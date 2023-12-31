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Инвестиции

Индекс круче доллара, январские дивиденды, крипта лучше всех, немного итогов года. Воскресный инвестдайджест

Год завершается, а инвестиционный год уже завершился. Индекс вырос лучше доллара, облигации сжали пружину, дивидендные сезон продолжится в январе, крипта всех уделала, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за неделю и за год.
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Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного;)

Рубль остался на 90

За последнюю неделю года курс снизился с 92,00 до 90,36 рублей за доллар. Декабрь прошёл в узком коридоре 90–92. Усыпляет бдительность.

Эксперты видят курс в 2024 году до 100 рублей за доллар, я же вижу, что надо продолжать закупаться замещайками.

Год завершается, а инвестиционный год уже завершился.-2

Средний курс доллара за год 86 рублей. Рост за год 28%. Неплохой показатель, но не лучший.

Вялое ралли Деда Мороза в индексе

Под конец года индекс Мосбиржи подрос с 3 092 до 3 099 пунктов. Вот вам и предновогоднее ралли на минималках.

Индексу тяжело, пока ключевая ставка высокая, а нефть дешёвая. Но все понимают, что это не навсегда. Эксперты прогнозируют рост индекса до 3 500–4 000 пунктов. Это рост на 12–29% относительно закрытия года.

Год завершается, а инвестиционный год уже завершился.-3

Из LQDT инвесторы пока не спешат переходить в акции, но в облигации уже деньги пошли. По ним можно зафиксировать доходность выше 16–17%, даже по высококачественным выпускам. Впрочем, как обычно на помощь приходят Сбер и нефтяники.

Если говорить про облигации, то при снижении ставки ЦБ по ним можно будет зафиксировать 20–25%, но пока предпосылок к снижению нет.

За год индекс Мосбиржи вырос на 43,8%, а долларовый индекс РТС подрос на 12,1%. Год был хорошим для акционеров. Лучше доллара индекс в этом году.

Дивиденды января

В 2024 году все успешно отсеклись, но в январе будут новые дивиденды, которые можно успешно получить. Из самого интересного: Магнит, Роснефть, Татнефть и внебиржевой Новошип.

Год завершается, а инвестиционный год уже завершился.-4

На следующий год есть интересные прогнозы. Можно посмотреть, какие эксперты ожидаю дивиденды в следующем году:

  • 5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС

  • Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber SIB

  • Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

  • Лучшие акции на 2024 год от аналитиков ГПБ (new)

Новые облигации

Разместились/собрали заявки: ЛК Эволюция, Авто Финанс, АФК, Газпром Капитал, БЛ и другие. Я участвовал в Авто Финанс Банке и Эволюции. Ещё я вышел из LQDT и купил замещающую облигацию — Газпром Капитал ЗО31-Д.

Пока ближайших размещений нет, можно покромсать оливье и намазать икру на бутер.

Индекс RGBI за неделю поник на 0,6% с 121,76 до 121,05. Несущественно. Ждём заседание по ключу в феврале.

Недвижка не хочет падать

Урезание льгот пока что не привело к снижению цен, но здесь нужно время. MREDC за неделю не изменился — 185 000 за метр.

Год завершается, а инвестиционный год уже завершился.-5

Люди смели всё, что было ликвидно, а неликвидное (в основном из-за цен) пока не успело подешеветь. Ну а кто в здравом уме просто так снизит цены? Только рынок рассудит. Новостройки в Москве за год подорожали на 11%, причём зимой-весной не росли, а летом-осенью понеслось.

Крипта лучше всех

Биткоин за год вырос на 173% в долларах. За последнюю неделю года, конечно, уже не рос, так что последний вагон был в начале декабря. Эфир тоже отлично.

Я ничего в крипте не понимаю, поэтому просто ежемесячно покупаю немного. На криптопенсию.

Мои акции

Написал большой пост о том, с какими акциями иду в 2024 год, а также рассказал о планах по ним. Читайте с удовольствием. Также рассказал там о своих планах по акциям на 2024 год.

Кэшбэк

Традиционно в конце месяца выбрал 6 категорий кэшбэка в Альфе, ну и в Тиньке тоже 4. На январь не очень получилось и там, и там, но в Альфе традиционно лучше. Рестораны и бензин — лучше, чем ничего.

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