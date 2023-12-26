Мой *** 2023. Итоги инвестиционного года

Есть такая традиция у людей в конце декабря — итоги года подводить. У кого-то, конечно, в баню ходить, не имею права их осуждать, а вот итоги года — это прямо важный аспект. Чем я хуже других, и почему нет, если да? Посмотрел-посчитал, сравнил 2023 с 2022.

Как обычно, в стиле повествования с ремарками. Итак, за 2023 год я инвестировал 956 000 рублей. Или это 79 666 рублей в месяц. За 2022 год было проинвестировано 898 000 рублей, или 74 833 рубля в месяц.

Получается, что удалось вложить на 58 000 рублей больше, чем в 2022 году. Не отлично, но и не ужасно.

По графику видно, как в 2023 году кривая стоимости вложений начала отдаляться от кривой суммы вложений:

Вне конкурса идут крипта и подушка безопасности, которую я нарастил, но в инвестиционную статистику это не идёт. Также проработал момент с просадками в пополнениях, надеюсь, что их не будет.

Плюс по итогам 2022 года был 90 000 рублей, по итогам 2023 года он будет в районе 430 000. То есть, за этот год портфель заработал порядка 340 000 рублей — это более трети вложений за год. 28 000 рублей в месяц в среднем. Так оно и работает, да ещё и пружина сжимается;) На конец года портфель будет около 2 960 000 рублей — но это будет в отчёте об итогах декабря, не пропустите.

Из 12 месяцев удалось внести 100 000 или больше в восьми месяцах. Январь и февраль были всего по 5 000 (два отпуска, как раз во избежании таких просадок проработал дополнительную копилку), далее старался выйти на 100 000 в месяц. С июня по декабрь включительно это удалось — 7 месяцев подряд.

Доходность по XIRR выходит порядка 11% — это не вау какой показатель, но доходность — она как кетчуп. Давишь-давишь — всё никак, а потом как польётся!

Главное перетерпеть и не поддаваться панике, больше учиться и набираться опыта. Я прочитал несколько полезных книг про инвестиции, сходил на конференцию Смартлаба, много читал и изучал, разбирался в отчётностях, надеюсь, хоть что-то осталось в голове;)

Безусловно, весь год активно делился в канале и блогах всякими полезными материалами и мемами, подборками и аналитикой. Канал вырос за год с 1 900 до 7 800 подписчиков, + 5 900 за год, может даже до 6 000 успеем дотянуть.

Кстати, не всё гладко. Только я начал присматриваться к китайским акциям, как их заблокировали. Хорошо, что хоть чему-то я научился в 2022 году, так что в блоке оказалось 7 000 рублей. Закрываю историю с краудлендингом, который мне не подошёл. Открыл для себя замещающие облигации, фонды недвижимости, IPO, изучил множество больших компаний, чьи акции у меня имеются (язык не поворачивается говорить «которыми я частично владею»). Даже прошёл все части Resident Evil и обновил ПК. Но это уже совсем другая история.

Так какой мой 2023? Думаю, что неплохой (зачёркнуто) хороший. Всех с наступающим Новым годом, всем иксов, которые неизбежны, рассудка, стараний и терпения. Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, впереди ещё много интересного.