Решил посмотреть, с какими акциями я вхожу в 2024 год. Доля акций в моём портфеле всего 20% или около 600 000 рублей, а если говорить только про биржу, то это 31%. Стратегия у меня консервативная, так что 20% в акциях — приемлемое значение.

Как выглядит весь портфель?

Около 1 млн всего портфеля (треть) на трёхлетнем вкладе. Ещё полтора года до срока.

Около 2 млн в биржевых активах:

В облигациях, в том числе замещающих, треть всего портфеля или половина биржевого — около 1 млн. Почти все — корпоративные. Эмитентов много.

В акциях, как я уже сказал в начала, 20% от всего портфеля или 31% биржевого — около 600 000. Из них около 25 000 заблокировано.

В фондах недвижимости — около 260 000 рублей.

В прочих фондах — около 140 000, из них около 25 000 заблокировано.

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Весь портфель около 3 млн (на самое деле чуть меньше, но скоро будет чуть больше). Всего заблокировано около 50 000 рублей. Это пара американских и пара китайских акций, несколько ETF. В портфеле нет золота, из околовалютных инструментов — замещающие облигации, 3 штуки.

Ну а теперь к акциям. Хотелось сказать, что это всё дивидендные акции, но это не совсем так, хотя фокус всё же на них. Сильный перекос в банки и нефтегаз.

Топ 5

Сбербанк — машина по зарабатыванию денег имени Германа Грефа, основная моя позиция в акциях, занимающая 20% среди них. Еще 2% в привилегированных. В любой непонятной ситуации покупай акции Сбера, ну или как там говорится. Дивиденды здесь тоже немаловажный фактор.

Газпром — далеко не лучший выбор прямо сейчас, может много лет болтаться на дне, но рано или поздно встанет с колен. Поскольку инвестиции — это навсегда, будет ещё много времени. 12% в портфеле акций.

Лукойл — самая понятная дивидендная акция среди нефтяников. Боже, храни высокие цены на нефть. 10% в портфеле акций.

Новатэк — ещё один мой фаворит. Только СПГ, только хардкор. Надеюсь, что с форс-мажором ситуация разрулится в хорошую сторону.

Совкомбанк — новичок, взял на IPO, сразу на значимую долю в акционном портфеле. У меня только 2 банка там, считаю, что это хорошая компания для Сбера. 5% в портфеле акций.

Эти акции занимают 55%, считая префы Сбера.

В топ-10 ещё есть: Роснефть, Магнит, Эн+, Татнефть и Газпром нефть. 16%. Кроме Эн+, думаю, что всё очевидно. Нефть и еда нужны всегда. Эн+ будем считать ошибкой молодости, но вдруг Дерипаска перестанет ныть и зальёт в ракету правильное топливо.

Что ещё есть: ФосАгро, Яндекс, Русал, Русгидро, СНГ-ао, Алроса, МТС, Северсталь, Интер РАО, Ростелеком, НКНХ, ВУШ, Полиметалл. 25% в этих 14 акциях. 4% заблокированы.

Изменения в портфеле акций

Решил перед новым годом привести портфель немного в порядок, а именно продать то, что мне не нужно, купить то, что нужно.

Во-первых, были проданы акции, которые я покупал не в здравом уме или во сне, далее те, которых в портфеле было примерно с гулькин нос и те, что мне кажутся слабее тех, что я купил. Думаю, я такой не один. Также святой рандом завершил сезон, некоторые из этих акций были проданы.

Продал Кармани, Черкизово, ММК, НЛМК, АФК, Башнефть, Астра, Генетико, Россети ЦП, ВК, Сегежа, Мечел, МВидео — 13 компаний. Часть денег вместе с продажей LQDT пошли на новую замещайку Газпром Капитал ЗО31-Д. Остальные — на те, что остались в портфеле. Но также купил 3 новые акции: Полиметалл, Яндекс и СНГ-ао (я не свидетель кубышки, так что обычные).

Больше всего пополнил позицию по Лукойлу, а также по Газпрому. Тут можно считать меня безумцем (я с этим согласен), но я всё же считаю, что долгосрочно Газпром нужно покупать всегда понемногу, пока дешёвый. Логика сомнительная, но акции Газпрома постоянно на 2 месте по популярности на Мосбирже, значит я не одинок.

Планы на 2024 год по акциям

Главное, я планирую инвестировать, а вот что буду покупать — посмотрим. В первую очередь хочется подтянуть Лукойл, Новатэк, Совкомбанк и Газпром до уровней Сбера. Это топ-5. Следующая пятёрка: Татнефть, Роснефть, Магнит, Газпром нефть и Яндекс. Третья пятёрка: ФосАгро, Северсталь, Алроса, Ростелеком, Интер РАО. Далее — остальные.

В основном, это дивидендные акции, но не только. Например, Яндекс или тот же Газпром могут не платить дивиденды ещё 100500 лет. Не исключаю, что будут какие-то новые идеи.

Планирую выборочно смотреть в сторону IPO. Никаких ломбардов, конечно же, покупать не собираюсь, а так-то должны появляться интересные компании. Те же ВУШ и Совкомбанк мне очень нравятся.

Долю акций в портфеле вижу на уровне 25%. Если говорить только про биржевой, то до 40%. Поскольку депозит не пополняется, его доля в портфеле будет постепенно снижаться.

Ну вот как-то так. У вас какие мысли по акциям, с чем входите в 2024 год, котлетеры и туземунщики?

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