). -5,13% или -512 471 рубль по портфелю.

Таким образом, народный портфель всё ещё впереди, а мартышкин вообще ушёл в минус.

Результаты четырёх месяцев (итоговые цифры по месяцам, последние — текущие):

Народный портфель: +0,5% / +2,72% / +5,89% / +0,6%

Мартышкин портфель: +22,16% / +11,55% / +3,09% / -5,13%

Мартышка продержалась недолго, но что для народного портфеля коррекция, то для мартышкиного оказалось печалькой. Но уже через месяц всё может измениться с точностью до наоборот.

Дивиденды

И мартышка, и народный портфель получают зарплату, но не очень регулярно. В этот раз повезло, оба портфеля получили дивиденды от Лукойла. Фиксация по датам отсечек.

Народный портфель

Было: 24 821

Получено: 73 308

Итого: 98 129

Мартышкин портфель

Было: 54 354

Получено: 73 308

Итого: 127 662

Несмотря на то, что стоимость портфеля выше у народа, мартышка получила больше дивидендов. Скоро ещё будут дивиденды от Татнефти, так что мартышка снова будет богатеть. Продолжаем наблюдение.

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